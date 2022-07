Neuer Katastrophenschutz: Faeser will Deutsche „sensibilieren“ – Union rügt „Augenwischerei“

Von: Bedrettin Bölükbasi

Nancy Faeser (SPD), Bundesministerin für Inneres und Heimat, hat neue Leitlinien zum Katastrophenschutz vorgestellt. (Archivbild) © Kay Nietfeld/dpa

Innenministerin Faeser will den Katastrophenschutz in Deutschland mit neuen Leitlinien verbessern. Dabei sollen nicht nur Behörden, sondern auch Bürger mitmachen.

München — Ein Jahr ist nun seit der Flutkatastrophe im Ahrtal verstrichen, die mehr als 180 Menschen das Leben gekostet hat. Auf die Trauer folgte Wut: Sowohl an den Landesregierungen als auch an der früheren Bundesregierung. Kritiker monierten verspätete Warnung der Bevölkerung, aber auch einen langsame Wiederaufbau. Im Dauerfeuer steht seitdem der Katastrophenschutz in Deutschland.

Pünktlich zum ersten Jahrestag der Flut hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) neue Leitlinien für einen umfangreichen Katastrophenschutz vorgestellt. Nicht nur Behörden, sondern auch die Bürger sollen daran teilhaben. Ziel sei es, die Bevölkerung einerseits zu schützen und andererseits dazu anzuregen, sich auch selbst gegen Katastrophen und Krisen zu wappnen.

Jahrestag der Ahrtal-Flut: Faeser verkündet neue Leitlinien - Katastrophenschutz soll verbessert werden

Der neue Katastrophenschutz, den Faeser, der Präsidenten des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), Ralph Tiesler, und der Präsidenten des Technischen Hilfswerks (THW), Gerd Friedsam, am Mittwoch (13. Juli) vorstellten, stützt sich hauptsächlich auf vier Leitlinien. Eingebettet ist das Ganze in eine sogenannte Resilienzstrategie, die das Kabinett beschlossen hat. Das Ziel: „Menschen und ihre Existenzgrundlagen schützen sowie die Widerstands- und Anpassungsfähigkeit des Gemeinwesens gegenüber Katastrophen stärken“. Die erklärten Ziele:

Bessere Vorbereitung

Frühere Warnung

Effizienteres Handeln

Gute Krisennachsorge

So soll Deutschland bei Krisen und Katastrophen besser dastehen. Zudem will Faeser den Ländern, die im Katastrophenschutz die Verantwortung tragen, beispielsweise vorschlagen, ab 2023 jedes Jahr einen bundesweiten Bevölkerungsschutztag zu organisieren, „um die Bevölkerung stärker für die Themen Eigenresilienz und Selbstschutz zu sensibilisieren“. Ihr Ministerium wolle den Bürgern „Sicherheit und Handlungsstärke vermitteln, und das, ohne Angst zu verbreiten“.

BBK-Chef Tiesler rief die Bürger zum Handeln auf und verwies dabei auf aktuelle Herausforderungen: „Wir alle in Deutschland bereiten uns auf einen harten Winter mit Gas-Mangel und neuer Corona-Welle vor. Ich würde mich freuen, wenn wir alle grundsätzlich überlegen, was wir auch selbst zu Hause tun können - vom Notfallvorrat über den Erste-Hilfe-Kasten bis hin zu alternativen Energiequellen.“ Er sprach sich auch dafür aus, Menschen, die in den Krisenstäben der Kommunen Verantwortung tragen, zur Teilnahme an den Aus- und Fortbildungskursen des BBK zu verpflichten. Bislang ist die Teilnahme freiwillig.

Ahrtal-Flut: Dreyer stellt neue Maßnahmen vor und weist Schuld von sich - „nicht voraussehbar“

Aus der Flutkatastrophe im Ahrtal will auch die rheinland-pfälzische Landesregierung Lehren gezogen haben. Dort soll es nun ebenfalls vorangehen. Im Interview mit den ARD-„Tagesthemen“ kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) an, man werde den Katastrophenschutz weiterentwickeln. Hierfür erfolge bereits ein erster, konkreter Schritt: neue Warnsirenen. „Im September wird dann die neue Sirenenanlage - 85 neue Sirenen im ganzen Tal - zur Verfügung stehen“, so Dreyer.

Die Schuld an Fehlern im Umgang mit der Flutkatastrophe wies sie dabei erneut von der Landesregierung. Stattdessen sah sie beim Thema Katastrophenschutz die Kommunen in Verantwortung. „Es ist eine Naturkatastrophe gewesen und der Katastrophenschutz ist ja bei uns kommunal eigentlich verantwortet“, erklärte Dreyer. Zudem sprach sie von einer „Flutkatastrophe mit Wucht und viel, viel Zerstörung“, deren Ausmaß nicht voraussehbar gewesen sei.

Faesers Plan für Katastrophenschutz: Unionspolitikerin reagiert kritisch - „reine Augenwischerei“

Auf Faeser Pläne kam aus der Union bereits die erste Reaktion. „Der angebliche Neustart im Bevölkerungsschutz von Frau Faeser ist reine Augenwischerei“, sagte die stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Andrea Lindholz (CSU). Faeser habe Projekte vorgestellt, „die ihr Amtsvorgänger bereits vor der Starkregenflut und dem Angriffskrieg gegen die Ukraine initiiert hatte“. Echte Neuerungen gebe es nicht.

Dennoch sei es gut, dass die Innenministerin Initiativen aus der zurückliegenden Wahlperiode wie etwa das Gemeinsame Kompetenzzentrum weiterverfolge, so Lindholz (CSU). Ausreichend sei das aber nicht. Die CSU-Politikerin forderte, Faeser solle mit den Ländern „einen Pakt für den Bevölkerungsschutz schmieden, mit dem sich Bund und Länder zu langfristigen Investitionen verpflichten“.

Lindholz zeigte sich persönlich im Ahrtal und warnte vor einer erneuten „Krisendemenz“. Die Folgen der Flutkatastrophe seien immer noch sichtbar. Sie rief sowohl den Bund als auch das Land dazu auf, eine schnellstmögliche Lösung zur zügigen und unbürokratischen Hilfe zu finden. „Wir müssen aus den Katastrophen lernen und unseren Katastrophenschutz fit für die Zukunft machen“, betonte sie.

Ahrtal-Flutkatastrophe: Scholz und Steinmeier vor Ort - Gaskrise erste Probe für Faesers Pläne?

Am Jahrestag der Katastrophe besuchen auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Gebiet. Dort wollen sie mit Betroffenen und Helfern zusammenkommen sowie an Gedenkveranstaltungen teilnehmen. Laut der rheinland-pfälzischen Landesregierung geht es bei den Gedenkfeiern um ein „sichtbares Signal für den Zusammenhalt und den gemeinsamen Aufbruch“.

Wie stark der gemeinsame Zusammenhalt ist, könnte sich durchaus schon im nächsten Winter zeigen. Die mögliche Gaskrise angesichts eines drohenden Gas-Stopps aus Russland dürfte die erste, ernste Bewährungsprobe für den neuen Ansatz von Faeser beim Krisen- und Katastrophenschutz sein. Habecks „Albtraum-Szenario“ könnte zur Realität werden. (bb/dpa)