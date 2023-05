NATO-Großmanöver über Deutschland: Flugverkehr wegen Kampfjets massiv gestört

Von: Patrick Mayer

Deutschland steht die größte Verlegeübung von Luftstreitkräften seit Gründung der NATO bevor. Merkur.de hat die Infos zu „Air Defence 23“.

München/Lechfeld/Wunstorf - „Air Defence 23.“ Es ist das nächste NATO-Großmanöver während der russischen Invasion in der Ukraine. Zwischen dem 12. und 23. Juni wird der deutsche Luftraum vom transatlantischen Verteidigungsbündnis dominiert, mit drei Flugkorridoren für über 230 Militär-Flugzeuge - darunter etliche Kampfjets.

Air Defender 23 der NATO: Riesige Luftwaffen-Übung über Deutschland steht an

Heißt: Der zivile Luftraum ist in dieser Zeit teils gesperrt, was wohl zu Flugausfällen und Verspätungen an Passagier-Flughäfen führen wird. Die größte Verlegeübung von Luftstreitkräften seit Gründung der Verteidigungsallianz wurde von der deutschen Bundeswehr geplant. Sie übernimmt die Koordination der 25 beteiligten Streitkräfte.

Wo der Luftraum wann gesperrt wird. Welche Szenarien geübt werden. Und welche Kampfjets im Einsatz sind. Merkur.de liefert einen Überblick.

Air Defender 23: Die NATO übt den Ernstfall in drei Szenarien im deutschen Luftraum. © Screenshot Bundeswehr

Air Defender 23 der NATO: Simulierte Missionen ins Baltikum und nach Rumänien

Simulierte Missionen: Während „Air Defender 23“ werden Einsätze von Jagel/Hohn in Schleswig-Holstein, Wunstorf in Niedersachsen, Lechfeld in Bayern, Spangdahlem in Rheinland-Pfalz, Volkel in den Niederlanden und Čáslav in der Tschechischen Republik geflogen. Auch der deutsche Militärflugplatz Nörvenich bei Düren, der belgische Militärflugplatz Kleine Brogel (Provinz Limburg), die niederländische Vliegbasis Eindhoven sowie die polnischen Militärflugplätze Krzesiny und Powidz sind involviert.

Laut Bundeswehr werden täglich Missionen mit von Lechfeld bei Augsburg aus nach Rumänien ans Schwarze Meer simuliert. Ein Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg und der Bedrohungslage in der Region durch Russland dürfte wahrscheinlich sein. Das gilt auch für das zweite Missionsgebiet. Denn: Von Hohn nahe Kiel aus wird ins Baltikum nach Estland geflogen.

Markant: Das Rumänien-Szenario wird offenbar von Österreich unterstützt, das nicht Mitglied der NATO ist, aber seinen Luftraum zum Überflug freigibt.

Offenbar auch Teil von „Air Defender 23“: die Ramstein Air Base bei Kaiserslautern. © IMAGO/Daniel Kubirski

Air Defender 23 der NATO: Flugkorridore über Rheinland-Pfalz und Berlin

Flugkorridore von „Air Defender 23“ in Deutschland: Der Lechfelder Flugkorridor reicht über das nordwestliche Bayern, das nördliche Baden-Württemberg, große Teile von Rheinland-Pfalz und des Saarlandes. Wahrscheinlich ist die Ramstein Air Base bei Kaiserslautern maßgeblich involviert, weil das Hauptquartier der United States Air Forces in Europa im beschriebenen Übungsgebiet liegt.

Die Bundeswehr teilte mit: „Die Jet-Fight-Übungsflüge finden im Luftraum ab 3.000 Metern Höhe statt. Tiefflüge von Jets sind lediglich im Luftraum über der Ostsee geplant.“ Die Ostsee ist Teil des Manövergebietes in Ostdeutschland, mit einem Flugkorridor über Thüringen, Sachsen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern sowie Berlin. Das nordwestliche Manövergebiet erstreckt sich über Schleswig-Holstein und das nördliche Niedersachsen mit den Stadtstaaten Hamburg sowie Bremen.

Air Defender 23 der NATO: USA schicken mehr als 100 Flugzeuge nach Deutschland

Teilnehmende NATO-Nationen: Alphabetisch geordnet sind folgende NATO-Mitglieder dabei: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Japan, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Norwegen, Polen, Rumänien, Schweden, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, die USA und das Vereinigte Königreich. Einzig die United States Air National Guard verlegt mehr als 100 Luftfahrzeuge aus den USA nach Europa.

„Wir haben auch zu Zeiten des Kalten Kriegs in großem Umfang geübt, aber da hatten die Amerikaner noch viel mehr Flugzeuge in Deutschland stationiert. Jetzt verlegen sie mehr als 100 Maschinen über den Atlantik, das hat es vorher nie gegeben“, erklärte der deutsche Luftwaffenchef Ingo Gerhartz, der im Interview mit dem Handelsblatt unlängst die Ausrüstung der Bundeswehr kritisiert hatte. Es sei eine „von Deutschland initiierte, geplante und geführte multinationale Übung“, schilderte er: „Wir nehmen - wie es unsere Partner von uns oft fordern - nun die Dinge auch mal selbst in die Hand, führen und zeigen Verantwortung.“

F-16-Jagdflugzeuge der United States Air National Guard, die bei „Air Defender 23“ zum Einsatz kommen. (Symbolfoto) © IMAGO/U.S. National Guard

Air Defender 23 der NATO: F-35, F-16 und F-15-Kampfjets über Deutschland

Flugzeuge und Kampfjets bei „Air Defender 23“: Laut Stuttgarter Zeitung (SZ) haben die Amerikaner Kampfjets der Typen F-35 Lightning II, F/A-18 Hornet, F-16 und F-15 dabei. Dasselbe gilt demnach für das zweimotorige Erdkampfflugzeug Fairchhild A-10 und das Transportflugzeug C-130J Hercules. Der Stratotanker Boeing KC-135 und die Boeing KC-46 Pegasus dienen der Luftbetankung.

Die Bundeswehr stellt Transport- und Tankflugzeuge Airbus A400M sowie Kampfjets vom Typ Eurofighter und Tornado. So kommt laut Bundeswehr dem Taktischen Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg an der Donau nahe Ingolstadt (Bayern) und dem Taktischen Luftwaffengeschwader 71 in Laage (Mecklenburg-Vorpommern) mit ihren Eurofightern eine nicht präzisierte Rolle zu. Hier sind die Alarmrotten der Luftwaffe stationiert. Laut SZ sind für „Air Defender 23“ zudem 16 deutsche Tornados eingeplant. Von der Vliegbasis Eindhoven aus fliegt offenbar die Multinational MRTT Unit (MMU) mit Airbus A330 MRTT Tankeinsätze.

Kleine Brogel ist dagegen die Heimat des 10. Taktischen Geschwaders der belgischen Luftwaffe, die auf die amerikanische F-16 Fighting Falcon setzt. Von Volkel aus startet die niederländische Luftwaffe ebenfalls mit F-16-Kampfjets sowie mit Tarnkappenjägern vom Typ F-35. Die polnischen Militärflugplätze sind mit F-16-Jagdflugzeugen sowie Transportflugzeugen Lockheed C-130 ausgestattet. Auf der tschechischen Basis Čáslav sind dagegen Kampfflugzeuge Saab JAS 39 Gripen aus schwedischer Produktion stationiert.

Die Transportflugzeuge Airbus A400M der Bundeswehr sind im niedersächsischen Wunstorf stationiert. © IMAGO / photothek

Air Defender 23 der NATO: Ziviler Flugverkehr vielerorts in Deutschland gesperrt

Sperrung ziviler Flugverkehr während „Air Defender 23“: Der Flugkorridor Ost wird werktags zwischen 10 und 14 Uhr, der Flugkorridor Süd zwischen 13 und 17 Uhr und der nördliche Übungsraum zwischen 16 und 20 Uhr für die zivile Luftfahrt gesperrt sein. Am 17. und 18. Juni finden keine Manöver statt. Betroffen sind etwa der Großstadtflughafen BER bei Berlin und der Flughafen München.

„Möglicherweise wird der eine oder andere Urlaubsflieger einen kleinen Umweg machen müssen“, sagte Generalleutnant Gerhartz dem Handelsblatt: „Aber das sollte uns unsere Sicherheit wert sein, wenn wir dafür zeigen, dass wir gemeinsam bereit sind, unsere Werte wie Freiheit und Demokratie zu verteidigen.“ (pm)