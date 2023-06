Zwischenfall: Russische Flugzeuge über der Ostsee – Nato-Kampfjets steigen auf

Von: Bona Hyun

Teilen

Ein Eurofighter der deutschen Luftwaffe. (Symbolfoto) © IMAGO/Rainer Droese

Vor der Air Defender-Übung kommt es zu Zwischenfällen im Luftraum über der Ostsee. Russische Flieger befanden sich wohl über dem Baltikum.

Vilnius – Immer wieder kommt es zu zahlreichen Zwischenfällen der Nato und Russland im Luftraum über der Ostsee. Vor dem Hintergrund gab es Bedenken über Provokationen von russischer Seite beim Air Defender-Manöver. Nun gibt es erneut eine Luftbegegnung: Nach litauischen Angaben sind Nato-Kampfjets zu mehreren Einsätzen aufgestiegen, um ungekennzeichnete russische Militärflugzeuge über der Ostsee zu identifizieren. Unklar ist, ob die russischen Jets auch während der Nato-Übung über die Ostsee flogen.

Russische Flugzeuge über Ostsee im Baltikum – während Air Defender-Manöver

Insgesamt seien in der vergangenen Woche 15 Alarmstarts absolviert worden, teilte das Verteidigungsministerium in Vilnius am Montag mit. Dies war demnach die bislang größte Zahl an Einsätzen in einer Woche an den Grenzen der baltischen Staaten in diesem Jahr, bei denen russische Maschinen im internationalen Luftraum identifiziert wurden. Die meisten davon waren den Angaben zufolge ohne vorab eingereichten Flugplan, Transpondersignal oder Funkkontakt unterwegs.

Das Ministerium brachte dies mit einer eine Reihe an Militärübungen in Verbindung, die baltischen Staaten auf nationaler Ebene als auch gemeinsam mit Nato-Verbündeten durchführen. Demnach findet in der Ostsee etwa das jährliche US-geführte Marinemanöver Baltops statt, an dem 50 Schiffe und Boote aus 19 Nato-Staaten und Schweden teilnehmen. Parallel halte auch die russische Ostseeflotte ein Manöver ab, teilte das Ministerium der Agentur BNS in einer Stellungnahme mit.

Die Nato-Erweiterung: Das wachsende Verteidigungsbündnis Fotostrecke ansehen

Nato fängt wiederholt Russen-Kampfjets über Ostsee ab

Häufig finden die Begegnungen im Luftraum von Estland, Lettland und Litauen statt. Die russische Luftwaffe setzt bei ihren Provokationen auf unterschiedliche Flugzeuge. Nachdem sie schließlich von Nato-Maschinen abgefangen und identifiziert wurden, drehen die russischen Maschinen am Ende meistens wieder ab. Ende April fing die Bundeswehr drei russische Aufklärungsflieger über der Ostsee ab.

Estland, Lettland und Litauen besitzen keine eigenen Kampfjets. Die Nato sichert deshalb bereits seit 2004 den baltischen Luftraum. Dazu verlegen die Verbündeten im regelmäßigen Wechsel Kampfflugzeuge samt Personal in die Ostseestaaten im Nordosten Europas. Stationiert sind die Einheiten in Siauliai (Litauen) und Ämari (Estland). (bohy/dpa)