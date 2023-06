Aiwanger bekennt sich erneut zu Seilbahnen

Von: Wolfgang Hauskrecht

Ist die bayerische Seilbahnförderung in Zeiten von Klimawandel und Energieknappheit noch haltbar? Umweltverbände, darunter der Deutsche Alpenverein, sagen: Nein. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hält jetzt mit einer Studie erneut dagegen.

München – Wenn es um Seilbahnen geht, geht es auch um Schneekanonen. Denn die Förderung der Seilbahnbetreiber, rund zehn Millionen Euro sind es im Jahr, kommt auch Beschneiungsanlagen zugute. Umweltverbände wie der Deutsche Alpenverein (DAV) kritisieren das immer wieder. In Zeiten des Klimawandels sei das „das falsche Signal“, sagte DAV-Vizepräsident Manfred Sailer im September vergangenen Jahres. Damals übergaben die Verbände eine Petition an den Umweltausschuss des Landtags. Die Schneekanonenförderung müsse gestrichen werden. Auch Events und neue Freizeitanlagen lehnen die Umweltschützer ab. Die Petition blieb ohne Erfolg. Die Förderung läuft weiter.

Das Ministerium von Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hatte nun eine Studie in Auftrag gegeben, die die Bedeutung von Seilbahnen untersuchen sollte. Durchgeführt hat sie das Deutsche Wirtschaftswissenschaftliche Institut für Fremdenverkehr (dwif) mit Sitz in München. Es ist eine rein monetäre Betrachtung, es geht um Umsätze und Wertschöpfung. Umweltaspekte bleiben in der dwif-Studie außen vor.

Studie: Seilbahnen sind wichtiger Wirtschaftsfaktor

Das Ergebnis, das unserer Zeitung vorab vorliegt, stützt Aiwangers Argumentation. Das dwif sieht in Seilbahnen einen erheblichen Wirtschaftsfaktor. „Seilbahnen können zu Recht als Leuchtturmprojekte für ihre Standortregionen bezeichnet werden“, schreibt dwif-Vorstand Bernhard Harrer. Der Studie liegen Befragungen von Seilbahnbetreibern sowie Auswertungen von Erhebungen zum Ausgabeverhalten der Seilbahnnutzer zugrunde. Bayerns Seilbahnen haben demnach laut Studie einen Multiplikator von 5,0. Bedeutet: Jeder Euro, der bei Seilbahnen umgesetzt wird, generiert fünf Euro bei Betrieben in der Region – wobei der Multiplikator im Sommer höher ausfällt als im Winter.

Laut Studie leben die Seilbahnen im Winter zur Hälfte von Tagesgästen, im Sommer sind es nur 38 Prozent. Der Rest sind Übernachtungsgäste und Saisonkartenbesitzer. Im Schnitt lässt jeder Gast 88,70 Euro da. Laut der Studie nutzen 8,6 Millionen Gäste jährlich Bayerns Seilbahnen und generieren dabei einen Bruttoumsatz von rund 762 Millionen Euro. Der Löwenanteil (536,5 Mio.) stammt aus den Geldbeuteln der Übernachtungsgäste.

Wir lassen uns nicht von unserem erwiesenermaßen richtigen Weg abbringen.

Aiwanger nutzte die Studie gestern für ein umfassendes Seilbahn-Bekenntnis: „Wir setzen in der Tourismuspolitik zu Recht einen Fokus auf die Seilbahnen und ihre ganzjährige Nutzung. Seilbahnen sind Schlüsselbetriebe für den Wohlstand vor Ort. Sie stärken die Wirtschaft und schaffen Ganzjahresarbeitsplätze – nicht nur in den eigenen Betrieben, sondern auch bei anderen Unternehmen, die von den Seilbahnbetrieben profitieren. Deshalb lassen wir uns auch von Angriffen gegen unsere Förderung von Seilbahnen und Schneekanonen nicht von unserem erwiesenermaßen richtigen Weg abbringen.“

Förderzusagen aus Aiwangers Ministerium hatte es zuletzt etwa für die Seilbahnen am Ochsenkopf in Oberfranken und für die Graseckbahn bei Garmisch-Partenkirchen gegeben. Auch die Kampenwandbahn steht zur Modernisierung an – was vor Ort nicht unumstritten ist.