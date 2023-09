Aiwanger-Bruder irritiert mit Zettel-Aushang: „Aufforderung zum Journalistenmord?“

Von: Steffen Maas

Hubert Aiwanger steht wegen der Flugblatt-Affäre unter Druck – und wehrt sich eher schlecht als recht. Auch sein Bruder irritiert mit markigen Sprüchen.

Rottenburg/München – Die hitzigen Diskussionen um Bayerns Vize-Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger und die Vorwürfe, er habe in seiner Jugend menschenverachtende Parolen von sich gegeben, erhalten eine neue, kuriose Facette: Reporter hatten das Waffengeschäft von Aiwanger-Bruder Helmut in Rottenburg aufgesucht und stießen dabei auf mehrdeutige Zettel-Aushänge. Die bringen den Deutschen Journalisten-Verband zum Kochen.

Hubert Aiwanger im Bierzelt – Bruder Helmut gibt Buchempfehlungen mit viel Spielraum

Während Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger schon längst wieder im Bierzelt auf Wahlkampftour ist, bemühten sich Journalisten von t-online.de und der Bild-Zeitung darum, eine Stellungnahme des angeblichen Verfassers der hetzerischen Flugblätter von 1988 einzuholen: Helmut Aiwanger.

Unter Druck: Hubert Aiwanger wird nicht nur für Jugendsünden kritisiert, sondern auch für den heutigen Umgang mit ihnen. © Peter Kneffel/dpa

Doch der ältere Bruder von Bayern-Vize Hubert Aiwanger wehrte Gesprächsangebote ab. Stattdessen tat er seine Meinung mehrdeutig in Form von Zetteln kund, die er in das Schaufenster seines Waffengeschäftes gehangen hatte. Einer davon rief den erzürnten Deutschen Journalisten-Verband (DJV) auf den Plan. Auf einem der Zettel empfiehlt Helmut Aiwanger scheinbar harmlos das Buch „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ von Heinrich Böll. Die Erzählung aus dem Jahr 1974 ist eine scharfe Kritik an verunglimpfender Berichterstattung der Presse. Der Knackpunkt: Am Ende der Story erschießt die Protagonistin aus Rache einen Journalisten.

Journalistenverband kritisiert Umgang mit Flugblatt-Affäre scharf: „Aufforderung zum Journalistenmord?“

„Aufforderung zum Journalistenmord?“, fragt deshalb jetzt Mika Beuster, stellvertretender Vorsitzender des DJV in einem Online-Kommentar des Verbandes mit dem Titel „Zuviel des Guten“.

Werden hier Journalisten ins Visier genommen? […] Der Bruder des stellvertretenden Ministerpräsidenten von Bayern hat entweder einen kruden Humor oder versucht, Journalisten ins Visier zu nehmen.

Helmut Aiwanger hatte solche Vorwürfe wohl vorhergesehen, denn am unteren Rande des Aushanges ist notiert: „Keine Sorge, nur Heinrich Bölls Prosa endet dramatisch.“ Trotzdem stößt die nicht zu vermeidende Implikation sauer auf. Bruder Huberts Verantwortung ist das wahrlich nicht. Doch auch der FW-Chef sieht sich in der Flugblatt-Affäre offenbar ungerechterweise im Fokus. Er verwies am Mittwoch etwa auf nicht näher erläuterte „Schmutzkampagnen“.

DJV entsetzt, Kommunikationsexperte erstaunt über Aiwangers „unkluge Aussagen“

Mindestens unglücklich, also, der Umgang mit berechtigter Kritik und Fragezeichen an den Aussagen der Vergangenheit. „Es ist erstaunlich, wie die Aiwangers sich aus der Affäre zu winden versuchen, indem sie ausgerechnet Journalist:innen attackieren“, findet Mika Beister vom DJV.

Das sehen wohl auch unbeteiligte Beobachter so. Laut des Kommunikationsexperten Olaf Hoffjann redet sich Aiwanger derzeit „um Kopf und Kragen“. Der Professor für Kommunikationswissenschaft an der Uni Bamberg zeigte sich gegenüber der Zeitung „Fränkischer Tag“ erstaunt über die „unklugen“ Aussagen des Bayern-Vizes: „Er leugnet, relativiert, zeigt keinerlei wirkliche Demut, keine Distanzierung.“ Die Entschuldigung am Donnerstag habe die Situation nicht besser gemacht, sondern zeige lediglich, wie sehr sich Aiwanger unter Druck gesetzt sieht. Der späte Zeitpunkt mache die Entschuldigung unglaubwürdig.

Gründe für Rücktritt „fast immer der Umgang mit der Krise“ – auch Söder wartet auf klare Äußerungen

Der Experte für Organisationskommunikation und Öffentlichkeitsarbeit hält es nicht für ausgeschlossen, dass Aiwanger über die Affäre stolpern könnte. „Ganz selten ist das eigentliche Vergehen die Ursache für Entlassung oder Rücktritt. Fast immer ist der Umgang mit der Krise der Grund dafür.“

Das könnte auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) so sehen: Am Freitagmorgen forderte er in aller Deutlichkeit eine ausführliche Erklärung seines Stellvertreters – und stellte ihm damit ein Ultimatum. (Mit Material der dpa)