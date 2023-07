Aiwanger, die Grünen und das Klima: Auf die harte Tour

Merkur-Kommentar

Von Georg Anastasiadis schließen

Aiwanger frohlockt, dass der von manchen vorhergesagte bayerische Hitzesommer ausfällt, und hofft auf viele Wählerstimmen. Tatsächlich haben viele Deutsche von Klimapolitik inzwischen die Nase voll. Wie konnte das Klima nur so kippen? Ein Kommentar von Merkur-Chefredakteur Georg Anastasiadis.

Alle reden übers Wetter, Hubert Aiwanger auch. Der vorhergesagte Hitzesommer sei bisher ausgeblieben, triumphiert der Freie-Wähler-Chef in einem Tweet. Das stimmt, aber nur, wenn der Blick nur bis zur nächsten Kirchturmspitze (und der nahenden Bayernwahl) reicht. Man muss schon recht hart gesotten sein, um die Katastrophe, die die Menschen am Mittelmeer gerade durchleiden, ausblenden zu können. Wer in den schrecklichen Feuern nur ein sommerliches Wetterphänomen und keine Auswirkung des Klimawandels erblickt, muss, höflich ausgedrückt, schon ein unverbesserlicher Optimist sein.

Aus Sicht des Wahlkämpfers trifft Aiwanger trotzdem ins Schwarze. Viele Bundesbürger sind der Klimadebatte überdrüssig. Nur noch 34 Prozent stimmen in einer neuen Umfrage dem Satz zu, die Klimabewegung habe grundsätzlich ihre Unterstützung – vor zwei Jahren waren es noch doppelt so viele. Ebenso stark zugelegt hat hingegen die AfD, die im Widerstand gegen jedwede Form von Klimapolitik, auch eine mit Augenmaß, ihr zweites großes Mobilisierungsthema nach der Migration gefunden hat.

Die selbst ernannte „Letzte Generation“ hat ganze Arbeit geleistet, und der grüne Klimaminister Robert Habeck mitsamt seinem brachialen Heizungsgesetz auch: Sie wollten, an der Lebenswirklichkeit vieler Menschen vorbei, die Deutschen Klima-Mores lehren, und sei es mit physischer oder gesetzgeberischer Gewalt. Doch die harte Tour hat nicht funktioniert. Wie schon bei der Asylpolitik haben sich Deutschlands polit-mediale Eliten eingebildet, dass vom deutschen Vorbild die Welt lernen möge – und am Ende das Gegenteil des Gewünschten erreicht. Die Rechten erstarkt, die Freude am Klimaschutz erlahmt: Wer, bitte, soll diesem Vorbild folgen? Dem Klima kann das egal sein, nicht aber den Menschen, die weltweit unter der Erderwärmung leiden.