Aiwanger fordert von Habeck sofortige Ausrufung der Gas-Notfallstufe drei

Hubert Aiwanger © IMAGO / Sven Simon

Hubert Aiwanger, Bayerns Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident (Freie Wähler), fordert Berlin auf, sofort die Gasnotlage auszurufen.

München in Deutschland - "Ich fordere Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck auf, sofort die Gas-Notfallstufe drei auszurufen", sagte Aiwanger der "Augsburger Allgemeinen" (Montagausgabe). Aiwanger sieht demnach in einer bundesweiten Notlage die nötige Voraussetzung dafür, Gasgroßkraftwerke herunterzufahren, große Mengen Erdgas einzusparen und so die Gasspeicher füllen zu können.

Der Staat müsse "sich jetzt in das Gas-Management einmischen", sagte Aiwanger. Derzeit würden noch "riesige Mengen an Erdgas zur Stromerzeugung" verbrannt. Dabei bewege sich beim Auffüllen der Erdgas-Speicher "fast nichts mehr".

Aiwanger forderte in diesem Zusammenhang auch einen längeren Weiterbetrieb des bayerischen Atomkraftwerks Isar 2 bei Landshut, dessen Abschaltung Ende 2022 geplant ist - sowie die Wiederinbetriebnahme des Ende 2021 vom Netz genommenen Kernkraftwerks Gundremmingen. Das brächte Aiwangers Ansicht nach "ein massives Einsparpotenzial beim Gasverbrauch".se