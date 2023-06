Schriller Demo-Auftritt hat für Aiwanger Nachspiel - Grüne stellen Dringlichkeitsantrag

Von: Stephanie Munk

Hubert Aiwanger wird nach seiner Rede auf einer Demo gegen das Heizungsgesetz stark kritisiert. Die Grünen fordern, dass Söder handelt.

München - Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger hat auf einer Anti-Heizungsdemo im oberbayerischen Erding vor rund 13.000 Menschen richtig abgeledert: „Jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss und denen in Berlin sagt: Ihr habt’s wohl den Arsch offen da oben“, wetterte er. Die Mitte der Gesellschaft werde „diese Berliner Chaoten vor sich hertreiben“.

Von der Menge gab es Applaus für Aiwangers Tirade. Aber im Nachhinein hagelt es Kritik, auch vom Koalitionspartner CSU und aus Aiwangers eigener Partei. Die Grünen in Bayern gehen einen Schritt weiter: Sie fordern in einem Dringlichkeitsantrag, dass die umstrittene Rede von Aiwanger zu seiner Entlassung führt. Der Antrag steht am Mittwoch (14. Juni) im bayerischen Landtag auf der Tagesordnung.

Hubert Aiwanger (Freie Wähler) muss sich im bayerischen Landtag für seine umstrittene Demo-Rede rechtfertigen. Die Grünen um Katharina Schulze fordern seine Entlassung. © Peter Kneffel/Sven Hoppe/dpa (Montage)

Grüne fordern Aiwangers Entlassung nach Demo: „Als Staatsminister untragbar geworden“

„Die verbalen Entgleisungen von Hubert Aiwanger in Erding sind mit demokratischen Prinzipien absolut unvereinbar. Als Vize-Ministerpräsident und Staatsminister ist er untragbar geworden“, sagte Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze zu dem Antrag. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) müsse jetzt Verantwortung übernehmen und Aiwanger entlassen, betonte Co-Fraktionschef Ludwig Hartmann.

Die SPD fordert, dass Aiwanger freiwillig als Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident zurücktritt. SPD-Landeschef Florian von Brunn mahnte: „Aiwanger schadet mit seinem rüpelhaften und dummen Daherreden dem Ansehen Bayerns massiv. Wenn er noch einen Funken Anstand hat, sollte er von sich aus zurücktreten.“

Demo-Auftritt in Erding: Kritik auch aus CSU - Söder sauer auf Aiwanger

Nicht nur die Grünen und die SPD sind aufgebracht über Aiwangers schrille Wortwahl. Auch Söder selbst scheint stocksauer zu sein. Auch er hielt bei der Anti-Heizungsgesetz-Demo in Erding eine Rede, grenzte sich aber klar von der AfD ab und wurde vom Publikum teils ausgepfiffen. An der von der bayerischen Kabarettistin Monika Gruber organisierten Demo hatten auch viele sogenannte Querdenker und AfD-Anhänger teilgenommen.

Innenminister Joachim Herrmann (CSU) warnte Aiwanger davor, eine Sprache zu gebrauchen, „wie sie bei Querdenkern oder Reichsbürgern auf der einen Seite und bei Klimaklebern auf der anderen Seite benutzt wird“. Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) sagte dem Münchner Merkur, man könne die Entscheidungen der Ampel für richtig oder eben falsch halten. „Aber die Entscheidungen wurden demokratisch gefällt“, betonte sie. „Das sollte auch ein stellvertretender Ministerpräsident und Vorsitzender einer Partei in Regierungsverantwortung nicht infrage stellen.“ Für die Landtagssitzung am Mittwoch ist wohl eine harte Diskussion zu erwarten.

Aiwanger provoziert gerne - ging er bei Demo in Erding zu weit?

Aiwanger selbst hat seine Aussage am Montag (12. Juni) verteidigt und sieht darin eine „linke Masche“: „Die breite Bevölkerung muss sich schlichtweg wieder Gehör verschaffen, wenn sie anders nicht ernst genommen wird.“ Der bayerische Wirtschaftsminister ergänzte: „Nur weil irgendwann mal ein AfD-ler etwas ähnliches gesagt hat, ist das noch lange kein Tabu-Satz für jeden anderen.“

Aiwanger ist für seine eigenwillige Wortwahl bekannt - manche sehen darin Volksnähe, andere werfen ihm Populismus vor. Der 52-Jährige twittert gerne und oftmals provokant, tritt dabei aber immer wieder in Fettnäpfchen. Dem Münchner Merkur schilderte er kürzlich, dass er in den sozialen Medien durchaus strategisch provoziere.

Aiwanger wird für Rede auf Demo auch verteidigt: „Ampel hat keine Narrenfreiheit“

Freie-Wähler-Landtagsfraktionschef Florian Streibl verteidigte jedenfalls seinen Parteichef: „Hubert Aiwanger hat die Demokratie nicht infrage gestellt - sondern darauf hingewiesen, dass die Mehrheit der Bevölkerung von der Ampel übergangen wird. Denn auch wenn man demokratisch gewählt ist, heißt das noch lange nicht, dass man Narrenfreiheit hat.“ (smu mit Material von dpa)