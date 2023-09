Aiwanger-Steckbrief aus Abi-Zeitung lässt tief blicken – Sein Bruder wurde ganz anders wahrgenommen

Wegen der Flugblatt-Affäre wird die Schulzeit von Hubert Aiwanger seziert. Laut einem Steckbrief waren er und Bruder Helmut sich nicht sehr ähnlich.

München – Die breite Öffentlichkeit lernte Hubert Aiwanger als Politiker kennen. Als Chef der Freien Wähler in Bayern, die 2008 in den Landtag einzogen. Über die Grenzen des Freistaats hinaus wurde er erst später bekannt. Als er 2018 mit seiner Partei, die nicht selten wie eine Ein-Mann-Partei wirkt, eine Koalition mit der CSU einging, zum Vize-Ministerpräsident und Wirtschaftsminister aufstieg.

Seither produziert der 52-Jährige Schlagzeilen mit höchst fragwürdigen Aussagen zur Demokratie und nimmt vor allem die Ampel-Regierung in Berlin ins Visier. Das kommt bei seinen Anhängern immer wieder gut an, während sich andere Teile der Bevölkerung eher mit Grausen abwenden. Doch nun, wenige Wochen vor der Landtagswahl in Bayern, schaut die ganze Bundesrepublik ganz genau hin bei Aiwanger.

Aiwanger und die Flugblatt-Affäre: In Schulzeit als „härtester Mann der K13“ bekannt

Seit die Flugblatt-Affäre um ein antisemitisches Papier aus dem Schulranzen des Niederbayern von der Süddeutschen Zeitung (SZ) publik gemacht wurde. Und so wird auch die Schulzeit des zweifachen Vaters nun genauer unter die Lupe genommen. In der Aiwanger die angeblich von einem ein Jahr älteren Bruder Helmut verfasste Hetzschrift mit sich herumtrug.

Auch die Bild (Artikel hinter einer Bezahlschranke) schaut sich in der Vergangenheit um und förderte nun einen Steckbrief des Abi-Jahrgangs 1990 des Burkhart-Gymnasiums in Mallersdorf-Pfaffenberg hervor, in dem sich die Mitschüler über den jüngeren Aiwanger ausließen. Mutmaßlich stammt das Porträt aus der Abi-Zeitung. Schon damals trug er demnach seinen noch heute geläufigen Spitznamen „Hubsi“.

Wie heute am Rednerpult schien Aiwanger auch in jungen Jahren schnell auf Betriebstemperatur zu kommen. Dem Steckbrief zufolge war er „sogar im strengsten Winter mit dem T-Shirt“ bekleidet. Was ihm Anerkennung einbrachte, denn er wird als „härtester Mann der K13“ betitelt. Zudem reißt er demnach „bei jeder Gelegenheit das Fenster auf“ und soll „der Mann mit dem aufrechtesten Gang“ gewesen sein.

Aiwanger und sein Bruder: Laut Steckbrief waren Hubert und Helmut sehr unterschiedlich

Den Mitschülern fiel zudem auf, dass Aiwanger gerne Pflaumenbäume verschenkt und auf Klassenfotos stets „eine bestechend ernste Miene“ aufsetzt. Immerhin auf dem beigefügten Foto, auf dem er hinter einem Aktenordner sitzt, kann sich der spätere Promi ein Lächeln abringen.

Wirklich interessant wird es am Ende, als die Sprache auf Helmut Aiwanger kommt, von dem die Öffentlichkeit erst durch die besagte Flugblatt-Affäre Notiz nahm. So ist zu lesen: „Für viele unvorstellbar: er ist der Bruder von Heller“. Ein gewisser Stubi soll gefragt haben, ob beide verwandt seien, worauf die Antwort erfolgt sei: „Ja, unsre Eltern ham g‘heirat.“

Das deutet darauf hin, dass die beiden Aiwangers in der Jugend doch recht verschieden waren und wohl auch nicht ständig zusammen herumhingen. Womit eine Zusammenarbeit an den antisemitischen Blättern, die Helmut geschrieben und Hubert im Schulranzen gehabt haben soll, natürlich keineswegs ausgeschlossen wäre.

Aiwanger-Bruder Helmut: „Coole Socke“ und „ungekrönter Mr. Weißbier“

Jedenfalls zitiert auch der Spiegel (Artikel hinter einer Bezahlschranke) aus der Abi-Zeitung. Demzufolge wird der ältere Bruder als „ungekrönter Mr. Weißbier“ betitelt sowie als „Philosoph und Revolutionär aus Leidenschaft“. Auch hier soll es geheißen haben: „Ist (man glaubt es kaum) der leibliche Bruder von Hubert Aiwanger.“ Ein Mitschüler habe Helmut dem Magazin gegenüber als „coole Socke“ beschrieben. Zudem galt er als rebellisch und beliebt bei Mädchen.

Entgegen seinem langhaarigen Bruder soll Hubert Seitenscheitel und Oberlippenbart getragen haben, was auch auf vorliegenden Bildern zu erkennen ist. Laut einem ehemaligen Mitschüler, der heute in der CSU ist, hätte dieses Äußere jedoch nichts mit Adolf Hitler zu tun gehabt, sondern eher darauf hingedeutet, dass die Eltern Wert auf ein gepflegtes Äußeres gelegt hätten. Was dann aber offenbar nur für einen der Brüder gegolten hätte.

Aiwanger und das Flugblatt: „Schandfleck der Schule tilgen“

Während der heutige Freie-Wähler-Chef von anderen Mitschülern demnach rückblickend auch als zurückhaltend, umgänglich und fürsorglich beschrieben wird, hätten ihn andere und auch einige Lehrer als stramm konservativ bis rechtsradikal in Erinnerung, heißt es. Der jüngere Aiwanger soll die Wehrmacht verteidigt haben, eine Mitschülerin konnte sich demnach daran erinnern, dass er immer mal wieder den Hitler-Gruß zeigte.

Hinsichtlich des Flugblattes betont der Lehrer, der sich an die SZ gewandt hatte, nun in der Bild: „Alle im Fachausschuss damals waren sich im Klaren, dass das eine Ein-Mann-Aktion vom Hubert Aiwanger war. Vom Bruder war damals nie die Rede. Es wird Zeit, dass dieser Schandfleck der Schule getilgt wird.“ Im Spiegel steht dazu, die Gesprächspartner hätten keine eindeutigen Belege über die Urheberschaft. Doch der menschenverachtende Text hätte zu jener Zeit eher zu Hubert als zu Helmut gepasst. Ein Lehrer soll sogar gesagt haben, dem älteren Aiwanger traue er dieses Flugblatt intellektuell gar nicht zu. (mg)