Aiwangers „Entschuldigung“ ist eine Kampfansage

Von: Georg Anastasiadis

In Bayern eskaliert der Rosenkrieg zwischen Freien Wählern und CSU. Deren Chef Markus Söder kann sich mit Aiwangers Erklärung nicht zufrieden geben. Ein Kommentar von Merkur-Chefredakteur Georg Anastasiadis.

Spät und unter höchstem Druck hat Hubert Aiwanger sich doch noch zu einer Entschuldigung durchgerungen – und dabei das Kunststück fertiggebracht offenzulassen wofür. Noch immer gibt der Freie-Wähler-Chef vor, sich nicht an das zu erinnern, was Mitschüler über ihn berichten, etwa die Hitlergrüße und Judenwitze. Falls, durch was auch immer, „Gefühle verletzt“ worden seien, bereue er das zutiefst. Das kann glauben, wer mag. Auch wenn man Aiwanger zubilligt, dass er nicht mehr der ist, der er vor 35 Jahren war, hätte bedingungslose Ehrlichkeit nach Tagen des Dementieren und Herumlavierens anders aussehen müssen.



So war Aiwangers Entschuldigung eine taktische mit dem Ziel, aus dem Stand heraus wieder zum Gegenangriff überzugehen: Er solle, schloss Aiwanger, durch eine Kampagne politisch und persönlich „fertiggemacht“ werden. Der Schwarze Peter liegt nun wieder bei CSU-Chef Söder, der Aiwanger zuvor mit seinem 25-Fragen-Katalog unter Druck gesetzt hatte. Der Rosenkrieg in der bayerischen Koalition tobt weiter, und bei allen Beteiligten wächst die Ratlosigkeit, wie er jetzt noch beigelegt werden kann, bevor der Schaden für Bayern noch gewaltiger wird.



Aiwanger hat, seit die „SZ“ den Skandal zu einem krummen Zeitpunkt direkt vor der Wahl publik gemacht hat, in der Bevölkerung viel Zuspruch erhalten. Das hat bei ihm und seinen Freien Wählern nicht zu Demut geführt, sondern zu einem Tunnelblick und dem Glauben, man könne sich durch die Sache durchmogeln und am Ende noch mit einem rauschenden Wahlsieg belohnt werden. Doch das ist und bleibt eine riskante Wette. Ist der Rausch erst verflogen, droht den nibelungentreuen Freien Wählern ein Kater. Denn es gibt einen Comment, der immer und überall in Deutschland gilt: Steht der Vorwurf des Antisemitismus im Raum, dann muss er überzeugend ausgeräumt werden. Bayern ist ein Exportland mit wichtigen Beziehungen etwa in die USA, in München unterhalten politisch hochsensible Giganten wie Apple, Microsoft und Google ihre Europazentralen. Unvorstellbar, dass ein bayerischer Wirtschaftsminister, der für Bayerns Unternehmen Türen öffnen soll, mit solch schwerem Gepäck durch die Welt reist.