„Hart aber fair“ zum AKK-Hammer: Die CDU steht vor einer unsicheren Zukunft. Beim Comeback von Frank Plasberg wird darüber diskutiert.

Das Politik-Beben nach der Thüringen -Wahl zieht weiter seine Kreise

nach der -Wahl zieht weiter seine Kreise Annegret Kramp-Karrenbauer gibt den CDU-Parteivorsitz ab und wir nicht Kanzlerkandidatin

gibt den ab und wir nicht Mit diesen Themen beschäftigt sich am Montag „Hart aber fair“ mit Frank Plasberg

München - Wie geht es jetzt weiter für die CDU? Nach dem Chaos in Thüringen und dem Rücktritt von Annegret Kramp-Karrenbauer als Vorsitzende sowie dem damit verbundenen Verzicht auf ihre Kanzlerkandidatur, steht die Partie vor einer brisanten Zukunft.

Wer folgt denn nun auf AKK an der CDU-Spitze? DieKandidaten bringen sich bereits in Stellung. Welche folgen hat der AKK-Rückzug für Angela Merkel und wie tief geht überhaupt die offensichtliche Spaltung in der Partie?

„Hart aber fair“ zum AKK-Hammer - Plasberg-Comeback zur Primetime

Diese und weitere Themen werden heute bei „Hart aber fair“ behandelt werden. Frank Plasberg gibt nach mehreren Wochen sein Comeback als Moderator. Zuletzt wurde er wegen den Folgen eines lange zurückliegenden Knalltraumas von Susanne Link vertreten.

Die Gäste in der Sendung am Montag, die um 20.30 Uhr in der ARD ausgestrahlt wird sind Norbert Rötgen (CDU), Thomas Oppermann (SPD), Journalistin Kristina Dunz (Rheinische Post), Politikwissenschaftler Prof. Karl-Rudolf Korte, Cem Özdemir (Die Grüne) und die ehemalige Geschäftsführerin der Piratenpartei Marina Weisband.

