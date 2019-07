Kramp-Karrenbauer neue Verteidigungsministerin - Merkel überrascht mit irrer Wende

Mit dieser Personalie hat wohl niemand gerechnet: Die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer soll neue Verteidigungsministerin werden. Das ist durchaus ein Risiko für sie.

Update 17. Juli, 8.13 Uhr: Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat nach Worten des Unionsfraktionsvorsitzenden Ralph Brinkhaus mit der beschlossenen Übernahme des Verteidigungsministeriums Führungsqualitäten gezeigt. Zu dem als kompliziert geltenden Posten sagte Brinkhaus am Mittwoch im ZDF-„Morgenmagazin“: „Leben ist immer Risiko.“

Kramp-Karrenbauer habe die notwendigen Kompetenzen für das Amt der Verteidigungsministerin, sagte Brinkhaus unter Hinweis auf ihr Amt als CDU-Chefin, frühere Ministerpräsidentin und Innenministerin des Saarlandes. Kompetenzgerangel am Kabinettstisch zwischen der künftigen Verteidigungsministerin und CDU-Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer und der Kanzlerin Angela Merkel erwartet Brinkhaus nicht: „An der Stelle sehe ich überhaupt kein Problem.“

Erstmeldung vom 16. Juli: AKK neue Verteidigungsministerin

Berlin - CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer wird überraschend neue Verteidigungsministerin. Die Entscheidung gilt nicht nur wegen des Zeitpunkts als faustdicke Überraschung: Lange Zeit war Kramp-Karrenbauers Rivale und Gesundheitsminister Jens Spahn (ebenfalls CDU) als aussichtsreichster Kandidat für das Amt des Verteidigungsministers gehandelt worden. Medien hatten ihn im Amt schon als gesichert vermeldet.

Unklar ist nun jedoch, inwieweit Kramp-Karrenbauer von dem Wechsel langfristig politisch profitieren kann. Das Verteidigungsministerium gilt traditionell als Minenfeld in der deutschen Politik. Schon zahlreiche Politiker sind daran gescheitert - und auch die Amtsinhaberin Ursula von der Leyen hinterlässt nach Ansicht politischer Beobachter zahlreiche Probleme. Andererseits gilt ebenso die Regel: Wer den Job als Verteidigungsministerin meistert, kann beweisen, dass er zu Höherem berufen ist. Im Fall von Annegret Kramp-Karrenbauer bedeutet das: dem Kanzleramt.

Annegret Kramp-Karrenbauer: Es ist eine überraschende Entscheidung

Der Stabswechsel im Bundesverteidigungsministerium war überhaupt nur deswegen nötig geworden, weil Ursula von der Leyen an die Spitze der EU-Kommission wechselt. Sie hatte erst vor wenigen Tagen ihren Rücktritt angekündigt und wollte ihr Amt am Mittwoch übergeben. Dennoch war in Beobachterkreisen nicht mit einer so frühen Entscheidung gerechnet worden. Außerdem hatte Kramp-Karrenbauer bisher immer kundgetan, sie strebe kein Amt in der Bundesregierung an.

Kramp-Karrenbauer: Sie soll neue Bundesverteidigungsministerin werden.

In Präsidiumskreisen der CDU wurde am Dienstagabend von einem starken Signal für Kramp-Karrenbauer gesprochen. Auch in dieser Runde ist die Entscheidung allerdings für viele völlig überraschend gekommen, hieß es. Annegret Kramp-Karrenbauer (56) ist erst seit Kurzem in der Bundespolitik. Noch bis 2018 war sie saarländische Ministerpräsidentin, bis sie zunächst CDU-Generalsekretärin und anschließend Bundesvorsitzende ihrer Partei wurde. Bei der umkämpften Wahl hatte sie sich gegen Friedrich Merz und Jens Spahn durchgesetzt. Das Amt als Parteivorsitzende wird sie aber weiterhin ausüben, wenn sie in Kürze und dann auch offiziell Bundesverteidigungsministerin wird.

Neue Verteidigungsministerin AKK: Parteifreunde sehen starkes Signal

Der thüringische CDU-Vorsitzende Mike Mohring hat die Entscheidung von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer zum Wechsel ins Verteidigungsministerium unterdessen als starkes Signal begrüßt. „Ich war seit der Wahl von AKK der festen Überzeugung, dass die Parteivorsitzende der CDU dort hingehört, wo die Entscheidungen getroffen werden. Das ist der Kabinettstisch“, sagte Mohring, der auch CDU-Präsidiumsmitglied ist. Und genau an diesen Kabinettstisch wird sie schon sehr bald rücken - schon am Mittwoch soll die Ernennung über die Bühne gehen.

