Umfragen zur Türkei-Wahl 2023: Wer vorne liegt - und wer nicht

Von: Christian Stör

In der Türkei geht das Rennen um die Präsidentschaft in die Stichwahl. Hier finden Sie die wichtigsten Umfragen.

Berlin – Im Fokus der Türkei steht im Jahr 2023 die Präsidentschafts- und Parlamentswahl, die im Mai stattfindet. Mehr als 64 Millionen Türkinnen und Türken sind im Mai dazu aufgerufen, ihre Stimme bei der Türkei-Wahl 2023 abzugeben und damit über die politische Zukunft ihres Landes zu entscheiden.

Besonders für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan, der seit 20 Jahren an der Macht ist, hatte die Wahl in der Türkei eine Bewährungsprobe dargestellt. Am 14. Mai erreichte er im ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahl 49,51 Prozent der Stimmen, sein Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu kam auf 44,88 Prozent. Es kommt nun am 28. Mai zur ersten Stichwahl in der Geschichte der Türkei.

Anhänger des türkischen Präsidenten Erdogan jubeln in der Parteizentrale in Ankara, Türkei. © Ali Unal/dpa

Türkei-Wahl 2023: Umfragen vor der Stichwahl zwischen Erdoğan und Kılıçdaroğlu

Die Umfragen vor der Stichwahl am 28. Mai deuten erneut auf ein enges Rennen hin, Erdoğan scheint aber vorne zu liegen. Die aktuellen Zahlen:

Institut Erdoğan Kılıçdaroğlu Area 49,4 50,6 Özdemir 54,12 45,88 KONDA 52,7 47,3 Areda 52,4 47,6 TAG 51,6 48,4

Türkei-Wahl 2023: Umfragen liegen daneben – Erdoğan mit bestem Ergebnis

Zum ersten Mal in seiner Amtszeit war Erdoğan nicht als klare Favorit in die Wahl gegangen. Vielleicht war das auch der Grund, weshalb Erdoğan von einer „Schicksalswahl“ sprach. Das Land kämpft mit massiver Inflation und hoher Arbeitslosigkeit. Zudem sparte die Opposition nach den schweren Erdbeben im Februar nicht mit Kritik am Krisenmanagement der Regierung. Die Umfragen vor der Präsidentschaftswahl deuteten darauf hin, dass Oppositionskandidat Kemal Kılıçdaroğlu die Wahl gewinnen könnte. Laut PolitPro lag Erdoğan im Durchschnitt aller Umfragen zurück.

Umfragen vor der Türkei-Wahl: Es wird eng für Erdoğan

Bei der Wahl in der Türkei trat der amtierende Präsident Erdoğan mit seiner islamisch-konservativen Partei AKP in einem Wahlbündnis namens „Volksallianz“ an. Dieses Bündnis setzt sich aus verschiedenen Parteien zusammen, darunter ist die ultranationalistische MHP, die nationalistisch-religiöse BBP sowie die islamistische YRP. Auf der anderen Seite der politischen Landschaft hat sich ein Bündnis namens „Sechser-Tisch“ formiert, das aus mehreren Oppositionsparteien besteht, darunter die größte Oppositionspartei CHP, die nationalkonservative Iyi-Partei sowie DEVA, GP, DP und SP.

Kemal Kılıçdaroğlu (CHP) tritt bei der Türkei-Wahl 2023 gegen Recep Tayyip Erdoğan an. (Symbolbild) © IMAGO / ZUMA Wire

Kurzzeitig drohte das Oppositionsbündnis an der Frage des Präsidentschaftskandidaten zu zerbrechen. Letztlich stand jedoch fest, dass Oppositionsführer Kemal Kılıçdaroğlu gegen Erdoğan antreten würde. Die pro-kurdische Oppositionspartei HDP verzichtete auf einen eigenen Kandidaten und unterstützt stattdessen das Oppositionsbündnis.

Türkei-Wahl: die Bündnisse

„Volksallianz“ : Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Yeniden Refah Partisi (YRP)

: Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Yeniden Refah Partisi (YRP) „Sechser-Tisch“: Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İyi Parti (İyi), Demokrasi ve Atılım Partisi (Deva), Gelecek Partisi (GP), Demokrat Parti (DP), Saadet Partisi (SP)

Türkei-Wahl: Aktuelle Umfragen zur Präsidentenwahl

Hier noch einmal die Umfrageergebnisse für Erdoğan und Kılıçdaroğlu, ohne Berücksichtigung der anderen Kandidaten, die sich um das höchste Amt in der Türkei bewerben. Sollten weder Erdoğan und Kılıçdaroğlu noch die absolute Mehrheit erreichen, gehen beide in eine Stichwahl. Die Ergebnisse werden in Prozent angegeben. Anmerkung: Zehn Tage vor der Wahl (4. Mai) tritt ein Verbot für Meinungsumfragen in Kraft.

Institut Erdoğan Kılıçdaroğlu MetroPOLL 46,9 49,1 Area 46,1 49,1 ALF 44,7 51,2 Artıbir 44,6 50,1 ADA 50,6 44,8 İVEM 48,6 46,9 KONDA 43,7 49,3 SAROS 44,5 49,96 TAG 44,7 50,2 MAK 45,4 50,9 AtlasIntel 44,8 44,1 AR-G 46,4 49,1 SER-AR 44,3 52,7 SONAR 48,8 44,1 ASAL 49,1 46,3 HBS 47,5 47,0 ORC 44,6 48,0 Yöneylem 42,5 48,6 Aksoy 41,9 47,3 Sosyo Politik 44,1 51,7 Optimar 48,6 44,1 Gezici 44,6 48,7 TEAM 44,4 47,4 TÜSİAR 48,7 46,6 BULGU 41,5 49,5 Piar 47,1 49,4

Türkei-Wahl: Aktuelle Umfragen zur Parlamentswahl

Die Umfragen zur anstehenden Parlamentswahl in der Türkei zeigen ein recht uneinheitliches Bild. In einigen Umfragen liegt das Bündnis „Sechser-Tisch“ vor der „Volksallianz“, während es in anderen genau umgekehrt ist. Jedoch erreicht keines der Bündnisse eine absolute Mehrheit. Somit könnte die pro-kurdische Oppositionspartei HDP entscheidend sein und als Zünglein an der Waage fungieren. Die Ergebnisse der Umfragen werden in Prozent angegeben.

Institut Volksallianz Sechser-Tisch Areda 46,5 38,6 ADA 50,8 33,5 İvem 48,8 37,4 KONDA 44,0 39,9 SAROS 43,9 40,1 Avrasya 44,1 41,6 MAK 45,2 42,7 AR-G 41,0 44,4 Özdemir 47,4 33,4 ASAL 48,0 34,9 ORC 41,8 43,5 Yöneylem 43,1 40,5 Optimar 48,3 37,1 Aksoy 41,5 41,1 Sosyo Politik 33,8 45,1 TEAM 44,8 39,1 TÜSİAR 48,7 35,5 Bulgu / Sözcü 41,8 42,1 Artibir 41,8 41,6

Türkei-Wahl 2018: AKP verliert Mehrheit im Parlament

Bei der Parlamentswahl im Jahr 2018 verlor die regierende AKP zwar ihre Mehrheit, konnte dies jedoch durch die Sitze der MHP ausgleichen. Auch die größte Oppositionspartei CHP musste einen Rückgang der Stimmen hinnehmen. Die zuvor neu gegründete Partei IYI sowie die pro-kurdische HDP zogen jedoch ebenfalls ins Parlament ein. Bei der Präsidentschaftswahl konnte sich Amtsinhaber Erdoğan in der ersten Runde mit 52,6 Prozent der Stimmen durchsetzen. (cs)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Bona Hyun sorgfältig überprüft.