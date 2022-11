Aktivist Alaa Abdel Fattah verzichtet auf Essen und Wasser: Gefängnis hat „medizinisch interveniert“

Mitglieder von Amnesty International halten Plakate und Tafeln mit einem Bild von Alaa Abdel Fattah © IMAGO/Vuk Valcic

Im Fall des inhaftierten Aktivisten Alaa Abdel Fattah, der in Ägypten mit Verzicht auf Essen und Wasser gegen seine Haftbedingungen protestiert, hat die Gefängnisaufsicht nach Worten seiner Familie «medizinisch interveniert».

Scharm el Scheich/London - Die Justizbehörden seien über den Schritt informiert worden, schrieb seine Schwester Mona Saif am Donnerstag bei Twitter. Seine Anwälte aber seien nicht informiert worden. Ob der Eingriff eine Form von Zwangsernährung bedeutet, etwa intravenös, blieb zunächst unklar. Eine Bestätigung von offizieller Seite gab es zunächst nicht.

Abdel Fattah, der zu den Führungsfiguren in der Revolution von 2011 zählte, verzichtet seit Monaten auf Essen und seit Sonntagmorgen auch auf Wasser - zeitgleich mit Beginn der Weltklimakonferenz im Land. Ohne Wasser kann der Körper nur drei bis vier Tage überleben. Seine Mutter, die täglich zum Gefängnis Wadi al-Natrun in der Wüste nördlich von Kairo fährt, wartete seitdem vergeblich auf einen Brief und damit ein Lebenszeichen ihres Sohnes. Das Warten am Gefängnis wurde ihr nach Angaben der Familie inzwischen untersagt. Am Montag hatte sie dort zehn Stunden ausgeharrt.

Schwester Sanaa Saif sorgt sich, dass ihr Bruder zwangsernährt wird, um ihn im Gefängnis am Leben zu halten. Damit könnte ein möglicher Tod des prominenten Aktivisten während der Klimakonferenz, bei der Zehntausende Delegierte, Beobachter und Journalisten registriert sind, vermieden werden. Den Fall sprachen auch Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Rishi Sunak an.

COP27-Präsident und Außenminister Samih Schukri hatte gegenüber dem Sender CNBC angezweifelt, ob der 40 Jahre alte Häftling sich überhaupt in Hungerstreik befindet. Zudem sei ein Hungerstreik eine «persönliche Entscheidung». Ihm stehe gesundheitliche Versorgung zur Verfügung wie allen anderen Häftlingen auch. Bei der zweiwöchigen Klimakonferenz verhandeln Vertreter aus fast 200 Ländern darüber, wie der Kampf gegen die Erderwärmung verstärkt werden kann. Die Konferenz läuft bis Ende kommender Woche.

Britische Tafeln verteilen mehr Notfallpakete

Angesichts steigender Lebenshaltungskosten berichten britische Tafeln von immer mehr Menschen, die sich an sie wenden. Zwischen April und September habe man mehr Lebensmittelpakete ausgehändigt als je zuvor in diesem Zeitraum, teilte die Stiftung Trussell Trust am Donnerstag mit. Dem Netzwerk gehören eigenen Angaben zufolge mehr als zwei Drittel der Tafeln in Großbritannien an. Die Verteilung von 1,3 Millionen Notfall-Paketen in diesen sechs Monaten entspreche einer Verdoppelung gegenüber dem gleichen Zeitraum vor der Corona-Pandemie und einer Zunahme um ein Drittel im Vergleich zur gleichen Periode im Vorjahr.

Die Tafeln stünden kurz vor dem Kollaps, warnte die gemeinnützige Stiftung. Mehr als 320 000 Menschen hätten sich in den vergangenen Monaten erstmals an Tafeln des Trussell Trusts für Unterstützung wenden müssen. Mittlerweile seien auch immer mehr Menschen darunter, die trotz Arbeit nicht genug Geld für Essen hätten. Einer von fünf Bedürftigen, die auf die Tafel angewiesen seien, stamme aus arbeitenden Haushalten, hieß es.

Die Chefin des Trussell Trust, Emma Revie, warnte vor «dem schwierigsten Winter für Tafeln und für jene, die sie unterstützen». Die jüngsten Zahlen zeigten, dass es vielen Menschen schon in den Sommermonaten an Geld für die notwendigsten Ausgaben gefehlt habe. Die Regierung müsse weitere Unterstützung für die Ärmsten bieten. Infolge des russischen Angriffskrieges in der Ukraine sind die Preise für Energie, aber auch Lebensmittel, beispiellos in die Höhe geschossen. Auch die deutschen Tafeln gaben kürzlich an, noch nie so vielen bedürftigen Menschen geholfen zu haben, wie zurzeit. Gleichzeitig gingen die Lebensmittelspenden zurück. (dpa)