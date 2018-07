CDU übernimmt CSU-Parteizentrale - bis die Münchner Polizei eingreift 

Die CSU ist am Mittwoch Opfer einer besonderen Art der Demonstration geworden. Aktivisten überklebten das Logo an der Zentrale mit dem CDU-Schriftzug.

München - Was für eine Aktion: Aktivisten der Aktionsgruppe „Zentrum für politische Schönheit“ haben am Mittwochabend die CSU-Zentrale, das Franz-Josef-Strauß-Haus in der Mies-van-der-Rohe-Straße, gekapert!

Mit einer hoch ausgefahrenen Hebebühne gelangten sie an das CSU-Logo und überklebten es mit dem Schriftzug der Unionsschwesterpartei CDU. Die Aktion steht im Zusammenhang mit der Demonstration am Sonntag - dort soll die Sache auch näher vorgestellt und erläutert werden.

Weitere Aktionen angekündigt

Einer, der die Sache mit geplant hat, aber nicht genannt werden will, sagte der tz: „Dahinter steht ein breiteres Konsortium.“ Wie der Insider weiter verriet, war die Aktion, die am Abend rund 120 Zuschauer teils begeistert verfolgten, erst der Anfang: „Das wird noch viel größer...“ Und: „Wer mehr wissen will, schaut im Internet bei www.cdu-bayern.de. CDU heißt in diesem Fall übrigens ‚Club der Unterstützer‘.“

Auch die Polizei verfolgte das Geschehen. Laut Beobachtern allerdings recht „unentspannt“. Es seien vor Ort auch Personalien aufgenommen worden. Ein Polizeisprecher sagte: „Das war eine Demo - und als solche auch angemeldet.“

Locker ein Dutzend Sixpacks um eine Kunstaktion mit <100 absolut friedlichen TN zur Gründung der #CDUBayern durch @politicalbeauty aufzulösen...

