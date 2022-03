Novum im Ukraine-Krieg: UN nennt Zahl der getöteten Zivilisten - Russland setzt wohl Hyperschallrakete ein

Von: Marcus Giebel, Kathrin Reikowski, Cindy Boden, Christina Denk, Anna-Katharina Ahnefeld

Die Angriffe im Ukraine-Krieg gehen weiter. Die UN veröffentlicht neue Opferzahlen der Zivilbevölkerung. Russland verschärft das Bombardement im Süden der Ukraine. News-Ticker.

Eskalierter Ukraine-Konflikt*: Russland hat nach eigenen Angaben in der Ukraine Hyperschallraketen eingesetzt (siehe Update vom 19. März, 9.05 Uhr).

Russland hat nach eigenen Angaben in der Ukraine Hyperschallraketen eingesetzt (siehe Update vom 19. März, 9.05 Uhr). Die UN veröffentlicht neue Zahlen zu zivilen Opfern (siehe Update vom 19. März, 19.35 Uhr).

Das Bombardement im Süden der Ukraine wurde verstärkt (siehe Update vom 19. März, 20.39 Uhr). Tausende Ukrainer konnten über Fluchtkorridore fliehen (22.30 Uhr).

Dieser News-Ticker zu den militärischen Kämpfen im Ukraine-Krieg wird regelmäßig aktualisiert. Hier finden Sie die Hintergründe zum Ukraine-Konflikt*.

Update vom 19. März, 23.18 Uhr: Der Bürgermeister von Tschernihiw hat in einem dramatischen Appell auf die prekäre Lage in der von russischen Truppen eingekesselten nordukrainischen Stadt hingewiesen. „Der wahllose Artilleriebeschuss der Wohngebiete dauert an, dabei sterben friedliche Menschen“, sagte Wladislaw Atraschenko nach Angaben der Agentur Unian. Die Stadt erlebe gerade eine humanitäre Katastrophe. „Es gibt keine Stromversorgung, kein Wasser, keine Heizung, die Infrastruktur der Stadt ist vollständig zerstört.“

Auch das Krankenhaus der 300 000-Einwohner-Stadt werde wiederholt beschossen, daher sei auch die medizinische Versorgung zusammengebrochen. Zudem sei bisher kein Fluchtkorridor für die Stadt eingerichtet worden.

Ukraine-Krieg: Evakuierung tausender Zivilisten - auch aus Mariupol

Update vom 19. März, 22.30 Uhr: Kiew und Moskau haben jeweils die Evakuierung Tausender weiterer Zivilisten aus besonders umkämpften Gebieten in der Ukraine gemeldet. Aus der belagerten Hafenstadt Mariupol seien am Samstag mehr als 4100 Menschen geflohen, schrieb der stellvertretende Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, Kyrylo Tymoschenko, auf Telegram. Knapp 2500 weitere Zivilisten seien aus den Regionen Kiew und Luhansk über sogenannte Fluchtkorridore in Sicherheit gebracht worden.

Die russische Seite berichtete am Abend über die Evakuierung von knapp 16 400 Menschen aus den selbst ernannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk und anderen Teilen der Ukraine nach Russland. Aus dem Verteidigungsministerium in Moskau hieß es zudem, dass Hunderttausende Ukrainer den Wunsch geäußert hätten, nach Russland fliehen zu können. Der Stadtrat von Mariupol hingegen warf Moskau vor, bereits Tausende Zivilisten - vor allem Frauen und Kinder - gegen ihren Willen nach Russland gebracht zu haben. Die Aussagen können nicht unabhängig überprüft werden.

Laut der Polizei der Region Kiew sind im Ort Butscha nordwestlich der Hauptstadt durch Beschuss am Freitag sieben Zivilisten ums Leben gekommen. In der ostukrainischen Region Donezk sprach die regionale Polizeibehörde von Dutzenden Toten und Verletzten ebenfalls bei Angriffen am Freitag.

Nach UN-Angaben sind seit Beginn des russischen Angriffs mehr als 3,1 Millionen Menschen aus der Ukraine ins Ausland geflohen. Allein in Polen kamen bisher rund zwei Millionen Menschen an.

Ukraine-Krieg: Beschuss auf südukrainische Stadt Mykolajiw verstärkt

Update vom 19. März, 20.39 Uhr: Die südukrainische Stadt Mykolajiw, in der es am Samstag einen Angriff mit scheinbar dutzenden Toten auf eine Kaserne gab (siehe Update vom 19. März, 13.40 Uhr), gilt als „Schutzschild“ für die Hafenstadt Odessa, die rund 130 Kilometer weiter westlich liegt. Wie die „Ukrajinska Prawda“ am Samstag berichtete, wurden dort mindestens 50 Tote aus den Trümmern geborgen, knapp 60 Verletzte wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Angaben über die Opferzahlen ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Am Samstag wurde das Bombardement der Stadt Mykolajiw, den Angaben der Regionalregierung zufolge, weiter verstärkt. Die Attacken erfolgten in so rascher Abfolge, dass kein Alarm ausgelöst werden könne, erklärte Gouverneur Vitali Kim am Samstag in den Online-Netzwerken. „Denn bis wir diesen Tornado ankündigen, ist er bereits da.“ Die Warnnachrichten und die Bombenangriffe kämen „zur gleichen Zeit“, fügte Kim hinzu. Zum Ausmaß der Schäden oder zur Zahl möglicher Opfer machte er keine Angaben. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.

Ukraine-Krieg: UN meldet mindestens 847 zivile Opfer in der Ukraine seit Beginn der Angriffe

Update vom 19. März, 19.35 Uhr: Die Lage im Ukraine-Krieg spitzt sich für die Zivilbevölkerung weiter zu. Die EU-Kommission warnt vor einer Hungersnot (siehe Update vom 19. März, 7.45 Uhr). Die UN melden zudem zahlreiche zivile Opfer. Bis zum 18. März, 24 Uhr, seien 847 Menschen getötet und 1399 weitere Zivilisten verletzt worden. Die meisten Menschen seien durch Artilleriefeuer und Mehrfachraketensysteme sowie Raketen- und Luftangriffe umgekommen.

Anzahl der zivilen Opfer laut UN in der Ukraine:

847 Menschen getötet

1399 Zivilisten verletzt

Das UN Human Rights-Büro schätzt die Dunkelziffer noch deutlich höher ein. Vor allem in den letzten Tagen hätten Informationen aus umkämpften Gebieten nicht überprüft werden können. Die Berichte, die noch auf ihre Bestätigung warten, seien nicht in der Statistik aufgeführt. Zu den Regionen zählt unter anderem Mariupol und Gebiete in Donezk und Luhansk.

Ukraine-Krieg: Warnung vor treibenden Seeminen bis ins Mittelmeer - Schuldzuweisungen beider Seiten

Update vom 19. März, 17.40 Uhr: Im nordwestlichen Schwarzen Meer vor der ukrainischen Küste wächst angeblich die Gefahr durch Seeminen. Russland und die Ukraine machen sich gegenseitig dafür verantwortlich.

Die russische Seite: Die ukrainische Marine habe die Häfen Odessa, Otschakiw, Tschornomorsk und Piwdenny vermint, teilte der russische Inlandsgeheimdienst FSB am Samstag in Moskau mit. Einige der mehr als 420 verankerten Seeminen hätten sich im Sturm aber losgerissen. Das bedrohe Schiffe auf dem Schwarzen Meer. Schlimmstenfalls könnten Minen durch die türkischen Meerengen ins Mittelmeer treiben, hieß es in der FSB-Mitteilung.

Die ukrainische Seite: Das auf Schifffahrt spezialisierte ukrainische Portal BlackSeaNews zitierte am Samstag ebenfalls die russische Warnung vor treibenden Seeminen. Es berichtete aber unter Berufung auf eigene Quellen, die russische Schwarzmeerflotte habe die Seeminen auf der Route zwischen Odessa und dem Bosporus gelegt. Unabhängige Bestätigungen dafür gab es nicht. Seit dem russischen Angriff vom 24. Februar liegt die Schifffahrt im nordwestlichen Teil des Schwarzen Meeres ohnehin zwangsweise still.

Ukraine-Krieg: Ukrainische Zufluchtsstadt verhängt anderthalbtägige Ausgangssperre

Update vom 19. März, 17.07 Uhr: Angesichts des Ukraine-Kriegs ist in der zentralukrainischen Stadt Saporischschja eine anderthalbtägige Ausgangssperre verhängt worden. Nach Saporischschja waren in den vergangenen Tagen viele Menschen etwa aus der belagerten Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer geflüchtet. Zur Lage in Mariupol siehe Updates vom 18. März, 14.55 und 15.32 Uhr.

Im Zuge der Ausgangssperre stelle bis Montagmorgen um 6.00 Uhr (5.00 Uhr MEZ) auch der Bahnhof der Stadt seinen Betrieb ein, teilte die ukrainische Eisenbahngesellschaft am Samstag mit. Zuvor hatte bereits die ukrainische Hauptstadt Kiew eine lange Ausgangssperre verhängt. Vom vergangenen Dienstagabend an durften die Einwohner bis Donnerstagfrüh ihre Häuser nur verlassen, um sich in Schutzräumen und Bunkern in Sicherheit zu bringen.

Ukraine-Krieg: Ukraine bestätigt Zerstörung von Waffenlager durch Hyperschallrakete

Update vom 19. März, 16.30 Uhr: Laut Angaben der russischen Regierung hat das Militär für die Angriffe auf ein unterirdisches Waffenlager der ukrainischen Luftwaffe in der Westukraine Hyperschallraketen eingesetzt (siehe Update vom 19. März, 9.05 Uhr). Es war nach Einschätzung von Militärexperten das erste Mal, dass Russland diese Waffen in einem bewaffneten Konflikt einsetzte.

Der Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, Juri Ignat, bestätigte der Nachrichtenagentur AFP, dass „der Feind unsere Depots angegriffen hat“. Es habe Zerstörungen und Explosionen von Munition gegeben. „Leider ist die Ukraine zu einem Versuchslabor für das gesamte russische Raketenarsenal geworden“, sagte Ignat dem Nachrichtenportal „Ukrainska Prawda“.

Ukraine-Krieg: Ukraine hatte Meereszugang in Mariupol „vorübergehend“ verloren

Auch die von russischen Truppen belagerte Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer war weiter umkämpft. Von ukrainischer Seite hieß es am Samstag, sie habe „vorübergehend“ den Zugang zum Asowschen Meer verloren. Die russische Armee hatte am Freitag erklärt, sie sei in die strategisch wichtige Stadt eingedrungen und kämpfe dort an der Seite von Truppen aus dem Separatistengebiet im ostukrainischen Donezk.

Ein Berater des ukrainischen Innenministeriums beschrieb die Lage in Mariupol als „katastrophal“. Am Rande der Stadt gebe es Kämpfe um das Stahlwerk Asowstal, sagte der Berater Wadym Denysenko. „Eines der größten Stahlwerke Europas wird im Moment zu einer Ruine“, sagte er.

Angaben der UNO und des UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) zu Geflüchteten:

Mehr als 3,3 Millionen Menschen seien vor den Kämpfen aus der Ukraine geflohen

Weiteren fast 6,5 Millionen Menschen seien in der Ukraine auf der Flucht

Ukraine-Krieg: Dutzende Tote und Verletzte in Donezk und nahe Kiew

Update vom 19. März, 14.30 Uhr: Die USA werden zur Stärkung der Nato-Ostflanke ein Truppenkontingent nach Bulgarien entsenden. Dies erklärte der bulgarische Ministerpräsident Kiril Petkow nach Gesprächen mit US-Verteidigungsminister Lloyd Austin in Sofia. Dieses Kontingent soll unter dem Kommando des Nato-Oberbefehlshabers in Europa stehen. Petkow versicherte, es werde keine Waffenlieferungen aus Bulgarien in die Ukraine geben. „Wir haben in keiner Weise über eine militärische Unterstützung der Ukraine gesprochen“, sagte er während einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz. Allerdings werde Bulgarien die Ukrainer weiter humanitär unterstützen, betonte Petkow. US-Verteidigungsminister Austin lobte Bulgariens humanitäre Hilfe für die Ukraine.

Update vom 19. März, 14.10 Uhr: Aus der Ukraine werden weitere Tote und Verletzte infolge weiterer russischer Angriffe vermeldet. Laut der Polizei der Region Kiew sind im Ort Butscha nordwestlich der Hauptstadt durch Beschuss am Freitag sieben Zivilisten ums Leben gekommen. In der ostukrainischen Region Donezk sprach die regionale Polizeibehörde von Dutzenden Toten und Verletzten ebenfalls bei Angriffen am Freitag. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Ukraine-Krieg: Dutzende Tote bei Luftangriff auf Kaserne

Update vom 19. März, 13.40 Uhr: Dutzende Menschen sind offenbar einem russischen Luftangriff auf eine Militärkaserne im südukrainischen Mykolajiw zum Opfer gefallen. Das geht aus Augenzeugenberichten hervor. „Nicht weniger als 200 Soldaten schliefen in den Baracken“, sagte der 22-jährige Soldat Maxim am Tag nach dem Raketenangriff vom Freitag: „Mindestens 50 Leichen wurden aus den Trümmern gezogen, aber wir wissen nicht, wie viele dort noch liegen.“ Die Rettungsarbeiten dauern noch immer an.

Von einem weiteren Soldaten vor Ort hieß es, der Angriff könnte 100 Menschen getötet haben. „Wir zählen weiter, aber angesichts des Zustands der Leichen ist es fast unmöglich, die Zahl festzustellen“, sagte einer der Rettungskräfte.

Die Russen „führten feige Raketenangriffe auf schlafende Soldaten durch“, schimpfte der Regionalgouverneur von Mykolajiw, Vitali Kim, zuvor in einem auf Facebook veröffentlichten Video. Er warte auf Informationen über Verluste der ukrainischen Streitkräfte.

Der Bürgermeister von Mykolajiw, Oleksij Senkewjtsch, sagte ukrainischen Medien, dass die Stadt, die vor dem Krieg fast eine halbe Million Einwohner zählte, aus der benachbarten, von Russland kontrollierten Region Cherson bombardiert worden sei. „Die Bombardierung geschieht zu schnell, um sie zu erfassen und das Alarm-System in Gang zu setzen“, sagte er.

Update vom 19. März, 11.45 Uhr: Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko richtet via Corriere della Sera einen Appell an die westlichen Verbündeten. Der ehemalige Box-Weltmeister bittet um weitere Waffenlieferungen an die Ukraine. „Bitte, unterstützen Sie uns“ sagte er in der italienischen Zeitung. Benötigt würden etwa Waffen für die Verteidigung des Luftraumes über Kiew. „Wir sind in der Lage, unseren Luftraum selbst zu schließen“, fuhr der 50-Jährige fort. „Aber wir müssen auf jeden Fall die richtigen Waffen bekommen.“

Klitschko zufolge verzeichnet Kiew mittlerweile mehr als 200 getötete Zivilisten. Ungefähr zwei Millionen Bewohner seien in der Stadt geblieben. „Vergesst nicht, dass wir unser Land verteidigen, aber gleichzeitig auch die fundamentalen Werte der europäischen Demokratie“, erinnerte Klitschko und fügte hinzu: „Meine Botschaft ist klar: Bitte stellen Sie jegliche wirtschaftliche Beziehung mit Russland ein, weil Putin jeden Euro nutzt, um sein Militär zu verstärken, das auf uns zumarschiert.“

Update vom 19. März, 9.05 Uhr: Nach Angaben der Regierung in Moskau hat das Militär für seine Angriffe im Westen der Ukraine Hyperschallraketen eingesetzt. Dort sei am Vortag mit dem Raketensystem Kinschal ein unterirdisches Waffenlager zerstört worden, teilte das Verteidigungsministerium mit. Das Lager mit Raketen und Munition habe sich im Dorf Deljatyn befunden. Die sehr gut zu steuernden Kinschal-Raketen können nach russischen Angaben alle Luftabwehrsysteme umgehen. Ihr Einsatz war nach Angaben der staatlichen Agentur Ria Novosti ein Novum im Ukraine-Konflikt.

Update vom 19. März 7.45 Uhr: Angesichts der anhaltenden Kämpfe in der Ukraine warnt die EU-Kommission vor einer Hungersnot in dem Land. „Die Menschen in den belagerten Städten sind apokalyptischen Zuständen ausgesetzt - keine Nahrung, kein Wasser, keine medizinische Versorgung und kein Ausweg“, sagte der zuständige EU-Kommissar Janez Lenarcic für humanitäre Hilfe und Krisenschutz der Welt am Sonntag. Die humanitäre Krise in der Ukraine sei heute schon kritisch, sie könne aber noch schlimmer werden. „Diese rücksichtslose Invasion hat vor mehr als drei Wochen begonnen, aber wir beginnen bereits zu sehen, dass eine Hungersnot entsteht.“

Krieg in der Ukraine: Flughafen bei Cherson im Mittelpunkt der Kämpfe

Update vom 19. März, 6.30 Uhr: Der Flughafen Tschornobajewka bei Cherson im Süden der Ukraine steht nach ukrainischer Darstellung weiterhin im Mittelpunkt erbitterter Kämpfe. „Wir haben sie dort schon wieder getroffen“, schrieb Olexij Arestowitsch, Berater des Büroleiters von Präsident Wolodymyr Selenskyj, mit Blick auf die russischen Truppen am frühen Samstagmorgen auf Facebook.

Die ukrainischen Streitkräfte hätten das russische Militär an diesem Flughafen bereits das sechste Mal überfallen und dem Gegner dort schwere Verluste zugefügt. In einer Serie von lokalen Gegenangriffen und Attacken mit Kampfdrohnen seien seit Ende Februar mehrere Dutzend russische Kampfhubschrauber sowie zuletzt auch ein Gefechtsstand mit ranghohen Offizieren zerstört worden. Diese Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Ukraine-Krieg: Vitali Klitschko wirft Russland Lügen vor

Update vom 18. März, 23.02 Uhr: Laut der ukrainischen Regierung wurden am Freitag 9.145 Menschen über Fluchtkorridore aus umkämpften Städten evakuiert. Knapp 5.000 davon seien aus Mariupol entkommen. Am Donnerstag gelang den Angaben nach nur 3.810 Menschen die Flucht aus belagerten Städten. Auf Satellitenbildern waren lange Autoschlangen aus Mariupol zu sehen.

Gleichzeitig warf am Freitagabend der frühere Box-Weltmeister und heutige Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, Russland Lügen vor. „Es ist eine Lüge der Russischen Föderation zu behaupten, dass sie nur militärische Ziele angreifen“, sagte Klitschko der Bild. „Städte wie Irpin, Butscha oder Borodjanka gibt es nicht mehr.“ Aus Sicht Klitschkos sei es inzwischen Ziel des russischen Militärs, so viele Zivilisten wie nur möglich zu töten. „Nach solchen Angriffen kann man Russen nur Faschisten nennen, weil sie Frauen, Kinder und Zivilisten umbringen. Die Bilder sprechen für sich.“

Die Bürger Kiews seien bereit, ihre Hauptstadt zu verteidigen. Die Mehrheit der Männer sei in der Stadt geblieben, weil dies ihre Heimat sei, in der ihre Verwandten und Familien lebten. Ihre Motivation dabei: „Wir werden unsere Stadt, unsere Familie und unsere Zukunft verteidigen.“ Einmal mehr hatte Selenskyj am Freitag mehr Waffen vom Westen gefordert.

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko vor einem zerstörten Gebäude. © IMAGO/Sergei Chuzavkov

Ukraine-Krieg: In Mariupols beschossenem Theater offenbar keine Todesopfer

Update vom 18. März, 19.32 Uhr: Gute Nachrichten im Ukraine-Krieg: Bei dem Angriff auf das Theater in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol hat es nach Angaben der Stadtverwaltung offenbar keine Todesopfer gegeben. Das Theater war als Schutzraum genutzt worden. Laut Präsident Selenskyj waren am Freitag immer noch Hunderte Menschen unter den Trümmern eingeschlossen. Aber, es gebe keine Toten, erklärte die Stadtverwaltung am Freitag im Internetdienst Telegram.

Nach ersten Informationen sei nur ein Mensch schwer verletzt worden. Wegen Russlands Belagerung von Mariupol lassen sich die Angaben nicht unabhängig überprüfen. International löste der Beschuss des Theaters große Empörung aus. Auch China, das Russlands Krieg gegen die Ukraine bislang nicht verurteilte, wandte sich gegen den Beschuss.

Ukraine-Krieg: Russland macht nach Angaben aus Kiew am Freitag keine Geländegewinne

Update vom 18. März, 16.59 Uhr: Nach Darstellung der Ukraine hat die russische Armee heute keine Geländegewinne erzielt. Ukrainische Truppen hätten sie daran gehindert, sagt Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar im Fernsehen, wie tagesschau.de berichtet. Die russischen Einheiten kämpften mit logistischen Schwierigkeiten bei Treibstoff und Lebensmitteln sowie Kommunikationsproblemen. Die Angaben lassen sich von unabhängiger Seite nicht überprüfen.

Update vom 18. März, 16.02 Uhr: Seit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine spielen Kernkraftwerke immer wieder eine Rolle. Wir zeigen, wo ukrainische AKWs liegen und warum sie im Krieg relevant sind.

Ukraine-Krieg: Selenskyj - Hunderte Menschen unter den Trümmern in Mariupol eingeschlossen

Update vom 18. März, 15.32 Uhr: Zwei Tage nach der Bombardierung eines Theaters in der südukrainischen Stadt Mariupol sind dort laut Präsident Wolodymyr Selenskyj noch immer „hunderte“ Menschen unter den Trümmern eingeschlossen. Mehr als 130 Menschen hätten gerettet werden können, teilte Selenskyj am Freitag mit. Das Theater hatte als Zufluchtsort für Zivilisten gedient. Russland bestreitet, für die Bombardierung des Gebäudes verantwortlich zu sein.

„Hunderte Einwohner von Mariupol sind noch unter dem Schutt“, sagte Selenskyj in einer Videobotschaft im Onlinenetzwerk Facebook. Er kündigte an, dass die Bergungsarbeiten in dem zerstörten Theatergebäude trotz des fortdauernden russischen Beschusses der Stadt weitergehen sollten. Ukrainischen Schätzungen zufolge hatten etwa tausend Menschen in dem Theater Schutz gesucht. Der Bombenschutzkeller des Theaters überstand das Bombardement, wie die Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments, Ljudmila Denisowa, am Freitag mitgeteilt hatte.

Ukraine News: UN besorgt über Lage in Mariupol - „Die letzten Reserven an Essen und Wasser gehen zu Ende“

Update vom 18. März, 14.55 Uhr: Die Vereinten Nationen sind extrem besorgt über die Lage in der umkämpften Stadt Mariupol in der Ukraine. Ein Sprecher des Welternährungsprogramms (WFP) sagte am Freitag in Genf: „Die letzten Reserven an Essen und Wasser gehen zu Ende.“ Zudem fehlten Versorgungsgüter und Medikamente, was verheerende Konsequenzen haben könne, hieß es vom UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR). Immer noch könnten keine Hilfskonvois die Stadt erreichen. Auch sonst sei die Versorgungskette nicht mehr gewährleistet. Aus Angst vor Schüssen zögerten Lkw-Fahrer, sich ans Steuer zu setzen.

Ukraine-Krieg: Russlands Raketenvorräte fast vollständig aufgebraucht?

Update vom 18. März, 13.40 Uhr: Aus der Ukraine verlautet, Russland habe seine Raketenvorräte fast vollständig aufgebraucht. Mit dieser Information zitiert der Kyiv Independent auf Twitter den ukrainischen Generalstab. Den Angaben zufolge arbeite der russische Militärsektor rund um die Uhr daran, seine Bestände wieder aufzufüllen. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen.

Update vom 18. März, 13.30 Uhr: Angaben des russischen Staatsfernsehens zufolge will Putin heute eine Ansprache an die Bevölkerung Russlands halten. Mehr dazu lesen Sie in unserem Diplomatie-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Ein Blick auf einen zerstörten Mehrfachraketenwerfer der russischen Armee am Stadtrand von Charkiw am 16. März 2022 inmitten des anhaltenden Ukraine-Kriegs. © Sergey Bobok/AFP

Ukraine News: Berichte über angeblich festgenommenen General

Update vom 18. März, 12.20 Uhr: Berichten zufolge soll Russlands Machthaber Wladimir Putin einen seiner ranghöchsten Generäle festnehmen lassen haben . „Drei unabhängige Quellen berichten, dass der stellvertretende Chef der russischen Rosgvardia (eine Einheit der inneren Armee der RU, die enorme Verluste in der Ukraine erlitten hat), General Roman Gawrilow, vom FSB festgenommen wurde. Gawrilov hatte zuvor auch im FSO, Putins Sicherheitsdienst, gearbeitet“, twitterte der bulgarische Investigativ-Journalist und Russland-Experte des Recherchenetzwerks Bellingcat, Christo Grozew. Bereits am Mittwoch hatte Putin in seiner Rede von „Verrätern“ im Ukraine-Krieg gesprochen. Für die Festnahme gibt es bislang keine offizielle Bestätigung.

Für die angebliche Verhaftung gibt es aktuell unterschiedliche Erklärungen. Auf Twitter schrieb Grozew davon, dass kursiere, dass Roman Gawrilow militärische Informationen weitergegeben habe. „Zwei andere Quellen sagen, dass er ‚Treibstoff verschwendet‘ hat“, sei Grozew zufolge die andere Theorie. Eines sei klar: „Es besteht kein Zweifel, dass Putin erkennt, in welch tiefem Schlamassel sich diese Operation befindet“, so Grozew weiter. „Es ist so schlimm, dass er mitten im Rennen die Pferde wechselt – ein großes Tabu im Krieg.“

Ukraine-Russland-Krieg: Russische Truppen attackieren Kindergärten und Schule in Kiew

Update vom 18. März, 10.50 Uhr: Bei einem Angriff auf ein Wohnviertel der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko ein Mensch getötet und 19 verletzt worden. Unter den Verwundeten im Stadtteil Podil seien vier Kinder, sagte Klitschko am Freitag in einem Video, das er auf Telegram veröffentlichte. Russische Truppen hätten Wohnhäuser, Kindergärten und eine Schule beschossen. Diese Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Ein Mann entfernt einen zerstörten Vorhang in einer Schule, die neben anderen Wohngebäuden beschädigt wurde. Bei einem Angriff auf ein Wohnviertel der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind nach Angaben von Bürgermeister Klitschko ein Mensch getötet und 19 verletzt worden. © Rodrigo Abd/dpa

Russland kämpft nun angeblich mitten im gebeutelten Mariupol – Ukrainer hoffen auf neue Fluchtkorridore

Erstmeldung vom 18. März, 10.50 Uhr: Kiew – Der Ukraine-Krieg geht mit unverminderter Härte weiter. Am Freitag wurde aus der bislang größtenteils verschonten Stadt Lwiw nahe der polnischen Grenze eine heftige Explosion in der Nähe des Flughafens vermeldet.

Aber gerade auch die Situation in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol bleibt im Ukraine-Krieg* katastrophal. Nach eigenen Angaben ist Russlands* Armee mit ihren separatistischen Verbündeten ins Stadtzentrum vorgerückt, wo am Freitag gekämpft wurde. „In Mariupol ziehen die Einheiten der Volksrepublik Donezk mit Unterstützung der russischen Streitkräfte ihren Belagerungsring enger und bekämpfen die Nationalisten im Zentrum der Stadt“, erklärte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow.

Der Sprecher versicherte auch, dass die russischen Streitkräfte und die pro-russischen Separatisten inzwischen 90 Prozent des Gebietes der Region Luhansk kontrollierten, die ebenso wie Donezk von Moskau als unabhängige „Volksrepublik“ anerkannt wurde.

Ukraine-Krieg: Russland will 90 Prozent des ukrainischen Gebiets Luhansk erobert haben - News aktuell

Die russische Armee hat von weiteren Geländegewinnen im ostukrainischen Verwaltungsgebiet Luhansk berichtet. 90 Prozent seien unter Kontrolle gebracht worden, sagte Generalmajor Igor Konaschenkow, Sprecher des Verteidigungsministeriums, am Freitag in Moskau. Die Kräfte der Volksrepublik Luhansk seien „mit Feuerunterstützung der russischen Streitkräfte“ vorgerückt.

Die selbst ernannten „Volksrepubliken“ Luhansk und Donezk werden seit 2014 von Russland unterstützt und ausgerüstet. Das von ihnen kontrollierte Territorium umfasste vor dem russischen Angriff vom 24. Februar nur einen Teil der ukrainischen Verwaltungsgebiete Luhansk und Donezk. Die Separatisten beanspruchen diese größeren Gebiete - deren Eroberung ist eines der Kriegsziele Moskaus. Konaschenkow sprach auch von Geländegewinnen der Kräfte der Volksrepublik Donezk. Mit russischer Unterstützung zögen diese Kräfte den Ring um die Hafenstadt Mariupol enger. Im Stadtzentrum würden ukrainische Truppen bekämpft - der russische General sprach von „Nationalisten“.

Zivilisten folgen einem humanitären Korridor aus der umkämpften Stadt Mariupol. © IMAGO/Mikhail Tereshchenko

Die russische Armee zerstörte nach eigenen Angaben seit dem 24. Februar 183 Drohnen, 1406 Panzer und Panzerfahrzeuge, 138 Lafetten mit Raketenartillerie, 535 Artilleriegeschütze und 1200 Fahrzeuge der ukrainischen Streitkräfte. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Ukraine-News aktuell: Ankündigung von neun Fluchtkorridore für Zivilisten

Ukrainischen Angaben zufolge sind für Freitag landesweit erneut neun Fluchtkorridore geplant, über die Zivilisten aus umkämpften Gebieten in Sicherheit gebracht werden sollen. Aus der von Russland belagerten Hafenstadt Mariupol sollen Menschen ins nordwestlich gelegene Saporischschja fliehen können, sagte Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk am Vormittag in einer Videobotschaft. Weitere sogenannte Korridore soll es beispielsweise in der nordöstlichen Region Sumy geben, die aus verschiedenen Städten ins zentralukrainische Poltawa führen.

Nach Mariupol, wo die Lage besonders dramatisch ist, sei zudem noch immer ein Tanklaster mit Kraftstoff für Privatautos auf dem Weg, sagte Wereschtschuk. In den vergangenen Tagen war Tausenden Zivilisten die Flucht aus Mariupol in eigenen Fahrzeugen geglückt. Viele stecken aber weiter in der Stadt am Asowschen Meer, in der es seit Tagen keinen Strom, kein Wasser und keine Heizung mehr gibt, fest. Hilfskonvois kommen nach Angaben aus Kiew* nicht bis zu den Menschen dort durch. (dpa/AFP/aka) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.