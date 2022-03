„Lebensgefahr“: Scholz-Ministerin will nicht über Waffenlieferungen sprechen - Klingbeil „bricht“ mit Schröder

Von: Florian Naumann

Der Ukraine-Krieg beschäftigt Deutschland. Die Bundeswehr soll aufgestockt werden und das Interesse an der Truppe steigt. Die Aufnahme von Geflüchteten geht stockend voran. News-Ticker.

Eskalierter Ukraine-Konflikt*: Für die Unabhängigkeit von russischem Gas vereinbarte Wirtschaftsminister Robert Habeck eine Energiepartnerschaft mit Katar (Update vom 20. März, 11.55 Uhr).

Für die Unabhängigkeit von russischem Gas vereinbarte Wirtschaftsminister Robert Habeck eine Energiepartnerschaft mit Katar (Update vom 20. März, 11.55 Uhr). SPD-Chef Lars Klingbeil bezeichnet Putin in einem Interview als Kriegsverbrecher - und bricht mit Gerhard Schröder (Update vom 20. März, 13.55 Uhr).

Außenministerin Annalena Baerbock* mahnt angesichts vieler Geflüchteter aus der Ukraine europäische und transatlantische Solidarität an (Update vom 20. März, 18.55 Uhr).

Dieser News-Ticker zu Verhandlungen und diplomatischen Ansätzen rund um den Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert. Mehr Informationen zum Hintergrund der Ukraine-Krise* hier.

Update vom 20. März, 22.55 Uhr: Die Bundesregierung will weitere Waffen in die Ukraine senden - aber nicht öffentlich über die Pläne sprechen. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) verteidigte sich am Abend im ARD-Talk „Anne Will“* gegen Vorwürfe, nur ein Bruchteil 2.700 versprochener „Strela“-Luftabwehrraketen sei in der Ukraine angekommen. Durch Berichte über Abfahrtsdaten und Wege bei ersten Lieferungen seien Beteiligte an den Waffensendungen in Lebensgefahr geraten.

„Aus diesem Grund werden wir weder über die Zahl der Waffen, noch wann sie geliefert werden, noch auf dem welchem Wege, öffentlich sprechen“, sagte Lambrecht. „Man darf doch nicht unterschätzen: Die Russen klären auf.“ Die Ukraine sei „natürlich“ einverstanden mit dem Vorgehen - Deutschland liefere kontinuierlich. Für das EU-Außenministertreffen am Montag stellte Lambrecht ein weiteres Finanzpaket von 500 Millionen Euro in Aussicht, mit dem auch wieder Waffenlieferungen möglich sein.

Deutschland in der Ukraine-Krise: Polizei warnt vor Fake-Video in russischer Sprache

Update vom 20. März, 22.10 Uhr: Die Polizei in Deutschland warnt vor der Verbreitung eines „Fake-Videos“ im Netz, in dem es um ein angebliches Verbrechen durch Ukrainer in Nordrhein-Westfalen geht. „Über das Internet wird derzeit ein Video verbreitet, in dem von einem Überfall auf einen 16-jährigen Jugendlichen im Bereich Euskirchen berichtet wird. Angeblich sei dieser von einer Gruppe Ukrainer zu Tode geprügelt worden“, teilte die Bonner Polizei am Sonntagabend auf Twitter mit.

Weiter hieß es: „Die Experten gehen derzeit davon aus, dass es sich um ein absichtliches „Fake-Video“ handelt, das Hass schüren soll. Wir bitten, dieses Video nicht weiter zu verbreiten (...)“

In dem Clip ist eine Frau zu sehen. Sie berichtet auf Russisch davon, dass sie von einer Freundin von dem angeblichen Vorfall am Bahnhof von Euskirchen gehört habe. „Der für Kapitalverbrechen im Bereich Euskirchen zuständigen Polizei Bonn liegen keinerlei Informationen über einen solchen gewalttätigen Übergriff oder gar über einen Todesfall vor“, teilte die Polizei weiter mit. „Der Staatsschutz der Polizei Bonn hat die Ermittlungen aufgenommen.“

Update vom 20. März, 19.45 Uhr: Auch die zeitlich mit dem Ukraine-Konflikt zusammenfallende Explosion bei den Spritpreisen beschäftigt die deutsche Politik weiter: Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und die Grünen äußern einen Verdacht gegen Öl-Konzerne*.

Die Ampel-Koalition* schmiedet unterdessen an einer Reaktion auf die hohen Treibstoffpreise. Arbeitsminister Hubertus Heil denkt offenbar an ein Mobilitätsgeld: Laut Bild am Sonntag ist eine Lösung im Gespräch, bei der Geld monatlich mit dem Gehalt überwiesen wird. Wer bis 2000 Euro verdient, könnte 50 Euro erhalten. Bei 2001 bis 3000 Euro Gehalt könnte es 35 Euro geben, bei 3001 bis 4000 Euro Verdienst 20 Euro. Dies würde den Staat demnach eine Milliarde Euro pro Monat kosten.

Deutschland im Ukraine-Konflikt: Baerbock setzt Flucht-Appell an die EU ab

Update vom 20. März, 18.55 Uhr: Außenministerin Annalena Baerbock hat am Sonntag eine Notunterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine besucht - und dabei europäische Solidarität angemahnt. „Es werden viele, viele weitere Menschen kommen. Wir werden von der europäischen Außengrenze verteilen müssen“, sagte die Grünen-Politikerin bei dem Termin in Hannover. Baerbock kündigte an, diesen Appell auch beim morgigen Treffen der EU-Außenminister in Brüssel vorzubringen.

„Jedes Land in Europa muss Menschen aufnehmen“, forderte Baerbock weiter. „Wir müssen Menschen auch über den Atlantik bringen“, fügte sie hinzu. Der Besuch einer Messehalle in Hannover mit knapp unter 1000 Geflüchteten habe eindrücklich gezeigt, was die Situation mit den zahlreichen Geflüchteten aus der Ukraine für die Kommunen bedeute*. „Aber an den Außengrenzen Europas ist der Druck noch viel viel höher“, sagte die Ministerin.

Baerbock hatte zuvor bei einem einstündigen Rundgang mit Flüchtlingen aus der Ukraine gesprochen. Sie dankte anschließend für die enorme Hilfsbereitschaft, durch die sich die Gesellschaft gerade auszeichne. „Wir brauchen diesen Zusammenhalt in den nächsten Wochen noch weiter, um den vielen Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und älteren Menschen, den Schutz zu geben, den sie gemeinsam brauchen“.

Annalena Baerbock und Veronika Stips (re.) vom Roten Kreuz sprechen in einer Notunterkunft mit einem im Ukraine-Konflikt geflüchteten Jungen. © Moritz Frankenberg/AFP

Ukraine-Krieg und die Folgen für Deutschlands: Klingbeil sieht „Bruch zwischen Schröder und mir“

Update vom 20. März, 13.55 Uhr: SPD-Chef Lars Klingbeil hat Wladimir Putin in der Bild am Sonntag als Kriegsverbrecher bezeichnet. „Er trägt die Verantwortung für diesen brutalen Krieg, für die ermordeten Kinder, Frauen und Männer, für die auseinandergerissenen Familien, für all das verbrecherische Elend“, sagte der Parteivorsitzende.

Gleichzeitig kritisierte er die Russland-Politik früherer Bundesregierungen im Nachhinein als fragwürdig. „Alle Parteien, die Verantwortung getragen haben, müssen sich fragen, ob sie auf dem richtigen Weg waren“, sagte Klingbeil. Es habe klare Warnhinweise gegeben, wie den russischen Krieg gegen Georgien und die Krim-Annexion.

Seine Freundschaft zu Altkanzler Gerhard Schröder, der trotz des russischen Krieges gegen die Ukraine an seinen wirtschaftlichen Verbindungen nach Moskau festhält, erklärte Klingbeil für beendet: „Das, was in den letzten Wochen passiert ist, ist natürlich auch ein politischer Bruch zwischen Schröder und mir.“

Reaktion auf Ukraine-Krieg: Berliner wollen Selenskyj Straße widmen

Update vom 20. März, 12.44 Uhr: In Deutschland gibt es nicht nur von politischer Seite Reaktionen auf die russische Invasion in die Ukraine: In Berlin wurde eine Petition zur Umbenennung der Postanschrift der Russischen Botschaft gestartet. Auf der Petitionsseite change.org fordern die Organisatoren, den Abschnitt der Straße „Unter den Linden 63 - 65“, an der sich die Russische Botschaft befindet, in „Wolodymyr-Selenskyj-Platz 1-3“ umzubenennen.

„In Anerkennung von Wolodymyr Selenskyj, dem möglicherweise letzten freigewählten Präsidenten der Republik Ukraine“ solle die Straße dem Präsidenten gewidmet werden, heißt es weiter. Die Organisatoren wollen damit „einen mutigen Europäer“ ehren. Die Petition richtet sich an das Berliner Abgeordnetenhaus sowie den Senat. Innerhalb von vier Tagen erreichte die Petition fast 7.500 Stimmen. Baltische Länder haben Adressen der russischen Botschaften bereits umbenannt*.

Update vom 20. März, 11.55 Uhr: Deutschland und Katar haben laut Wirtschaftsminister Robert Habeck eine langfristige Energiepartnerschaft vereinbart. Dies ist ein Schritt auf dem Weg, angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine weniger abhängig von russischem Gas* zu werden. Habeck sagte am Sonntag in Doha nach einem Treffen mit dem Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, es sei „großartigerweise“ fest vereinbart worden, eine langfristige Energiepartnerschaft einzugehen. Die Unternehmen, die mit nach Katar gekommen seien, würden nun mit der katarischen Seite tief in Vertragsverhandlungen einsteigen. Habeck wollte keine Angaben zu vereinbarten Mengen machen.

Krieg in der Ukraine: Olaf Scholz will über Verteilung des Bundeswehr-Sondervermögens entscheiden

Erstmeldung vom 20. März: Berlin - In der Ukraine dauern die Kämpfe weiter an. Auch in Deutschland steht der Ukraine-Konflikt* im Mittelpunkt des politischen Geschehens. Bundeskanzler Olaf Scholz kündigte dafür ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr an*. Die Aufnahme der Geflüchteten aus der Ukraine geht allerdings weniger leicht von der Hand.

Drei Wochen nach seiner Ankündigung eines Investitionspakets in Höhe von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr macht Bundeskanzler Olaf Scholz* (SPD) die Verteilung des Geldes einem Bericht zufolge zur Chefsache. Wie die Bild am Sonntag berichtete, trifft Scholz sich am Montag (21. März) persönlich mit Generalinspekteur Eberhard Zorn. Er wolle mit dem ranghöchsten Soldaten beratschlagen, in welche Ausrüstungsprojekte die Milliarden fließen sollen. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) nimmt demnach ebenfalls an dem Treffen teil.

Bundeskanzler Olaf Scholz will selbst über die Verteilung des Sondervermögens für die Bundeswehr entscheiden (Archivbild). © Metodi Popow/ Imago

Gleichzeitig scheint auch das Prestige der Bundeswehr gestiegen zu sein: Wie eine Sprecherin des Bundesverteidigungsministeriums den Zeitungen der Funke Mediengruppe mitteilte, stieg die Zahl der Interessenten in den vergangenen Wochen. Verteidigungsministerin Lambrecht kündigte bereits an, in den kommenden Wochen Verbesserungen bei der Truppe vornehmen zu wollen: Die Möglichkeiten der Bundeswehr zur Unterstützung der Ukraine seien erschöpft.

Ukraine-Krieg: Aufnahme von Geflüchteten in Deutschland bereitet Probleme

Ähnlich wie die Unterstützung der ukrainischen Armee geht auch die Aufnahme der Geflüchteten schleppend voran. Wie die Welt berichtet, sind die Behörden mit dem Identitätsabgleich der Ukrainer und Ukrainerinnen überfordert. Die Registrierung etlicher Menschen könnte deshalb länger dauern als gehofft. Aktuell kommen so viele Menschen nach Deutschland, dass sie meist nur oberflächlich und schnell registriert werden.

Innenministerin Nancy Faser rief die Länder dazu auf, keinesfalls auf eine biometriebasierte Registrierung zu verzichten. Der Deutsche Städtetag beklagt derweil eine Schieflage bei der Verteilung der Geflüchteten. Trotz aller Beteuerungen der Verantwortlichen in Bund und Ländern funktioniere die Verteilung der Kriegsflüchtlinge immer noch nicht richtig. Städte, die zuletzt nach dem russischen Angriff sehr viele Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen hätten, brauchten dringend Entlastung, sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy der Deutschen Presse-Agentur. Bislang wurden in Deutschland über 200 000 Geflüchtete aufgenommen.

Neuausrichtung der EU? Fischer: Ukraine-Krieg verändert europäische Friedensordnung

Der ehemalige Außenminister Joschka Fischer sprach sich im Interview mit der Welt für eine Neuausrichtung der deutschen und europäischen Außenpolitik aus. Angesichts des Ukraine-Krieges werde man eine grundsätzliche Veränderung der europäischen Friedensordnung erleben, sagte er. „Wir werden eine andere EU* erleben. Die EU wird unter dem Druck der Ereignisse sehr viel mehr zum geopolitischen Akteur werden müssen“, erklärte der Grünen-Politiker. Dem Haupthindernis dafür habe Scholz mit der Investition in die Bundeswehr bereits entgegengewirkt.

„Wir Europäer sollten jedoch keine Weltmachtrolle anstreben. Das würde uns überfordern. Andererseits müssen wir für unsere Sicherheit sorgen", so Joschka. Für die Sicherheit der Energieversorgung sorgte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck derweil in Katar*: Bei einem Treffen mit dem katarischen Wirtschaftsminister besprach er unter anderem die Energieversorgung Deutschlands. Habeck sagte, er wolle der deutschen Wirtschaft Räume öffnen und zugleich eine Richtung geben, zum Beispiel in Richtung erneuerbarer Energien und Ressourceneffizienz. (sf/ dpa)