Keine „Afghanisierung“, sondern Rückzug: Russen werden sich laut Selenskyj-Berater in zwei Gebieten „eingraben“

Von: Cindy Boden, Michelle Brey

Teilen

Kiew beobachtet einen „schnellen Rückzug“ der russischen Truppen. Die Region um Kiew soll wieder unter Kontrolle der ukrainischen Truppen sein. News-Ticker.

Ukraine-Konflikt *: Laut Angaben des ukrainischen Präsidenten wurden mehr als 3000 Menschen aus dem belagertem Mariupol „gerettet“ (siehe Erstmeldung).

*: Laut Angaben des ukrainischen Präsidenten wurden mehr als 3000 Menschen aus dem belagertem Mariupol „gerettet“ (siehe Erstmeldung). Ein Berater von Präsident Selenskyj erwartet einen Rückzug der Truppen in zwei Gebiete (siehe Update vom 2. April, 14 Uhr).

Ukrainischen Truppen haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums die Kontrolle über die Region um Kiew zurückerobert (siehe Update vom 2. April, 21.00 Uhr).

Dieser News-Ticker zu den militärischen Ereignissen im Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert. Mehr zu den Hintergründen der Ukraine-Krise* hier.

Update vom 2. April, 21.00 Uhr: Die Truppen der Ukraine haben nach Angaben von Vize-Verteidigungsministerin Hanna Malyar das gesamte Gebiet rund um die ukrainische Hauptstadt Kiew zurück unter ihre Kontrolle gebracht. Das bestätigte die Politikerin in einem Post auf Facebook. „Die gesamte Region Kiew ist von Angreifern befreit“, so Malyar. Informationen wie diese lassen sich jedoch aktuell nur schwer überprüfen.

Nach Angaben der Regierung in Kiew sei es darüber hinaus gelungen, tausende Menschen aus den umkämpften Städten in der Ostukraine zu evakuieren. So hätte 765 Zivilisten die Stadt Mariupol mit eigenen Fahrzeugen verlassen können. Fast 500 Zivilisten seien wiederum aus der Stadt Berdjansk geflohen, wo auch zehn Busse gestartet sein sollen. Die Evakuierungen sollen am Sonntag fortgesetzt werden. „Wir arbeiten weiter“, schrieb die Vize-Regierungschefin Irina Wereschtschuk im Nachrichtenkanal Telegram.

Ukraine-Krieg: Ukrainer kehren aus dem Ausland in die Westukraine zurück

Update vom 2. April, 19.55 Uhr: Laut Angaben des örtlichen Militärchefs Maxim Kosyzkyj sind innerhalb der vergangenen 24 Stunden etwa 19.000 Menschen aus dem Ausland in die Westukraine zurückgekehrt. Im gleichen Zeitraum sollen etwa 14.000 Menschen die Ukraine verlassen haben. Damit seien mehr Ukrainer eingereist als ausgereist.

Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine am 24. Februar seien 556 000 Menschen wieder eingereist, berichtete Kosyzkyj weiter. Mehr als 1,3 Millionen Ukrainer hätten über die Region Lwiw im Westen der Ukraine das Land verlassen.

Ukraine-Krieg: Russland fokussiert Angriffe auf östliche Gebiete

Update vom 2. April, 17.13 Uhr: Das russische Militär konzentriert seine Angriffe nach ukrainischen Angaben auf die östlich gelegenen Gebiete der Ukraine. Es gebe Luftangriffe auf die Städte Mariupol, Charkiw und Tschernihiw, wie der Präsidentenberater Olexij Arestowytsch am Samstag im ukrainischen Fernsehen sagte. Neben der Rüstungsindustrie seien auch Wohngebiete betroffen. Das ließ sich nicht unabhängig überprüfen. Russland bestreitet, zivile Ziele anzugreifen.

Der „Feind“ versuche, Tschernihiw in ein zweites Mariupol zu verwandeln, meinte Arestowytsch. Die Hafenstadt Mariupol ist in den vergangenen Wochen schwer zerstört worden. Tschernihiw sei aber noch über den Landweg zu erreichen. „Die Einwohner können die Stadt verlassen.“ Der Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet weiterhin schwere Kämpfe in der Ostukraine. Dagegen seien im Norden und Nordosten russische Soldaten in Richtung Staatsgrenze gedrängt worden, sagte Arestowytsch. Ukrainische Truppen hätten rund um Kiew mehr als 30 Dörfer zurückerobert.

Ukraine-Krieg: „Russen schlagen während den Evakuierungen absichtlich zu“

Update vom 2. April, 16.30 Uhr: Zur Rettung von Zivilisten aus der belagerten Hafenstadt Mariupol im Südosten der Ukraine sollen am Sonntag (3. April) mehrere Busse eingesetzt werden. Wie eine Bürgerinitiative am Samstag im Nachrichtenkanal Telegram mitteilte, sollen zehn größere Busse etwa 500 Menschen in die nordwestlich gelegene Stadt Saporischschja bringen. Nach Schätzungen halten sich noch etwa 100.000 Menschen in der umkämpften und schon schwer beschädigten Großstadt auf.

Indes sollen am Samstag 2.700 Zivilisten aus der Region Luhansk evakuiert worden sein. Russische Soldaten hätten die Evaluierungskonvois beschossen. Das berichtet CNN unter Berufung auf den Leiter der Militärverwaltung der Region. „Die Russen schlagen während den Evakuierungen absichtlich zu. In der Nähe der Treffpunkte schlugen Granaten ein. Zum Glück leben sie alle“, sagte Serhiy Haidai gegenüber CNN. Unabhängig bestätigt werden kann dies, wie viel Informationen im Ukraine-Krieg, nicht. Russland und die Ukraine werfen sich immer wieder gegenseitig vor, die Evakuierung von Ortschaften und Städten zu sabotieren.

Ein vermisster ukrainischer Kriegsfotograf wurde nahe Kiew tot aufgefunden. Er wurde offenbar von russischen Soldaten erschossen.

Update vom 2. April, 14.52 Uhr: Das Rote Kreuz hat in der Ukraine erneut einen Versuch gestartet, Einwohner aus der umkämpften Stadt Mariupol herauszuholen. Nachdem das Vorhaben am Freitag gescheitert war, brach am Samstag ein Team aus neun Helfern erneut aus der Stadt Saporischschja auf. Das teilte ein Sprecher des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz in Genf mit. Ziel ist es, sichere Fluchtkorridore zu schaffen. Das Rote Kreuz will dann mit drei Fahrzeugen den Konvoi begleiten. So sollten alle Seiten an den humanitären Charakter der Aktion erinnert werden, hieß es.

Nach Angaben der Regierung in Kiew wurden am Samstag für mehrere umkämpfte ukrainische Städte insgesamt sieben Fluchtkorridore eingerichtet (siehe Update von 11.20 Uhr).

Ukraine-Krieg: Selenskyj-Berater erwartet keine „Afghanisierung“, sondern Rückzug russischer Truppen

Update vom 2. April, 14 Uhr: Mykhailo Podolyak, ukrainischer Präsidentenberater, geht offenbar nicht davon aus, dass sich der Ukraine-Krieg über einen längeren Zeitraum ziehen werde. Auf der Plattform Twitter schrieb er, dass es „keine ‚Afghanisierung‘“ geben werde. Die Taliban hatte Afghanistan nach jahrzehntelangen Kämpfen im August 2021 schließlich die Macht über das Land übernommen.

„Die russischen Streitkräfte werden alle Gebiete mit Ausnahme des Südens und des Ostens verlassen und versuchen, sich dort einzugraben, eine Luftabwehr aufzubauen, die Verluste drastisch zu reduzieren und die Bedingungen zu diktieren“, so die Prognose des ukrainischen Beraters, der auch an den Verhandlungen mit Russland teilnimmt. „Ohne schwere Waffen werden wir nicht in der Lage sein, die russischen Truppen zu vertreiben“, schrieb er abschließend und stellt so auch eine Forderung nach Ausrüstung an den Westen.

Ukraine-Krieg: Kiew beobachtet „schnellen Rückzug“ russischer Truppen

Update vom 2. April, 12.47 Uhr: Die ukrainische Regierung beobachtet nach eigenen Angaben einen „schnellen Rückzug“ der russischen Streitkräfte im Norden des Landes. Die Angreifer würden in den Regionen von Kiew und Tschernihiw zurückfallen, sagte Michailo Podoljak, ein Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj, am Samstag. Moskaus Ziel sei dabei offensichtlich: Es wolle seine Truppen „nach Osten und Süden zurückziehen und dort die Kontrolle über große besetzte Gebiete behalten“.

Mehr zu Reaktionen aus Deutschland auf den Ukraine-Krieg lesen Sie in unserem aktuellen News-Ticker.

Kiew: Ein Mann entfernte am 1. April Trümmer von Gebäuden, die bei Kämpfen zwischen russischen und ukrainischen Truppen zerstört wurden. © Vadim Ghirda/dpa

Ukraine-Krieg: Fluchtkorridore für Menschen in umkämpften Städten eingerichtet

Update vom 2. April, 12.42 Uhr: Präsident Selenskyj hat zwei ukrainischen Generälen ihre Ränge aberkannt*. Ein Generalmajor wurde festgenommen.

Update vom 2. April, 11.20 Uhr: Für die bedrängte Zivilbevölkerung in umkämpften Städten der Ukraine sind am Samstag nach Angaben der Regierung in Kiew sieben Fluchtkorridore eingerichtet worden. Aus der besonders schwer von Gefechten betroffenen Stadt Mariupol im Süden soll ein Weg für Privatfahrzeuge in Richtung der Stadt Saporischschja führen, wie Vizeregierungschefin Irina Wereschtschuk in Kiew mitteilte. Aus der Stadt Berdjansk sollten Zivilisten mit Bussen abgeholt werden, aber auch mit Autos Richtung Saporischschja fliehen können. Aus umkämpften Gebieten im Osten des Landes führten fünf Korridore in die Stadt Bachmut, schrieb Wereschtschuk in ihrem Nachrichtenkanal bei Telegram.

Ukraine-Krieg: Ukrainische Armee rückt wohl weiter auf russische Truppen vor

Update vom 2. April, 10.45 Uhr: Die ukrainische Armee rückt nach britischen Geheimdienstinformationen in der Nähe der Hauptstadt Kiew weiter auf russische Truppen vor, die auf dem Rückzug sind. Nach einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums von Samstag in London dauern auch Versuche der Ukrainer an, am nordwestlichen Rand der Hauptstadt von Irpin in Richtung Bucha und Hostomel vorzustoßen.

Vom wichtigen Frachtflughafen Hostomel, der seit Beginn des Krieges am 24. Februar umkämpft ist, hätten sich die Russen inzwischen zurückgezogen, hieß es weiter. Auch entlang der östlichen Achse seien mehrere Dörfer von ukrainischen Einheiten zurückerobert worden, ebenso wie eine wichtige Straße in der Stadt Charkiw im Osten des Landes. Eine unabhängige Überprüfung dieser Angaben war nicht möglich.

Ukraine-Krieg: Russland zerstört nach eigenen Angaben Militärobjekte in der Ukraine

Update vom 2. April, 10.30 Uhr: Russland hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau bei neuen Raketenangriffen in der Ukraine mehrere Dutzend weitere Militärobjekte zerstört. Demnach wurde nahe der Handels- und Industriestadt Krementschuk, rund 300 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Kiew, am Samstagmorgen ein Benzin- und Diesellager vernichtet. Aus dem Lager seien die ukrainischen Truppen im Zentrum und im Osten des Landes mit Treibstoff versorgt worden, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, in Moskau.

Zudem seien zwei Militärflugplätze außer Gefecht gesetzt worden - nahe der Stadt Poltawa und in der Nähe von Dnipro (früher Dnipropetrowsk). Insgesamt seien innerhalb eines Tages 67 militärische Objekte zerstört worden, darunter auch Munitionslager, sagte der Generalmajor. Zudem seien zwei Kampfhubschrauber vom Typ Mi-24 sowie 24 Drohnen abgeschossen worden. Diese Angaben waren von unabhängiger Seite nicht zu überprüfen .Nach Darstellung Konaschenkows werden die Raketen von Kriegsschiffen und von Flugzeugen abgefeuert.

Update vom 2. April, 10.25 Uhr: Die EU sollte sich auf weitere EU-Flüchtlinge vorbereiten, meint Migrationsexperten Gerald Knaus. Im Merkur-Interview erklärt er, wie die Verteilung* gelingen kann. Die USA stocken derweil ihre Unterstützung für die Ukraine auf.

Ukraine-Krieg: Selenskyj wendet sich auf Russisch an Soldaten-Eltern - „Der Tod für viele junge Kerle“

Erstmeldung: Kiew - Die Lage in der Ukraine ist weiterhin äußert angespannt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj* rechnet mit heftigen russischen Angriffen im Osten seines Landes. „Russische Soldaten werden in den Donbass geholt. Genauso in Richtung Charkiw“, sagte der Staatschef in einer Videoansprache in der Nacht zum Samstag. „Im Osten unseres Landes bleibt die Lage sehr schwierig.“

Der ukrainische Generalstab teilte mit, dass russische Truppen aus der Sperrzone um das ehemalige Kernkraftwerk Tschernobyl und aus den angrenzenden Gebieten in Belarus zurückgezogen würden. Sie sollten augenscheinlich in das russische Gebiet Belgorod verlegt werden, von wo der Vorstoß nach Charkiw erfolgt.

Ukraine-Krieg: Explosionen in einem Tanklager könnten Versorgung der russischen Truppen vor Charkiw bremsen

Das britische Militär ging aber davon aus, dass die Explosionen in einem Tanklager und einem Munitionsdepot in Belgorod die Versorgung der russischen Truppen vor Charkiw bremsen. Das teilte das Verteidigungsministerium in einem Tweet mit. In Belgorod war am Freitagmorgen ein Tanklager in Flammen* aufgegangen. Örtliche Behörden schrieben dies dem Angriff zweier ukrainischer Kampfhubschrauber zu. Quellen in Kiew äußerten sich ausweichend. Tage vorher hatte es in Belgorod Explosionen in einem Munitionslager gegeben.

Eine ukrainische Flagge war am 1. April inmitten der zerstörten Stadt Mariupol zu sehen. © Sergei Bobylev/ITAR-TASS/Imago

Ukraine-Krieg: Russland beschießt wohl mehrere Großstädte im Süden mit Raketen

Außerdem haben russische Truppen in der Nacht auf Samstag nach ukrainischen Angaben mehrere Großstädte im Süden des Landes mit Raketen beschossen. In der Stadt Dnipro seien zwei oder drei schwere Explosionen zu hören gewesen, berichtete das Portal Ukrajinska Prawda unter Berufung auf die Gebietsverwaltung.

Die Umgebung der Stadt Krywyj Rih wurde demnach mit Raketenwerfern beschossen. Dabei sei eine Tankstelle in Brand geraten, teilte der Chef der örtlichen Militärverwaltung, Olexander Wilkul, mit. Seinen Angaben nach setzten die russischen Kräfte Mehrfachraketenwerfer vom Typ Grad (Hagel) ein. Wie alle Berichte aus den Kampfzonen waren die Angaben nicht unabhängig überprüfbar. Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland gingen zuletzt weiter.

Ukraine-Krieg: Selenskyj berichtet von mehr als 3000 geretteten Menschen aus Mariupol

Derweil sind aus der belagerten ukrainischen Stadt Mariupol nach Angaben von Selenskyj mehr als 3000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. „Heute gab es in drei Regionen humanitäre Korridore: Donezk, Luhansk und Saporischschja“, sagte er in seiner nächtlichen Video-Ansprache. „Uns ist es gelungen, 6266 Menschen zu retten, darunter 3071 Menschen aus Mariupol.“

Der ukrainische Präsident führte nicht aus, ob die Menschen aus Mariupol direkt aus der von der russischen Armee eingekesselten Stadt herausgeholt wurden oder sie zunächst auf eigene Faust aus Mariupol flohen und dann in Sicherheit gebracht wurden. Mariupol steht seit Wochen unter massivem Beschuss der russischen Streitkräfte.

Ein Bild aus einem Video, das vom Pressebüro des ukrainischen Präsidenten zur Verfügung gestellt wurde, mit Wolodymyr Selenskyj vor dem Treffen mit der EU-Parlamentspräsidentin am 1. April. © -/Ukrainian Presidential Press Office/dpa

Auf Russisch wandte sich Selenskyj auch an die Eltern der jungen Männer in Russland, die dort zum 1. April zum Wehrdienst eingezogen wurden. „Schützen Sie ihre Kinder!“, sagte er. Die Eltern sollten alles tun, um ihre Söhne vor der Armee zu bewahren. Das Risiko sei hoch, dass sie in den Krieg in der Ukraine geschickt würden. „Das ist der garantierte Tod für viele ganz junge Kerle.“ Mehr zu Deutschlands Reaktionen auf den Ukraine-Krieg lesen Sie in unserem News-Ticker. (dpa/AFP/cibo) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.