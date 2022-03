Ukraine-Krieg: Russland will Angriffe auf Kiew radikal „reduzieren“ - dennoch kein Waffenstillstand

Von: Stephanie Munk

Teilen

Im Ukraine-Krieg will Russland offenbar seine Angriffe auf Kiew und Tschernihiw „massiv reduzieren“. Das sei ein Ergebnis der Verhandlungen. Der News-Ticker.

Eskalierter Ukraine-Konflikt*: Nach den Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland meldet Russland, es wolle seine Angriffe auf die Städte Kiew und Tschernihiw „massiv reduzieren“ (Update vom 29. März, 13.59 Uhr).

Nach den Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland meldet Russland, es wolle seine Angriffe auf die Städte Kiew und Tschernihiw „massiv reduzieren“ (Update vom 29. März, 13.59 Uhr). Trotz angeblicher Verhandlungserfolge will Russland die „Operation“ in der Ukraine fortsetzen (Update vom 29. März, 15.55 Uhr). Unterhändler Medinski bekräftigt, es gebe vorerst keinen Waffenstillstand (Update vom 29. März, 17.47 Uhr).

Russland bombardiert die ukrainische Stadt Mykolajiw, es gibt Tote und Verletzte (Update vom 29. März, 19.02 Uhr). Das US-Pentagon warnt vor einer russischen „Großoffensive“ der Russen (Update vom 29. März, 22.15 Uhr).

Dieser News-Ticker zu den militärischen Kämpfen im Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert. Mehr zum Hintergrund der Ukraine-Krise* hier.

Update vom 29. März, 22.15 Uhr: Russlands Ankündigung, seine militärischen Aktivitäten rund um die ukrainische Hauptstadt Kiew „radikal“ zu verringern, stößt auf große Skepsis. Das US-Verteidigungsministerium beobachtete bislang nur eine „kleine Zahl“ russischer Soldaten beim Rückzug aus Kiew, wie Pentagon-Sprecher John Kirby am Dienstag erklärte. Das sei aber kein „Rückzug“, sondern vielmehr eine „Neupositionierung“ der Truppen.

Laut Kirbys Einschätzung drohe eine „Großoffensive gegen andere Regionen in der Ukraine. Das bedeutet nicht, dass die Gefahr für Kiew vorbei ist.“ Schließlich habe die russische Armee es bisher nicht geschafft, die ukrainische Hauptstadt einzunehmen. Der Pentagon-Sprecher warnte vor „massiver Brutalität“ gegen die Ukraine und Kiew.

Ähnlich äußerte sich Kate Bedingfield, die Kommunikationsdirektorin des Weißen Hauses. „Wir sollten nüchtern auf die Realität vor Ort blicken“, sagte Bedingfield, „und niemand sollte sich von Russlands Ankündigungen täuschen lassen.“ Auch sie geht von einer Neupositionierung statt eines Rückzugs aus: „Die Welt sollte auf eine Großoffensive gegen andere Regionen der Ukraine vorbereitet sein.“

Ukraine-Krieg: Russische Angriffe gehen trotz Friedensverhandlungen weiter

Update vom 29. März, 19.02 Uhr: Am Dienstag verhandelten ukrainische und russischen Unterhändler in Istanbul. Der Krieg in der Ukraine ging unterdessen unvermindert weiter. Russische Truppen haben in der Westukraine den Militärflughafen von Starokostjantyniw beschossen. Der Bürgermeister der Stadt, Mykola Melnytschuk, meldete sich auf Facebook zu Wort: „Wir werden seit dem ersten Tag des Krieges mit Raketen beschossen, aber heute (...) war der Angriff sehr ernst und hat erheblichen Schaden verursacht“, schilderte er und gab an, dass die gesamten Treibstoffvorräte der Stadt zerstört wurden.

Ein weiterer russischer Angriff auf die Regionalverwaltung in der südukrainischen Stadt Mykolajiw forderte nach ukrainischen Angaben sieben Todesopfer, 22 weitere Menschen wurden verletzt (siehe Update vom 29. März, 13.16 Uhr). Auch auf Wohngebiete in der Hauptstadtregion Kiew seien binnen 24 Stunden über 40 Raketen niedergegangen, erklärte die Militärverwaltung bei Telegram.

Ukraine-Krieg: Russlands Unterhändler Medinski wird deutlich - „Kein Waffenstillstand“

Update vom 29. März, 17.47 Uhr: Russlands Vize-Verteidigungsminister Alexander Fomin hatte nach den Verhandlungen mit der Ukraine angekündigt, man werde die Kampfhandlungen an der nördlichen Front rund um Kiew und Tschernihiw massiv reduzieren. Von einem Ende der Kämpfe in dieser Region kann aber laut dem russischen Unterhändler Wladimir Medinski keine Rede sein.

„Das ist kein Waffenstillstand, sondern unser Bemühen, schrittweise zumindest in diesen Richtungen zu einer Deeskalation des Konflikts zu kommen“, meinte er gegenüber Staatssender RT. Russland habe „zwei große Schritte in Richtung Frieden unternommen“, so Medinski. Die schriftlichen Vorschläge der Ukraine lobte er. Trotzdem müssten aus Kiew noch mehr Eingeständnisse kommen.

Ukraine-Krieg: Russland will Angriffe auf Kiew radikal „reduzieren“ - doch die „Operation“ geht weiter

Update vom 29. März, 15.55 Uhr: Geht Putins doppeltes Spiel nach der neuen Verhandlungsrunde im Ukraine-Krieg weiter? Ungeachtet der Ankündigung, Angriffe auf Kiew und Tschernihiw zu reduzieren, will Russland seine „militärische Spezial-Operation“ fortsetzen. „Sie verläuft streng nach Plan“, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Dienstag der Agentur Interfax zufolge. Die Aufgaben und Ziele würden weiter erfüllt.

Bei den Friedensverhandlungen zwischen beiden Ländern gehe es weiterhin um die „Entmilitarisierung der Ukraine, die Entnazifizierung“, sagte Sacharowa. Neben einer möglichen Neutralität der Ukraine und damit verbundenen Sicherheitsgarantien würde zudem eine „Anerkennung heutiger territorialer Realitäten“ diskutiert.

Moskau fordert, dass Kiew die Schwarzmeer-Halbinsel Krim als Teil Russlands anerkennt und die Gebiete Luhansk und Donzek als unabhängige Staaten. Das lehnt die Ukraine weiter kategorisch ab.

Putin-Kehrtwende im Ukraine-Krieg: Russland will Angriffe auf Kiew und Tschernihiw radikal „reduzieren“

Update vom 29. März, 14.35 Uhr: Die angebliche Reduzierung der russischen Angriffe rund um Kiew und Tschernihiw solle dazu dienen, gegenseitig Vertrauen aufzubauen und die Bedingungen für weitere Verhandlungen zu schaffen, sagte Russlands Vize-Verteidigungsminister Alexander Fomin zu Putins Ukraine-Wende nach den heutigen Verhandlungen* (siehe vorheriges Update). Der ukrainische Generalstab teilte mit, im Gebiet um die Hauptstadt Kiew und die nordukrainische Großstadt Tschernihiw werde der Abzug einzelner Einheiten der russischen Streitkräfte beobachtet.

Die Unterhändler der Ukraine (l.) und Russlands bei ihren Verhandlungen am Dienstag in Istanbul. © Maxim Guchek/BelTA/AP/dpa

Die Ukraine sei dabei, einen Vertrag vorzubereiten über einen neutralen Status des Landes ohne Atomwaffen. Russland gehe davon aus, dass die Ukraine dazu entsprechende Entscheidungen treffe. Eine ausführliche Information über die Vereinbarungen von Istanbul solle es nach der Rückkehr der Delegation nach Moskau geben.

Update vom 29. März, 13.59 Uhr: Das russische Militär will seine Angriffe rund um die ukrainische Hauptstadt Kiew und die Stadt Tschernihiw radikal reduzieren. Damit wolle man den Konflikt deeskalieren, teilte der russische Verhandler Vladimir Medinsky mit. Das sei ein Ergebnis der heutigen Verhandlungen zwischen Russland und Ukraine in Istanbul. Die strategisch wichtige Stadt Tschernihiw liegt rund 150 Kilometer nördlich der Hauptstadt Kiew an der Grenze zu Belarus und war in den vergangenen Wochen von der russischen Armee heftig beschossen worden.

Die Statuen auf dem Mykhailivska-Platz in Kiew wurden aus Angst vor russischen Bomben mit Sandsäcken geschützt. © Ty Oneil/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Ukraine-Krieg: Russische Armee bombardiert Großstadt Mykolajiw - Mehrere Tote

Update vom 29. März, 13.16 Uhr: In der südukrainischen Großstadt Mykolajiw wurde das Gebäude der Gebietsverwaltung von der russischen Armee mutmaßlich mit einer Rakete angegriffen (siehe Update vom 29. März, 10.40 Uhr). Dabei wurden nach Angaben des Zivilschutzes am Dienstag drei Menschen getötet und mindestens 22 weitere verletzt. „Sie haben mein Arbeitszimmer getroffen, die Bastarde“, sagte Gouverneur Vitaliy Kim am Dienstag bei Telegram. Er zeigte ein Foto mit einem riesigen Loch und Trümmern im Verwaltungsgebäude sowie den Mitschnitt einer Überwachungskamera mit der mutmaßlichen Rakete. 50 bis 100 Mitarbeiter hätten sich retten können, sagte er.

Laut Präsident Wolodymyr Selenskyj* sind bei dem Angriff in Mykolajiw sogar mindestens sieben Menschen getötet und 22 Menschen verletzt worden. Die Trümmer würden derzeit noch durchkämmt auf der Suche nach weiteren Opfern, sagte Selenskyj am Dienstag in einer Videobotschaft vor dem dänischen Parlament.

Weitere Raketenangriffe wurden auf Objekte bei Nikopol und Pawlohrad im Gebiet Dnipropetrowsk gemeldet. Zuletzt meldete die ukrainische Armee erfolgreiche Gegenangriffe. Es lagen keine unabhängigen Angaben vor.

Ukraine-Krieg: Kämpfe um Kiew dauern an - Ukraine drängt Russland zurück

Update vom 29. März, 12.15 Uhr: Die Kämpfe um die ukrainische Hauptstadt Kiew dauern offenbar an. Russische Truppen halten nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj den Norden des Kiewer Gebiets unter ihrer Kontrolle. Sie würden versuchen, zerschlagene Einheiten wieder aufzubauen. In mehreren Gebieten nordwestlich von Kiew ist es ukrainischen Armee dagegen offenbar gelungen, russische Truppen zurückzudrängen. Dies teilte der britische Geheimdienst mit.

Laut Bild-Korrespondent Paul Ronzheimer, der aus Kiew berichtet, gab es bislang im Zentrum von Kiew wenige Einschläge russischer Raketen. Dies liege daran, dass die Raketenabwehr nirgendwo in der Ukraine so stark sei wie dort. Möglicherweise scheue Putin auch davor zurück, ein historisches, religiös aufgeladenes Zentrum zu bombardieren.

Ukraine-Krieg: Gefahr für ukrainische Atomkraftwerke befürchtet - IAEA schickt Unterstützung

Update vom 29. März, 11.29 Uhr: Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) sieht im Ukraine-Krieg eine große Gefahr für die ukrainischen Atomkraftwerke und unterstützt das Land deshalb mit zusätzlicher Ausrüstung. IAEA-Direktor Rafael Grossi sei in die Ukraine gereist, um mit den verantwortlichen Stellen entsprechende Schritte zu beraten, teilte die IAEA am Dienstag mit.

„Wir müssen dringend Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass sie (die AKWs) weiterhin sicher und geschützt betrieben werden können, um das Risiko eines nuklearen Unfalls zu verringern, der schwerwiegende Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt sowohl in der Ukraine als auch darüber hinaus haben könnte“, sagte Grossi laut Mitteilung. Beabsichtigt sei die Entsendung von Experten und Material.

Zuletzt hatte sich Grossi mehrfach tief besorgt über drohende Sicherheitsmängel geäußert - auch weil einige Teams der Betreiber vor Ort wegen der Kontrolle durch russische Kommandeure zeitweise nicht ausgetauscht werden konnten.

Ukraine-Krieg: Friedensverhandlungen laufen - aber Russland kündigt weitere Attacken an

Update vom 29. März, 10.53 Uhr: Ungeachtet neuer Friedensverhandlungen im Ukraine-Krieg hat Russland die Fortsetzung seiner Angriffe in der Ukraine angekündigt. „Die russischen Streitkräfte setzen die militärische Spezial-Operation fort“, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Dienstag nach Angaben der Agentur Interfax.

Durch russische Luftangriffe seien seit Montag 68 ukrainische Militärobjekte zerstört worden, sagte Konaschenkow weiter. Darunter seien unter anderem Flugabwehrraketen-Systeme, zwei Munitionsdepots und drei Treibstofflager gewesen. Auch drei Drohnen seien zerstört worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Das russische Verteidigungsministerium bestätigte auch einen Raketenangriff auf ein Treibstofflager im Gebiet Riwne in der Nordwestukraine am Montagabend. Der Treibstoff sei für ukrainische Militärtechnik in Vororten Kiews bestimmt gewesen, hieß es. Ukrainische Behörden hatten am Montagabend über diesen Raketenangriff berichtet.

Ukraine-Krieg: Russische Armee beschießt offenbar Regierungsgebäude - Zivilisten eingeschlossen

Update vom 29. März, 10.40 Uhr: Die russische Armee hat im Ukraine-Krieg nach Angaben der örtlichen Behörden ein Regierungsgebäude in der südukrainischen Stadt Mykolajiw unter Beschuss genommen. „Das Gebäude der Regionalverwaltung wurde getroffen“, sagte Gouverneur Witali Kim am Dienstag in einer Videobotschaft auf Facebook. Die Hälfte des Gebäudes sei bei dem Angriff zerstört worden, sagte Kim. Die meisten Menschen seien „wie durch ein Wunder“ entkommen. Acht Zivilisten und drei Soldaten seien aber noch unter den Trümmern eingeschlossen.

Ein Feuerwehrmann in den Trümmern eines Regierungsgebäudes in der südukrainischen Stadt Mykolaiv, das offenbar am 29. März von der russischen Armee beschossen worden ist. © Bulent Kilic/afp

Mykolajiw liegt im Süden der Ukraine zwischen Odessa und Cherson. Die Stadt steht seit Wochen unter russischem Beschuss, zuletzt ließen die Angriffe auf Mykolajiw aber nach. Das ukrainische Nachrichtnportal The Kyiv Independent berichtet über den Beschuss des Regierungsgebäudes auf Twitter und zeigt ein Foto des Gebäudes, als Quelle wird der Chef der Regionalverwaltung, Vitly Kim, angegeben.

Ukraine-Krieg: Ukrainische Armee drängt offenbar russische Truppen vor Selenskyjs Heimatstadt zurück

Update vom 29. März, 10.03 Uhr: Die ukrainische Armee hat eigenen Angaben zufolge im Ukraine-Krieg russische Truppen bei der südukrainischen Großstadt Krywyj Rih zurückgedrängt. „Die Besatzer befinden sich nicht näher als 40 Kilometer von der Stadt entfernt“, sagte der Chef der Militärverwaltung der Stadt, Olexander Wilkul, in einer am Dienstag bei Facebook veröffentlichten Videobotschaft. Teils hätten sich russische Einheiten über die Grenze des Gebiets Dnipropetrowsk ins benachbarte Cherson zurückgezogen. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Krywyj Rih ist die Heimatstadt von Präsident Wolodymyr Selenskyj. Vor dem Krieg lebten dort etwa 600.000 Menschen. Zwischenzeitlich seien die Russen bis etwa zehn Kilometer an die Industriestadt herangekommen, hieß es von ukrainischer Seite.

Ukraine-Krieg: Ukraine und Russland vereinbaren neue Fluchtkorridore

Update vom 29. März, 9.51 Uhr: Die ukrainische Regierung hat eigenen Angaben zufolge für Dienstag mit den russischen Truppen drei Fluchtkorridore für die Evakuierung von Zivilisten ausgehandelt. Aus der belagerten Hafenstadt Mariupol im Gebiet Donezk soll es möglich sein, mit privaten Autos über Berdjansk nach Saporischschja zu fahren, sagte Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk am Dienstag. Zudem seien 34 Busse von Saporischschja nach Berdjansk am Asowschen Meer unterwegs. Diese sollen Menschen aus Mariupol mitnehmen, die eigenständig in das knapp 70 Kilometer entfernte Berdjansk gelangt sind. Angaben örtlicher Behörden zufolge harren in Mariupol von den einst 440.000 Einwohnern immer noch mehr als 100.000 aus.

Zwei weitere Korridore seien im Gebiet Saporischschja für die Atomkraftwerksstadt Enerhodar und die Großstadt Melitopol vereinbart worden. Busse des Zivilschutzes seien unterwegs.

Am Montag hatte die Ukraine die Evakuierungen vorerst gestoppt. Anlass waren nach Regierungsangaben Hinweise auf „mögliche Provokationen“ der russischen Armee entlang der festgelegten Fluchtrouten. Die Korridore sollen es den Einwohnern in den von russischen Truppen attackierten Städten ermöglichen, sich in Sicherheit zu bringen. Die Ukraine wirft Russland regelmäßig Angriffe auf diese Fluchtwege vor, insbesondere rund um die seit Wochen belagerte Hafenstadt Mariupol.

Ukraine-Krieg: Amnesty International berichtet von „Kriegsverbrechen“ in der Ukraine

Update vom 29. März, 7.35 Uhr: „Was in der Ukraine geschieht, ist eine Wiederholung dessen, was wir in Syrien gesehen haben“: Mit diesen Worten prangert die Menschenrechtsorganisation Amnesty International die „Kriegsverbrechen“ in der Ukraine an. Ihr Generalsekretärin Agnes Callamard sagte der Nachrichtenagentur AFP weiter, Russland greife „gezielt“ zivile Einrichtungen an und verwandle Fluchtrouten in „Todesfallen“.

Ein schwer zerstörter Wohnblock in Kharkiv nach russischen Angriffen in der Ukraine. © Aris Messinis/afp

Die Amnesty-Forscher hätten bei einem Ortsbesuch in der Ukraine „den Einsatz derselben Taktiken wie in Syrien und Tschetschenien“ dokumentiert, hieß es laut AFP weiter. Demnach setze Russland auch Waffen ein, die nach internationalem Recht verboten sind.

Die Organisation kritisierte die „beschämende Untätigkeit“ internationaler Institutionen wie des UN-Sicherheitsrats. Dieser solle besser als „Unsicherheitsrat“ betitelt werden. Ihr zufolge könne es im Umgang mit Russland keine „Neutralität“ geben. Amnesty International hatte am Dienstag (29. März) seinen Jahresbericht vorgestellt.

Ukraine-Krieg: Ukrainischer Generalstab spricht von „desorientiertem Feind“ – das geschah in der Nacht

Erstmeldung vom 29. März: Kiew - Die ukrainischen Truppen haben die russischen Streitkräfte aus einigen Vororten Kiews und Charkiws vertrieben. Die Stadt Irpin im Nordwesten der Hauptstadt sei „befreit worden“, sagte der ukrainische Innenminister Denys Monastyrsky am Montagabend im Fernsehen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in seiner abendlichen Videoansprache, es sei „noch zu früh, um von Sicherheit in diesem Teil unserer Region zu sprechen“. „Die Kämpfe gehen weiter.“ Die Russen kontrollierten nach wie vor die Gebiete im Norden Kiews.

Ukraine-Krieg-News: Selenskyj-Seite vermeldet militärische Erfolge

Der Hauptkontrollposten an der Straße von Kiew nach Irpin war am Montag wieder offen. Er war vor zwei Wochen nach dem Tod eines US-Journalisten für Medien gesperrt worden. Nach Angaben von AFP-Journalisten vor Ort dauerten die Kämpfe nahe Irpin am Montag aber an. Es seien rund 20 laute Explosionen von Granaten in einem Wald entlang der sechs Kilometer langen Straße zu hören gewesen.

Der Vorort im Nordwesten von Kiew war in den vergangenen Wochen Schauplatz heftiger Kämpfe gewesen. Als der Vormarsch der Truppen von Wladimir Putin* auf Kiew ins Stocken geriet, wurde Irpin massiv bombardiert.

Ukraine-Krieg-News: Selenskyj-Seite warnt vor Scharfschützen in Vorort von Kiew

Journalisten der AFP besuchten am Montag (28. März) auch den westlichen Vorort Stojanka, wo einige Bewohner nach heftigen Kämpfen wieder in ihre Häuser zurückkehrten. Soldaten warnten jedoch vor russischen Scharfschützen.

Wie Selenskyj betonte, bleibt die militärische Lage in den Regionen Tschernihiw, Sumy, Charkiw, im Donbass und im Süden der Ukraine „überall angespannt, sehr schwierig“. Er fügte hinzu, dass die russischen Truppen am Montag keinen „humanitären Korridor zugelassen“ hätten.

Ukraine-Krieg-News: Ukrainischer Generalstab sieht „Feind geschwächt“

In der südlichen Stadt Mykolajiw beruhigte sich die Lage nach wochenlangem heftigen Beschuss etwas. „Der Feind ist geschwächt, desorientiert, die meisten haben keine logistische Unterstützung mehr und sind vom Großteil der Truppen abgeschnitten“, erklärte der ukrainische Generalstab in der Nacht zum Dienstag.

In Charkiw, der zweitgrößten Stadt der Ukraine, fanden AFP-Journalisten im schwer zerstörten Stadtteil Saltiwka am nordöstlichen Stadtrand nur noch wenige Menschen vor, die in Kellern hausten. Im Vorort Mala Rogan sahen die Journalisten nach der Rückeroberung durch ukrainische Truppen die Leichen zweier russischer Soldaten sowie zerstörte russische Panzer. (dpa/AFP/frs) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA