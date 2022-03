Ukraine-Krieg: Mehrere Explosionen in Kiew – Selenskyj lehnt Putins Ultimatum für Mariupol ab

Von: Andreas Schmid, Jennifer Lanzinger

Straßenszene aus Mariupol vom 20. März. © Mikhail Tereshchenko/Imago

Die Lage in der Ukraine spitzt sich weiter zu. In Mariupol ist offenbar ein hochrangiger russischer Militär gefallen, Russland macht ein Angebot. News-Ticker.

Eskalierter Ukraine-Konflikt*: Die Hafenstadt Mariupol ist weiter Ziel russischer Angriffe, nun wurde eine Kunstschule bombardiert (siehe Erstmeldung).

Die Hafenstadt Mariupol ist weiter Ziel russischer Angriffe, nun wurde eine Kunstschule bombardiert (siehe Erstmeldung). Der Vize-Kommandeur der russischen Schwarzmeerflotte ist offenbar getötet worden (Update vom 20. März, 21.24

Die ukrainische Regierung lehnt eine Kapitulation in Mariupol ab (Update vom 21. März, 5.02 Uhr).

Dieser News-Ticker zu den militärischen Kämpfen im Ukraine-Krieg wird regelmäßig aktualisiert. Hier finden Sie die Hintergründe zum Ukraine-Konflikt*.

Update vom 21. März, 5.02 Uhr: Die Ukraine hat ein Ultimatum zur Übergabe der belagerten Hafenstadt Mariupol (siehe Update vom 20. März, 22.29 Uhr) an die russischen Streitkräfte abgelehnt. „Es kann keine Rede davon sein, Waffen abzugeben. Wir haben die russische Seite bereits darüber informiert“, sagte Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk der Zeitung Ukrainska Pravda in der Nacht zum Montag (21. März). Sie bezeichnete die russische Ankündigung als „bewusste Manipulation“ und „echte Geiselnahme“.

Ukraine-Krieg-News: Klitschko informiert in Telegram über Explosionen in Kiew

Update vom 20. März, 23.45 Uhr: Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist am späten Sonntagabend von mehreren Explosionen erschüttert worden (siehe Update um 22.42 Uhr). Nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko wurden dabei mehrere Wohnhäuser im Stadtteil Podil im Westen der Metropole beschädigt und in Brand gesetzt. Auch ein Einkaufszentrum sei getroffen worden. „Rettungsmannschaften und Sanitäter sind bereits vor Ort“, teilte Klitschko auf Telegram mit. Nach ersten Erkenntnissen wurde bei dem Angriff mindestens ein Mensch getötet. „Wir warten auf genauere Informationen.“

Soldaten und Polizisten untersuchen die Folgen einer Rakete, die am 20. März in der Nähe eines Wohngebäudes im Kiewer Stadtteil Bilytschi eingeschlagen ist. © Matthew Hatcher/Imago

Update vom 20. März, 23.33 Uhr: Die südukrainische Hafenstadt Odessa hat am Sonntag den zunehmenden Einsatz russischer Drohnen über dem Stadtgebiet und in der Umgebung registriert. „Es ist aber alles ruhig, es gab keine Angriffe“, wurde der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Maxim Martschenko, von der Ukrajinska Prawda zitiert. Die Luftabwehr habe die Drohnen des Gegners unter Feuer genommen. „Der Abschuss einiger dieser Drohnen wurde bereits bestätigt“, sagte Martschenko. Die Angaben konnten von unabhängiger Seite nicht überprüft werden. Odessa ist vom Kriegsgeschehen bisher weitgehend verschont geblieben.

Update vom 20. März, 22.42 Uhr: In Kiew gibt es offenbar „laute Explosionen“. Das meldet der Kyiv Independent. Nähere Informationen gab es zunächst nicht.

Ukraine-Krieg: Russland macht Mariupol-Angebot samt Ultimatum

Update vom 20. März, 22.29 Uhr: Der Ukraine-Krieg spielt sich in diesen Tagen nicht zuletzt in Mariupol ab. Russland fordert ukrainische Truppen in Mariupol nun auf, die Waffen niederzulegen und die besonders schwer von Kämpfen betroffene Hafenstadt am Montagvormittag zu verlassen. Dazu solle zwischen 10 und 12 Uhr Moskauer Zeit (8 bis 10 Uhr MEZ) ein Korridor eingerichtet werden, teilte Generalmajor Michail Misinzew am Sonntag laut der russischen Staatsagentur Tass mit.

Dem Bericht zufolge schlug Russland der Ukraine einen Plan vor, wonach alle bewaffneten Einheiten der Ukraine die Stadt „ohne Waffen und Munition auf der mit der Ukraine vereinbarten Route verlassen sollten“. Russland bestehe auf eine „förmliche schriftliche Antwort“ seitens der Ukraine zu den Vorschlägen bis Montagmorgen um 5 Uhr Moskauer Zeit (3 Uhr MEZ). Von ukrainischer Seite gab es zunächst keine Reaktion auf die Pläne.

Laut Misinzew soll außerdem Zivilisten ermöglicht werden, die Stadt in Richtung Russland oder in ukrainisch kontrollierte Gebiete zu verlassen. Nach russischen Angaben befinden sich derzeit noch 130.000 Zivilisten in der Stadt. Eigentlich hat Mariupol rund 450.000 Einwohner, viele sind bereits geflüchtet. Am Sonntag waren es rund 4000 (siehe voriges Update). Der Stadtrat von Mariupol warf Moskau zuletzt vor, Zivilisten gegen ihren Willen nach Russland gebracht zu haben. Misinzew wiederum beschuldigte Kiew, die Zivilisten in Mariupol als Geiseln zu halten.

Update vom 20. März, 22.14 Uhr: Aus von Russland belagerten Gebieten sind nach ukrainischen Angaben am Sonntag 7295 Menschen herausgebracht worden. Vier von sieben humanitären Korridoren hätten funktioniert, sagte die ukrainische Vize-Regierungschefin Irina Wereschtschuk am Sonntag in einer Videobotschaft. Rund 4000 Menschen wurden demnach aus der umkämpften Hafenstadt Mariupol nach Saporischschja gebracht. Weitere Evakuierungen habe es in der Region Kiew gegeben.

Ukraine-Krieg: Schwarzmeerflotte-Vize offenbar in Mariupol getötet

Update vom 20. März, 21.24 Uhr: Der stellvertretende Kommandeur der russischen Schwarzmeerflotte ist offenbar bei den Kämpfen um die ukrainische Hafenstadt Mariupol getötet worden. Andrej Nikolajewitsch Pali sei „bei den Kämpfen zur Befreiung von Mariupol von den ukrainischen Nazis getötet worden“, schrieb der Gouverneur von Sewastopol, Michail Raswoschajew, am Sonntag im Messengerdienst Telegram. Das russische Verteidigungsministerium bestätigte die Angaben zunächst nicht.

Sewastopol liegt auf der 2014 von Russland annektierten Halbinsel Krim und ist der Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte. Laut russischen Medien war Pali 2020 stellvertretender Kommandeur der russischen Streitkräfte in Syrien, die dort seit 2015 an der Seite der Truppen von Machthaber Baschar al-Assad kämpfen.

Ukraine-News: Tschernobyl-Mitarbeiter „nach 600 Stunden“ frei?

Update vom 20. März, 20.24 Uhr: 64 Menschen, die in dem von Russland besetzten Kernkraftwerk Tschernobyl eingeschlossen waren, wurden befreit. Das meldet der Kyiv Independent. Das AKW Tschernobyl wiederum schreibt auf Facebook: „Es sei daran erinnert, dass die Mitarbeiter etwa 600 Stunden lang an ihren Arbeitsplätzen waren und dabei heldenhaft ihre beruflichen Pflichten erfüllt und ein angemessenes Sicherheitsniveau aufrechterhalten haben.“

Schon mehrfach hat es seit Kriegsbeginn Vorfälle im Zusammenhang mit ukrainischen AKW gegeben - zuletzt auch eine Unterbrechung der Stromversorgung am Standort der Reaktorruine von Tschernobyl. Dort war es 1986 zu einem verheerenden Atomunfall gekommen. Noch heute lagern in Tschernobyl radioaktive Abfälle. Es ist seit Beginn des Krieges unter Kontrolle der russischen Truppen. Auch das größte AKW Europas, Saporischschja im Südosten, soll von russischen Streitkräften eingenommen sein. Auf dem Gelände von Saporischschja war am 4. März ein Brand ausgebrochen.

Update vom 20. März, 19.33 Uhr: Die russische Armee ist nach eigenen Angaben im Osten der Ukraine um zwölf Kilometer vorgerückt. Die Grenze der Siedlung Nikolske nordwestlich der Stadt Mariupol sei erreicht worden, erklärte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, laut der Agentur Interfax. Von ukrainischer Seite gab es dazu keine Angaben. Der ukrainische Generalstab schrieb auf Facebook jedoch von russischen Mobilisierungsmaßnahmen in den von Russland eingenommenen Gebieten der Regionen Luhansk und Donezk.

Ukraine-Krieg: Russland nennt neue Zahlen

Update vom 20. März, 18.40 Uhr: Das russische Verteidigungsministerium macht aktualisierte Angaben zum Kriegsverlauf. Die russische Armee zerstörte nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums seit dem 24. Februar 214 Drohnen, 1483 Panzer und Panzerfahrzeuge, 150 Raketenwerfer, 584 Artilleriegeschütze und 1279 Fahrzeuge der ukrainischen Streitkräfte. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.

Update vom 20. März, 17.21 Uhr: Der Frontverlauf im Krieg mit Russland ist nach ukrainischen Angaben „praktisch eingefroren“. Sowohl die russische als auch die ukrainische Seite hätten nicht genug Kraft, um die Situation in die eine oder andere Richtung zu drehen, sagte Olexij Arestowitsch, Berater des Büroleiters von Präsident Wolodymyr Selenskyj, am Sonntag bei einem Briefing. Es würden taktische Aktionen und Angriffe durchgeführt.

Der ukrainische Geheimdienst streut unterdessen eine brisante, aber unbestätigte These: Angeblich erwägen russische „Eliten“ einen Putsch gegen Präsident Wladimir Putin.

Ukraine-Krieg: Ukraine befürchtet baldigen Angriff aus Belarus

Update vom 20. März, 17.02 Uhr: Die Ukraine befürchtet, bald womöglich auch von Nachbarland Belarus angegriffen zu werden (siehe vorheriges Update). Nun kann sich auch der ukrainische Generalstab das aktive Eingreifen von Belarus in den Krieg vorstellen. Es seien Anzeichen der Vorbereitung belarussischer Streitkräfte auf eine direkte Invasion der Ukraine registriert worden, heißt es in einer Mitteilung auf Facebook.

Update vom 20. März, 14.30 Uhr: Könnte die Ukraine schon bald auch aus Belarus angegriffen werden? Genau das befürchtet nun offenbar das Militär. Währenddessen sollen Bahnmitarbeiter aus Belarus die Schienenverbindungen zwischen Belarus und der Ukraine unterbrochen haben.

Der Vorsitzende der ukrainischen Eisenbahnen, Olexander Kamyschin, dankte am Samstag den Kollegen in Belarus für die nicht näher beschriebene Aktion. „Mit dem heutigen Tag kann ich sagen, dass es keinen Bahnverkehr zwischen Belarus und der Ukraine gibt“, wurde er von der Agentur Unian zitiert. Das würde bedeuten, dass russische Truppen in der Ukraine über diese Strecken weder Verstärkungen noch Nachschub erhalten.

Obwohl russische Truppen aus Belarus in die Ukraine eingefallen sind, hat der autoritäre belarussische Präsident Alexander Lukaschenko, der als Protegé des Kremlchefs Wladimir Putin gilt, bisher eine direkte Beteiligung seiner Truppen am Krieg im Nachbarland abgelehnt. Doch könnte sich genau das schon bald ändern? Wie nun ntv unter Berufung auf das Präsidialamt des Militärs berichtet, soll ein Angriff auf die westliche Region Wolyn von Belarus aus befürchtet werden. Diese Wahrscheinlichkeit sei demnach „sehr hoch“. Wie der TV-Sender weiter berichtet, soll jedoch unklar sein, ob der Angriff durch russische Truppen oder durch belarussische Truppen erwartet werden müsste. Wie ntv unter Berufung auf Medienberichte weiter erklärt, soll Belarus an der Grenze Truppen zusammenziehen.

Update vom 20. März, 14 Uhr: Russlands Invasion vor Kiew stockt, Putins Armee scheint Probleme zu haben. Ein Reporter schildert nun Berichte aus einem ukrainischen Lazarett.

Ukraine-Krieg: Verteidigungsminister der USA ist sich sicher - Truppenmoral in russischen Truppen sinkt

Update vom 20. März, 13 Uhr: Auch am Sonntag gehen die Gefechte in der Ukraine weiter, darunter auch um die nordukrainische Stadt Tschernihiw. „Tschernihiw wird verteidigt“, teilte die ukrainische Armee am Sonntag mit. Die Stadt nahe der Grenze zu Belarus werde beschossen. Es gebe keinen Strom und keine Heizung mehr. Viele Einwohner seien ohne Gas.

Dagegen sei die Nacht rund um die Hauptstadt Kiew vergleichsweise ruhig verlaufen. Der „Feind“ errichte Befestigungsanlagen. Es habe aber Kämpfe um den Ort Butscha nordwestlich von Kiew gegeben, ebenso um Hostomel und Worsel. Seit mehr als einer Woche dauert dem Militär zufolge auch der Beschuss auf Vororte der Stadt Sumy im Nordosten der Ukraine an. Alle Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Der langsame Vorstoß der russischen Truppen sei auf eine Reihe von Fehltritten zurückzuführen, bewertet Lloyd Austin, Verteidigungsminister der USA, die aktuelle Lage im Gespräch mit CNN. Demnach seien russische Truppen davon ausgegangen, die Ukraine viel schneller zu besetzen. Schuld daran sei es unter anderem, dass die Truppen mit logistischen Problemen zu kämpfen hätten. Auch die Truppenmoral sei angesichts des großen Widerstands in der Ukraine gesunken.

Ukraine-Krieg: Sieben humanitäre Korridore eingerichtet

Update vom 20. März, 11.45 Uhr: In den umkämpften Städten der Ukraine sind am Sonntag sieben humanitäre Korridore für flüchtende Zivilisten eingerichtet worden. Über diese Wege sollten auch Hilfsgüter in die Städte gebracht werden, teilte die ukrainische Vize-Regierungschefin Irina Wereschtschuk in Kiew mit. Angelegt seien die Korridore in den Gebieten um die Hauptstadt Kiew und Charkiw sowie aus der besonders schwer von Kämpfen betroffenen Hafenstadt Mariupol in Richtung der Stadt Saporischschja.

Für die Menschen stünden Busse bereit, sagte Wereschtschuk. Verlassen werden könne Mariupol auch mit dem Auto. Organisiert werden sollten zudem Transportmöglichkeiten für Menschen, die sich bereits zu Fuß auf den Weg gemacht hätten. Die Fluchtrouten und Wege für die Hilfslieferungen werden für jeden Tag neu angekündigt.

Im Gebiet Kiew sollten einzelne Dörfer evakuiert und die Menschen in die Großstadt Browary gebracht werden, wo Busse für den Weitertransport warteten, sagte Wereschtschuk. Aus Charkiw, der zweitgrößten Stadt des Landes, sollten humanitäre Hilfsgüter wie Lebensmittel und Medikamente in Ortschaften in der Nähe gebracht werden, um den Menschen zu helfen.

Ukraine-Krieg - Russland meldet am Sonntagmorgen: Nächste Hyperschallrakete trifft strategisch wichtigen Punkt

Update vom 20. März, 10.45 Uhr: Das russische Militär hat abermals die Hyperschallrakete „Kinschal“ (Dolch) eingesetzt und damit nach eigenen Angaben ein Treibstofflager im Süden der Ukraine getroffen. Der Militärstützpunkt im Gebiet Mykolajiw sei aus dem Luftraum über der von Russland annektierten Halbinsel Krim angegriffen worden, sagte Igor Konaschenkow, Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, am Sonntag in Moskau.

Ein russischer Kampfjet vom Typ MiG-31 bestückt mit der „Kinschal“. © Uncredited/Russian Defense Ministry Press Service/AP/dpa

„Von diesem Stützpunkt aus wurden die meisten Treibstofflieferungen für ukrainische Panzerfahrzeuge abgewickelt.“ Kalibr-Marschflugkörper hätten zudem Reparaturwerkstätten für ukrainische Panzer getroffen. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Am Samstag hatte Russland das erste Mal seit Beginn des Krieges über den Einsatz seiner neuen ballistischen Luft-Boden-Rakete „Kinschal“ berichtet. Bisher kamen die Waffen vor allem bei Manövern zum Einsatz. Die „Kinschal“-Raketen können nach Angaben aus Moskau bis zu zehnfache Schallgeschwindigkeit erreichen. Nach russischen Angaben sollen zudem bei einem Angriff auf ein Trainingszentrum der ukrainischen Spezialeinheiten im Gebiet Schytomyr mehr als 100 Soldaten und Söldner getötet worden seien.

Ukraine-Krieg: Kunstschule mit 400 Schutzsuchenden bombardiert - Menschen aus Mariupol wohl verschleppt

Ursprungsmeldung: Kiew - Der Krieg in der Ukraine tobt weiter, auch in der Nacht zum Sonntag, 20. März, forderten die Kämpfte viele zivile Opfer. Während sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj an die Bevölkerung Russland gerichtet hatte, äußerte sich der Bürgermeister von Tschernihiw über die prekäre Lage in der von russischen Truppen eingekesselten Stadt. In der Stadt in der Nordukraine spiele sich aktuell eine humanitäre Katastrophe ab.

„Der wahllose Artilleriebeschuss der Wohngebiete dauert an, dabei sterben friedliche Menschen“, sagte Wladislaw Atraschenko, der Bürgermeister von Tschernihiw, nach Angaben der Agentur Unian. Die Stadt erlebe gerade eine humanitäre Katastrophe. „Es gibt keine Stromversorgung, kein Wasser, keine Heizung, die Infrastruktur der Stadt ist vollständig zerstört.“ Sogar das Krankenhaus der rund 300.000 Einwohner großen Stadt werde wiederholt beschossen. Die medizinische Versorgung sei mittlerweile zusammengebrochen. Ein Fluchtkorridor für die Einwohner der Stadt sei bislang nicht eingerichtet worden.

Ukraine-Krieg: Lage in Mariupol spitzt sich weiter zu - Menschen sollen nach Russland verschleppt worden sein

Und auch in der belagerten Hafenstadt Mariupol im Südosten der Ukraine bleibt die Lage weiter dramatisch. Nach Angaben des Stadtrats wurde eine Kunstschule Ziel eines Bombenangriffes. 400 Menschen hätten dort Schutz gesucht, darunter Frauen, Kinder und Ältere, teilte der Stadtrat von Mariupol am Sonntag im Nachrichtenkanal Telegram mit. Das Gebäude sei bei dem Angriff am Samstag zerstört worden. „Menschen liegen noch immer unter den Trümmern.“ Es wurden zunächst keine Angaben zu Opfern gemacht. Der Stadtrat machte russische Truppen dafür verantwortlich. Das ließ sich aber nicht von unabhängiger Seite überprüfen.

Wie die Welt unter Berufung auf die Stadtverwaltung von Mariupol berichtet, sollen zudem Einwohner der Stadt gegen ihren Willen nach Russland verschleppt worden sein. Bei ihnen soll es sich um Hunderte überwiegend Frauen und Kindern handeln. Wie Welt unter Berufung auf die russische Nachrichtenagentur TASS berichtet, sollen rund 350 Menschen aus der Hafenstadt mit 13 Bussen nach Russland gebracht worden sein. Dies diene der „Evakuierung“ der Bürger. Die Bewohner sollen demnach zunächst in Lager gebracht worden sein. Ihr weiteres Schicksal sei bislang nicht bekannt.

In Mariupol mit 400.000 Einwohnern war zuletzt auch ein Theater angegriffen worden, in dem Menschen Schutz vor Luftangriffen gesucht hatten. Es wurden zwar Verschüttete gerettet. Seit Tagen ist aber unklar, wie viele Tote und Verletzte es bei diesem Vorfall gab.

Die Verhandlungen im Ukraine-Krieg kommen nur stockend voran. EU Außenminister befürchten ein Ablenkungsmanöver durch Russland.