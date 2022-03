Verhandlungs-Durchbruch? Kreml kündigt „Vertrag“ an - Selenskyj berichtet von „positiven“ Signalen

Von: Florian Naumann, Linus Prien, Marc Dimitriu, Kai Hartwig

Die Ukraine und Russland haben sich in Istanbul getroffen - offenbar gab es dabei entscheidende Fortschritte. Der News-Ticker zu den Verhandlungen.

Ukraine-Konflikt*: Die Unterhändler der Ukraine und Russlands treffen sich auf Einladung von Erdogan in der Türkei zu Verhandlungen.

Die Ukraine fordert Sicherheitsgarantien in Form eines „internationalen Abkommens“ (siehe Update vom 29. März, 15.09 Uhr). Russland will die Angriffe um die ukrainische Hauptstadt Kiew angeblich reduzieren (siehe Update vom 29. März, 16.34 Uhr).

Ukraines Präsident Selenskyj sieht „positive“ Signale (siehe Update vom 29. März, 22.32 Uhr). US-Präsident Biden will von Russland Taten sehen (siehe Update vom 29. März, 20.36 Uhr).

Dieser News-Ticker zu den Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland im Krieg wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 29. März, 22.32 Uhr: Aus Sicht des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gab es bei der jüngsten Runde der Verhandlungen ukrainischer und russischer Unterhändler in Istanbul „positive“ Signale. Jedoch habe der Beschuss durch die russischen Angreifer nicht aufgehört, sagte Selenskyj in einer am Dienstagabend veröffentlichten Videobotschaft. „Die russische Armee hat immer noch ein großes Potenzial, um die Angriffe auf unseren Staat fortzusetzen“, gab der Präsident zu bedenken. Daher werde die Ukraine ihre Verteidigungsanstrengungen nicht verringern.

Die Sanktionen gegen Russland müssten ebenfalls in vollem Umfang bestehen bleiben, bekräftigte Selenskyj. Eine Aufhebung „kann erst in Betracht gezogen werden, wenn der Krieg vorbei ist und wir zurückbekommen, was uns gehört“.

Ukraine-Verhandlungen: US-Präsident Biden reagiert zurückhaltend - und will Taten sehen

Update vom 29. März, 20.36 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat auf Russlands Ankündigung, die Kampfhandlungen im Norden der Ukraine deutlich zu drosseln, zurückhaltend reagiert. Er wolle die Aussagen nicht bewerten, bis er „die Handlungen“ der russischen Streitkräfte sehen werde. „Wir werden sehen, ob sie das umsetzen, was sie vorschlagen“, meinte Biden.

Mit Blick auf die Telefonschalte mit seinen Amtskollegen aus Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien ergänzte er: „Wir werden weiter genau beobachten, was passiert.“ Bis es eine tatsächliche Veränderung gebe, werde der Druck auf Moskau mit „harten Sanktionen“ aufrechterhalten und das ukrainische Militär unterstützt, so Biden weiter.

Ukraine-Verhandlungen: Kanzler Scholz und Kollegen fordern Waffenruhe und diplomatische Lösung

Update vom 29. März, 20.11 Uhr: Nach einem gemeinsamen Telefonat mit der Ukraine haben die Staats- und Regierungschefs der USA, Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens und Italiens dem Land weitere tatkräftige Unterstützung zugesagt. Den Angriff Russlands verurteilten sie scharf. „Sie drängten den russischen Präsidenten Putin erneut dazu, einer Waffenruhe zuzustimmen, alle Kampfhandlungen einzustellen, die russischen Soldaten aus der Ukraine abzuziehen und eine diplomatische Lösung der Krise zu ermöglichen“, erklärte Steffen Hebestreit, Sprecher von Bundeskanzler Olaf Scholz, am Dienstag in Berlin.

Das Quintett forderte Putin nach Angaben des Scholz-Sprechers auch auf, die Lieferung humanitärer Hilfe in die Ukraine zuzulassen und humanitäre Korridore einzurichten. Durch diese könnten die Bewohner umkämpfte Gebiete verlassen oder dort versorgt werden - insbesondere im seit Wochen belagerten Mariupol.

Ukraine-Verhandlungen: Macron telefoniert mit Putin - der fordert Kapitulation in Mariupol

Update vom 29. März, 20.01 Uhr: In einem Telefonat mit Russlands Präsident Wladimir Putin hat Frankreichs Staatsoberhaupt Emmanuel Macron versucht, eine Evakuierungsaktion aus der seit Wochen heftig umkämpften ukrainischen Hafenstadt Mariupol in die Wege zu leiten. Doch Macrons Bemühungen scheiterten offenbar. Die Bedingungen, um tausende in der Stadt festsitzende Zivilisten in Sicherheit zu bringen, seien „in diesem Stadium nicht gegeben“, hieß es in einer Erklärung des Präsidialamts in Paris am Dienstag. Putin habe bezüglich einer Evakuierungsaktion aus Mariupol lediglich zugesagt, „darüber nachzudenken“.

Update vom 29. März, 19.33 Uhr: Moskau hat sich zum Telefonat von Russlands Präsident Wladimir Putin und seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron geäußert. Laut einer Mitteilung des Kreml habe man sich über die schwierige humanitäre Lage in der umkämpften ukrainischen Hafenstadt Mariupol ausgetauscht. Dabei soll Putin nach Kremlangaben Frankreichs Staatschef darüber informiert haben, dass die russische Armee humanitäre Hilfe liefere und Zivilisten in Sicherheit bringe. Ukrainische Behörden hatten die Lage in Mariupol völlig anders dargestellt. Sie werfen den russischen Truppen vor, Bürger aus Mariupol zu verschleppen und gezielt zu töten. Russland weist das zurück.

In der Kremlmitteilung war zudem zu lesen, dass Putin gegenüber Macron gefordert habe, dass in Mariupol die „ukrainischen nationalistischen Kämpfer den Widerstand aufgeben und die Waffen niederlegen sollten“. Russlands Staatsoberhaupt habe seinen französischen Gesprächspartner ebenfalls über die Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau für eine Beendigung des Krieges, bei denen in Istanbul weitere Schritte vereinbart wurden, informiert.

Laut Kreml habe Putin auch die Frage von Erdgaslieferungen nach Europa mit Macron besprochen. Angeblich werde sich Russland diese nun in seiner Währung Rubel bezahlen lassen, hieß es. Das erscheint allerdings mehr als fraglich, da die Gruppe der führenden sieben Industrienationen (G7), zu der unter anderem Frankreich und Deutschland gehören, einstimmig eine Währungsumstellung von Dollar und Euro auf Rubel abgelehnt hatte.

Ukraine-Verhandlungen: USA und Großbritannien reagieren zurückhaltend

Update vom 29. März, 18.02 Uhr: Die vermeintlichen Fortschritte in den Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine in Istanbul sind in den USA und Großbritannien zurückhaltend aufgenommen worden. US-Außenminister Antony Blinken stellte die russischen Verhandlungsbemühungen im Ukraine-Krieg infrage. „Ich habe nichts gesehen, das nahelegt, dass das auf effektive Art vorwärts geht, weil wir keine Zeichen wirklicher Ernsthaftigkeit gesehen haben“, erklärte Blinken am Dienstag bei einem Besuch in Marokko: „Es gibt das, was Russland sagt, und das, was Russland tut. Wir konzentrieren uns auf letzteres“. Russlands Gewalt gegen die Ukraine und die ukrainische Bevölkerung dauere an, ergänzte Blinken.

Ähnliche Töne waren aus Großbritannien zu vernehmen. „Wir werden Putin und sein Regime an seinen Taten messen und nicht an seinen Worten“, sagte ein Sprecher des britischen Premierministers Boris Johnson am Dienstag in London. Es sei ein vollständiger Rückzug der russischen Truppen von ukrainischem Gebiet nötig, hieß es weiter.

Ukraine-Verhandlungen: Russischer Unterhändler Medinski sieht Fortschritte, aber keinen Waffenstillstand

Update vom 29. März, 17.31 Uhr: Russlands Unterhändler Wladimir Medinski hat die angekündigte militärische Deeskalation um Kiew und Tschernihiw genauer eingeordnet. „Das ist kein Waffenstillstand, sondern unser Bemühen, schrittweise zumindest in diesen Richtungen zu einer Deeskalation des Konflikts zu kommen“, meint Medinski nach den Gesprächen mit Vertretern der Ukraine in Istanbul gegenüber dem russischen Staatssender RT.

Der russische Vize-Verteidigungsminister Alexander Fomin hatte zuvor zugesagt, die Truppen seines Landes würden ihre Kampfhandlungen an der nördlichen Front bei Kiew und Tschernihiw deutlich zurückfahren. „Russland hat zwei große Schritte in Richtung Frieden unternommen“, ergänzte Medinski. Auch die Ukraine habe mit schriftlich ausformulierten Vorschlägen einen Schritt nach vorne gemacht, befand er. Allerdings erwarte Moskau ein weiteres Entgegenkommen von ukrainischer Seite.

Update vom 29. März, 16.34 Uhr: Zwar kündigte die russische Seite nach den heutigen Friedensverhandlungen an, die Angriffe auf Kiew und Tschernihiw zu reduzieren. Dessen ungeachtet will Russland seine „militärische Spezial-Operation“ in der Ukraine fortsetzen. „Sie verläuft streng nach Plan“, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Dienstag der Agentur Interfax zufolge. Die Aufgaben und Ziele würden weiter erfüllt. Es gehe weiterhin um die „Entmilitarisierung der Ukraine, die Entnazifizierung“, sagte Sacharowa.

Ukraine-Verhandlungen: Positive Signale aus Russland - Offen für EU-Beitritt Ukraines?

Update von 29. März, 16.17 Uhr: Russland ist offenbar tatsächlich offen für einen EU-Beitritt der Ukraine. Kreml-Chefunterhändler Wladimir Medinsky sagte im Anschluss an die Friedensverhandlungen in Istanbul: „Russland widerspricht den Versuchen der Ukraine, der EU beizutreten, nicht.“ Das berichtete der Kyiv Independent via Twitter.

Update vom 29. März, 15.53 Uhr: Nach den unerwarteten Fortschritten bei Russland-Ukraine-Verhandlungen (siehe Update von 14.55 Uhr) kommen weitere positive Signale aus Moskau: Der Kreml will weiter mit den USA im Dialog bleiben - trotz der jüngsten Missstimmungen wegen Äußerungen von US-Präsident Joe Biden. Die „persönlichen Beleidigungen“ Bidens gegenüber dem russischen Präsidenten Wladimir Putin hätten zwar einen „negativen Einfluss“ auf die Beziehungen beider Länder, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag in Moskau nach Angaben der Agentur Interfax.

„Dennoch ist der Dialog zwischen Russland und den USA in jedem Fall notwendig“, betonte Peskow. „Das liegt nicht nur im Interesse beider Länder, sondern im Interesse der ganzen Welt.“ Früher oder später müssten Russland und die USA etwa über Fragen der strategischen Stabilität und der Sicherheit reden.

Ukraine-Verhandlungen: Erste Ergebnisse der Friedensverhandlungen

Update vom 29. März, 15.09 Uhr: Nach Ansicht des ukrainischen Chefunterhändlers David Arachamia sind die Ergebnisse von Istanbul „ausreichend“ für ein Treffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit Kreml-Chef Putin.

Die ukrainische Seite forderte zudem in Istanbul ein „internationales Abkommen“, um die Sicherheit der Ukraine zu garantieren. Mehrere Länder sollten als Unterzeichnerstaaten die Garanten sein, erklärte Arachamia nach den mehrstündigen Gesprächen in Istanbul. „Wir wollen einen internationalen Mechanismus zu Sicherheitsgarantien, bei dem die Garanten-Staaten sich entsprechend dem Artikel 5 der Nato und sogar in einer noch härteren Form verhalten würden.“

Durchbruch bei Ukraine-Verhandlungen? Kreml kündigt „Vertrag“ an - erste Auswirkungen sichtbar

Unterhändler bei Friedensverhandlungen in Istanbul © IMAGO/Sergei Karpukhin

Update vom 29. März, 14.55 Uhr: Russland will seine „militärischen Aktivitäten“ in der Ukraine bei Kiew und Tschernihiw deutlich reduzieren. Dies sei angesichts des Verlaufs der Verhandlungen mit der Ukraine entschieden worden, teilte Vize-Verteidigungsminister Alexander Fomin am Dienstag nach den Gesprächen in Istanbul mit.

Der Schritt solle dazu dienen, gegenseitig Vertrauen aufzubauen und die Bedingungen für weitere Verhandlungen zu schaffen, sagte Fomin. Die Ukraine sei dabei, einen Vertrag vorzubereiten über einen neutralen Status des Landes ohne Atomwaffen. Russland gehe davon aus, dass die Ukraine dazu entsprechende Entscheidungen treffe. Eine ausführliche Information über die Vereinbarungen von Istanbul solle es nach der Rückkehr der Delegation nach Moskau geben.

Unterdessen teilte der ukrainische Generalstab mit, im Gebiet um die Hauptstadt Kiew und die nordukrainische Großstadt Tschernihiw werde der Abzug einzelner Einheiten der russischen Streitkräfte beobachtet.

Update vom 29. März, 14.28 Uhr: Es gibt anscheinend bereits erste Ergebnisse der Verhandlungen: Das russische Militär will seine Angriffe rund um die ukrainische Hauptstadt Kiew und die Stadt Tschernihiw massiv reduzieren. Damit wolle man den Konflikt deeskalieren, teilte der russische Verhandler Wladimir Medinsky mit.

Ukraine-Russland-Verhandlungen beendet: Kuleba gab Delegation vielsagende Warnung

Update vom 29. März, 13.58 Uhr: Die Delegationen der Ukraine und Russlands haben ihre Verhandlungsrunde in Istanbul beendet. Das meldete der türkische Staatssender TRT etwa vier Stunden nach Beginn der Friedensgespräche.

Zuvor hatte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba die Mitglieder der eigenen Delegation bei den Friedensverhandlungen zur Vorsicht aufgerufen. Ukrainische Medien zitierten Kuleba mit folgendem Rat: „Nichts trinken, nichts essen und keine Oberflächen berühren.“

Ukraine-Verhandlungen: Russland streitet Vergiftung-Vorwürfe erneut ab

Update vom 29. März, 13.32 Uhr: Kremlsprecher Dmitri Peskow hat die Anwesenheit des Oligarchen Roman Abramowitsch bei der neuen Runde der russisch-ukrainischen Friedensverhandlungen in Istanbul bestätigt. Abramowitsch sei allerdings kein offizielles Mitglied der russischen Delegation, sondern solle „bestimmte Kontakte“ zwischen beiden Seiten gewährleisten.

Der Kreml hat Berichte über eine angebliche Vergiftung Abramowitschs* als Teil eines „Informationskrieges“ bezeichnet. „Das ist Teil einer Informationskampagne, Teil einer Informationssabotage, das ist Teil eines Informationskrieges“, sagte Peskow am Dienstag der Agentur Interfax zufolge. „Diese Berichte sind definitiv nicht wahr.“

Update vom 29. März, 13.13 Uhr: Der Medienplattform Nexta zufolge hat Russland insgesamt zehn Diplomaten aus Litauen, Lettland und Estland ausgewiesen. Zuvor waren russische Diplomaten aus den baltischen Staaten ausgewiesen worden.

Ukraine-Verhandlung: Frankreich fordert Ende der Belagerung von Mariupol

Update vom 29. März, 12.45 Uhr: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Kremlchef Wladimir Putin* wollen am Dienstagnachmittag erneut über Auswege im Ukraine-Krieg beraten. Ein Telefonat der beiden Präsidenten sei für 16.30 Uhr angesetzt, hieß es aus dem Élyséepalast in Paris. Der Kreml bestätigte das geplante Telefonat.

Macron hatte im Vorfeld angekündigt, dass es ihm um eine Abstimmung mit Russland über eine Evakuierungsmission für die belagerte ukrainische Hafenstadt Mariupol gehe. Frankreich strebt die Hilfsaktion gemeinsam mit der Türkei und Griechenland an. Als Voraussetzung nannte Frankreich, dass Russland die Belagerung der Stadt aufhebt.

Ukraine-Verhandlungen in der Türkei: Russland verzichtet offenbar auf „Denazifizierungs“-Forderung

Update vom 29. März, 12.30 Uhr: Russland lässt offenbar eine seiner provokantesten Verhandlungsforderungen an die Ukraine fallen: Eine „Denazifizierung“ gehörte nicht mehr zum Forderungskatalog des Kreml, berichtet die Financial Times. Auch ein EU-Beitritt der Ukraine sei denkbar solange sich das Land keinem militärischen Bündnis anschließt, heißt es dort weiter. Die ukrainische Regierung in ideologischer Nähe zu Nazis zu verorten zählt den zahlreichen umstrittenen Behauptungen des Kreml. Das Wort „Denazifizierung“ wurde gemeinhin als verklausulierter Umsturz-Plan verstanden.

Gesprächsbereitschaft gibt es auch auf der Seite der Vertreter von Präsident Wolodymyr Selenskyj: Eine mögliche Neutralität wollte seine Regierung zumindest prüfen. Auch einen Nato-Beitritt hat Selenskyj de facto schon auf Eis gelegt - wohl auch angesichts mangelnder aktuer Aufnahmebereitschaft des Bündnisses.

Ukraine-Verhandlungen in der Türkei: Russland stellt harte Forderungen - Ukrainer skeptisch

Erstmeldung/Überblick: Istanbul - Etwa viereinhalb Wochen nach der russischen Invasion in die Ukraine haben sich Delegationen aus der Ukraine und Russland zu einer neuen Verhandlungsrunde in Istanbul getroffen. Der Präsident der Türkei, Recep Tayyip Erdogan, begrüßte die Verhandler am Dienstagmorgen im Dolmabahce-Büro des Präsidenten. Danach wollten die beiden Delegationen zu Gesprächen zusammenkommen. Es sei in den Händen beider Seiten, die „Tragödie“ zu beenden, sagte Erdogan. Von einem sofortigen Waffenstillstand würden alle profitieren.

Ukrainischer Außenminister skeptisch vor Verhandlungen in der Türkei: „Unsere Position ist konkret“

Zuvor hat sich der ukrainische Außenminister allerdings skeptisch zu den Erfolgsaussichten geäußert. „Wenn wir sehen, dass sich die Stimmung geändert hat und sie zu einem ernsthaften, substanziellen Gespräch und ausgewogenen Vereinbarungen bereit sind, dann werden die Dinge vorankommen“, sagte Dmytro Kuleba. „Wenn es sich um eine Wiederholung ihrer Propaganda handelt, werden die Gespräche erneut scheitern.“

Minimalziel der ukrainischen Seite sei eine Verbesserung der humanitären Lage in von russischen Truppen belagerten Städten wie Mariupol*. Wunschziel sei ein stabiler Waffenstillstand im Ukraine-Krieg*. Kubela wies erneut auf die roten Linien der ukrainischen Regierung hin: „Wir tauschen nicht Menschen, Land und Souveränität. Unsere Position ist konkret.“

Die russischen Unterhändler waren am Montag in der türkischen Metropole eingetroffen, wo bereits am 10. März eine frühere Verhandlungsrunde auf Außenministerebene stattgefunden hatte - allerdings ergebnislos. Die Gespräche wurden anschließend per Videokonferenz fortgesetzt. Davor gab es schon drei Treffen im Grenzgebiet von Belarus. Der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hatte jedoch am Montag erst gesagt, dass es bislang keine „signifikanten Fortschritte“ gegeben habe.

Ukraine-Krieg: Russland stellt harte Forderungen - Selenskyj fordert Gespräch mit Putin

Erdogan, der gute Beziehungen zu Kiew und Moskau unterhält, hatte sich am Montagabend optimistisch in Bezug auf den Ukraine-Krieg gezeigt. Die Verhandlungen zwischen der ukrainischen und der russischen Delegation gestalten sich aber äußerst schwierig. Kiew will einen Abzug der russischen Truppen und Sicherheitsgarantien. Moskau fordert einen Nato-Verzicht der Ukraine sowie eine Anerkennung der abtrünnigen ostukrainischen Separatistengebiete als eigene Staaten und der 2014 annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim als Teil Russlands.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj* hatte sich zuletzt gesprächsbereit über die von Russland geforderte Neutralität seines Landes gezeigt. Er hatte allerdings betont, über jegliche Einigung in einer Volksabstimmung entscheiden zu lassen. Außerdem hatte er ein persönliches Gespräch mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin* gefordert, was der russische Außenminister Sergej Lawrow zuletzt als „kontraproduktiv" zurückgewiesen hatte. (md mit dpa und AFP)