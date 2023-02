„Die Russen leben durch Symbole“: Selenskyj-Minister befürchtet neue Großoffensive am Jahrestag

Von: Stephanie Munk, Fabian Müller

Russland und Belarus üben Luftangriffe an der belarussischen Grenze. Steigt Lukaschenko doch noch an Putins Seite in den Ukraine-Krieg ein? News-Ticker.

Update vom 2. Februar, 22.18 Uhr: Russische Streitkräfte bereiten sich laut dem Generalstab der ukrainischen Armee auf eine „verdeckte Mobilisierung“ in der östlichen Region Donezk vor. „In den vorübergehend besetzten Gebieten der Region Donezk bereitet sich Russland auf eine verdeckte Mobilisierung vor. Insbesondere in der Stadt Horliwka wurden alle Haushalts- und kommunalen Einrichtungen angewiesen, dem Militärkommissariat der Besatzung Listen mit den erforderlichen Personen vorzulegen. Alle diese Personen werden von speziellen Kommissionen des Feindes untersucht und anschließend in die Reihen des Feindes eingezogen“, heißt es in der Erklärung der Streitkräfte der Ukraine auf Facebook.

Die russischen Streitkräfte setzen „die aktive Aufklärung und Vorbereitung einer Offensive in mehreren Richtungen fort“, hieß es, und fügte hinzu, dass „offensive Operationen“ in Richtung Lyman, Bakhmut, Avdiiv und Novopavliv fortgesetzt werden.

Krieg in der Ukraine: Russische Armee greift Kramatorsk an

Update vom 2. Februar, 20.22 Uhr: Die russische Armee hat am Donnerstag die Stadt Kramatorsk angegriffen, mindestens fünf Menschen wurden bei den Raketeneinschlägen verletzt, mehrere Gebäude, darunter eine Kinderklinik und eine Schule beschädigt. Das teilte Pavlo Kyrylenko, der Leiter der Militärverwaltung der Region Donezk, mit.

Kramatosrk liegt in der Region Donezk und rund 35 Kilometer von der Front umkämpften Stadt Bachmut entfernt. Am Mittwoch waren in der Stadt bei Angriffen der russischen Armee drei Menschen ums Leben gekommen.

Update vom 2. Februar, 18.50 Uhr: Wegen der Lieferung deutscher „Leopard 2“ und amerikanischer „M1 Abrams“ - ein russischer Energiekonzern gelobt im Ukraine-Krieg eine Barprämie auf die Erbeutung oder Zerstörung westlicher Kampfpanzer aus. Dasselbe gilt nach einer möglichen Lieferung von Kampfjets.

Update vom 2. Februar, 17.50 Uhr: Deutschland und seine Nato-Partner liefern der Ukraine 90 „Leopard 2“. Doch: Die russische Armee hat offenbar ein Raketensystem, das dem Kampfpanzer nicht nur auf den Schlachtfeldern des Donbass gefährlich werden kann.

Ukrainischer Geheimdienst vermutet: Russland will gesamten Donbass bis März einnehmen

Update vom 2. Februar, 16.50 Uhr: Ukrainischen Angaben zufolge will Russland die gesamte Donbass-Region bis März eingenommen haben. Dies teilte der Sprecher des ukrainischen Geheimdienstes, Andriy Yusow, laut der Nachrichtenagentur Unian mit.

Russlands Generalstabschef Waleri Gerasimow habe von Kreml-Chef Wladimir Putin die Aufgabe erhalten, bis zum März die Donbass-Region einzunehmen. Daher erwarte man im Februar und März schwere Gefechte in dem Gebiet. Trotz der Verluste an Soldaten und Ausrüstung würden russische Soldaten versuchen, „die Aufgaben des russischen Diktators zu erfüllen“.

Ukraine-Krieg: Experten vermuten neue Offensive durch Putins Militär

Update vom 2. Februar, 13.56 Uhr: „Sie könnten eine Zweifronten-Offensive starten“: Viele Experten und auch die ukrainische Regierung vermuten, dass das russische Militär eine neue Großoffensive zeitlich nah am ersten Jahrestag des russischen Einmarschs plant.

Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow begründete das in einem im französischen Fernsehen ausgestrahlten Interview nun so: „Angesichts der Tatsache, dass (die Russen) durch Symbole leben, glauben wir, dass sie rund um den 24. Februar etwas versuchen werden“. Er forderte abermals weitere Waffenlieferungen, um dem Feind begegnen zu können.

Nach Resnikows Angaben schätzt die ukrainische Regierung, dass Russland für den Einsatz in der Ukraine ungefähr eine halbe Million Soldaten mobilisiert habe - also weit mehr als die 300.000, die Moskau offiziell angibt.

Ukraine-News: Bewegungen der Schwarzmeerflotte beunruhigen Selenskyjs Streitkräfte

Update vom 2. Februar, 12.03 Uhr: Russland bereitet nach Ansicht des ukrainischen Militärs einen neuen massiven Raketenangriff auf die Ukraine vor. Die meisten Schiffe der russischen Schwarzmeerflotte seien in ihre Stützpunkte zurückgekehrt, was auf die Vorbereitung eines neuen Schlags hindeute, sagte die Sprecherin der Kommandostelle Süd der ukrainischen Streitkräfte, Natalja Humenjuk, im Fernsehen.

Russland feuert seine Marschflugkörper auf ukrainische Städte und Infrastruktur meistens von Schiffen aus dem Schwarzen oder Kaspischen Meer aus ab. Nach Angaben der Ukraine-Sprecherin sind derzeit nur noch zehn Schiffe auf dem offenen Meer, die meisten davon U-Boote. Normalerweise seien es deutlich mehr. Dies lasse auf eine bevorstehende Attacke schließen.

Ukraine-News: Putin warnt vor Angriffen im Grenzgebiet – Experten glauben an Ablenkungsmanöver

Update vom 2. Februar, 11.25 Uhr: Angesichts russisch-belarussischer Militärübungen an der Grenze zur Ukraine stellt sich die Frage, ob Belarus bald an der Seite Putins militärisch in den Ukraine-Krieg einsteigen will. Die Analysten des US-amerikanischen „Instituts for the Study on War“ (ISW) halten dies allerdings für unwahrscheinlich, sondern glauben an ein strategisches Ablenkungsmanöver Russlands.

In ihrem aktuellen Lagebericht zum Ukraine-Krieg schreibt das Institut, dass Putin derzeit bewusst versuche, mögliche Gefahren an der nordöstlichen Grenze der Ukraine in den Fokus zu rücken. Damit wolle er womöglich erreichen, dass die Ukraine einen Teil ihrer Soldaten in den Nordosten abziehe. Er verspreche sich davon, dass die russische Armee bei ihrer in Kürze erwarteten Großoffensive auf weniger geschlossenen Widerstand treffe.

Putin habe aktuell wiederholt vor ukrainischen Angriffen auf russisches Grenzgebiet gewarnt, so das ISW. „Putins Fokus auf die angebliche Gefahr eines ukrainischen Beschusses“ diene wohl auch dazu, die Ukraine als eine existentielle Bedrohung für das russische Volk darstellen, schreibt das ISW.

Ukraine-News: Russland bombardiert Wohngebäude in Kramatorsk - Tote und Verletzte

Update vom 2. Februar, 10.45 Uhr: In der Stadt Kramatorsk im Osten der Ukraine sind bei einem russischen Raketenangriff mindestens drei Menschen getötet und etwa 20 weitere Menschen verletzt worden. Es sei ein Wohngebäude getroffen worden, teilte die ukrainische Polizei am Mittwochabend (1. Februar) mit. Befürchtet werde, dass sich noch weitere Opfer unter den Trümmern des Hauses befinden.

In Kramatorsk traf eine russische Rakete in der Nacht auf Donnerstag (2. Februar) ein Wohnhaus, mindestens drei Menschen starben. © Yasuyoshi Chiba/AFP

„Friedliche Menschen wurden getötet und unter Trümmern begraben“, erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zu dem Angriff. „Das ist die tägliche Lebenswirklichkeit in unserem Land.“ Reporter der Nachrichtenagentur AFP sahen zwei aus den Trümmern geborgene Leichen. Rettungskräfte suchten in der Nacht in den Trümmern nach Überlebenden und möglichen weiteren Todesopfern.

Kramatorsk befindet sich in der Region Donezk. Diese ist seit Monaten heftig umkämpft, ihre komplette Einnahme ist eines der wesentlichen Kriegsziele Russlands im Ukraine-Krieg.

Belarus und Russland proben Luftangriffe an der Grenze – Befürchtungen im Ukraine-Krieg steigen

Moskau/Minsk - Schließt sich Belarus bald dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine an? Aktuelle Militärübungen entlang der belarussischen Grenzen befeuern diese Befürchtungen.

Laut Angaben von Belarus haben Einheiten einer gemeinsamen belarussisch-russischen Truppe Übungen durchgeführt, die „den Konflikt mit einer feindlichen Streitmacht imitieren“. Dies erklärte Alexander Wolfowitch, Staatssekretär des belarussischen Sicherheitsrates, am Dienstag (31. Januar) in einer Videobotschaft, die das belarussische Militär veröffentlichte. Darüber berichtet die russische staatliche Nachrichtenagentur Tass.

Die gemeinsame Einsatztruppe von Russland und Belarus war im Herbst 2022 gebildet worden. Rund 9000 russische Soldaten sind zu diesem Zweck in Belarus stationiert - offiziell zum Schutz der Außengrenzen der russisch-belarussischen Union.

Kampfflugzeuge an der belarussischen Grenze am 31. Januar 2023. Russland und Belarus haben gemeinsame Militärübungen gestartet. © Belarus Defense Ministry/Imago

Ukraine-News: Russland und Belarus proben Luftangriffe gegen simulierten Feind

Geprobt haben Russland und Belarus demnach Luftangriffe gegen simulierte feindliche Formationen an der Grenze. Offiziell heißt es, die Militärübungen dienten dazu, reagieren zu können, falls etwa eine „illegale bewaffnete Gruppe“ die Staatsgrenze zu Belarus übertrete, oder offensive Stützpunkte nahe der Grenze errichten würden. Die Übungen seien „defensiver Natur“, wurde betont.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich außerdem auch für den Aufbau von gemeinsamen Zentren für die Militärausbildung mit Belarus ausgesprochen. Putin beauftragte am Dienstag (31. Januar) die Verteidigungs- und Außenminister, Gespräche dazu aufzunehmen und ein Abkommen zu unterzeichnen.

Ukraine-News: Befürchtungen steigen - Schließt sich Lukaschenko dem Krieg an?

Angesichts dieser Entwicklungen nehmen die Befürchtungen zu, dass der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko in den Ukraine-Krieg eintreten und an Moskaus Seite kämpfen könnte. Belarus hat Russland bereits erlaubt, belarussisches Staatsgebiet als Ausgangspunkt für die Ukraine-Offensive im vergangenen Jahr zu nutzen.

Trotz verstärkter Militärkooperation mit der russischen Regierung bestand Lukaschenko aber bisher immer darauf, dass er seine Soldaten nicht in die Ukraine schicken werde. (smu/dpa)