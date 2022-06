Ukraine-Krieg: Gazprom liefert kein Gas mehr an Shell - Deutschland unmittelbar betroffen

Von: Franziska Schwarz

Im Ukraine-Krieg kein russisches Öl mehr in die EU - zu zwei Dritteln. Der Kompromiss im Kampf gegen Putin ruft höchst unterschiedliche Reaktionen hervor. News-Ticker zur Kriegsdiplomatie.

Ukraine-Russland-Verhandlungen : Die EU einigt sich auf ein Öl-Embargo gegen Moskau.

: Die EU einigt sich auf ein gegen Moskau. Gazprom wird vom 1. Juni an kein Gas mehr an Shell liefern

Kritik an dem Öl-Kompromiss kommt vom deutschen Ukraine-Botschafter Andrij Melnyk .

kommt vom deutschen Ukraine-Botschafter . Dieser News-Ticker zu Ukraine-Russland-Verhandlungen und internationalen Reaktionen wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 31. Mai, 18.00 Uhr: Der russische Staatskonzern Gazprom wird den dänischen Versorger Ørsted sowie Shell Energy Europe von diesem Mittwoch an nicht mehr mit Gas beliefern. Ørsted und Shell hätten Gazprom Export darüber informiert, die Rechnungen nicht - wie von Moskau gefordert - in Rubel zu bezahlen, teilte das russische Unternehmen am Dienstag mit. Weil für den Monat April kein Geld geflossen sei, würden nun die Lieferungen eingestellt. Wie Ørsted mitteilte, hat Gazprom den dänischen Konzern darüber informiert, die Gaslieferungen am Mittwochmorgen um 6.00 Uhr einzustellen.

Von den ausbleibenden Lieferungen an Shell ist auch Deutschland unmittelbar betroffen. Zu möglichen Versorgungsengpässen ist derzeit nichts bekannt. Erst am Montag hatte das niederländische Gasunternehmen GasTerra mitgeteilt, dass Gazprom zwei Milliarden Kubikmeter Gas nicht in die Niederlande liefern werde. Zuvor waren die Energie-Lieferungen bereits für Polen, Bulgarien und Finnland gestoppt worden.

Ukraine-Verhandlungen: Lawrow fordert Westen zu gemeinsamer Lösung für Nahrungsmittelkrise auf

Update vom 31. Mai, 15.45 Uhr: Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat den Westen aufgerufen, zu einer Lösung der weltweiten Nahrungsmittelkrise beizutragen. „Die westlichen Länder haben eine Menge künstlicher Probleme geschaffen, indem sie ihre Häfen für russische Schiffe geschlossen und die Logistik- und Finanzketten unterbrochen haben“, sagte Lawrow bei einem Besuch in Bahrain. „Sie müssen ernsthaft abwägen, was für sie wichtiger ist: PR in der Frage der Ernährungssicherheit zu machen oder konkrete Schritte zur Lösung dieses Problems zu unternehmen.“

Lawrow forderte die Ukraine außerdem auf, Seeminen aus ihren Hoheitsgewässern zu entfernen, um die sichere Durchfahrt von Schiffen durch das Schwarze und Asowsche Meer zu ermöglichen. „Wenn das Problem der Minenräumung gelöst ist, (...) werden die russischen Seestreitkräfte die ungehinderte Durchfahrt dieser Schiffe ins Mittelmeer und weiter zu ihren Bestimmungsorten sicherstellen“, so Lawrow.

Auf diesem vom Pressedienst des russischen Außenministeriums zur Verfügung gestellten Foto spricht Sergej Lawrow, Außenminister von Russland, während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem omanischen Außenminister Albusaidi. (Archiv) © dpa

Ukraine-Verhandlungen: Lawrow besucht Türkei - Gespräche für Korridor im Schwarzen Meer an

Update vom 31. Mai, 14.19 Uhr: Der russische Außenminister Sergej Lawrow wird am 8 Mai. zu einem Besuch in der Türkei erwartet. Dabei solle es auch um einen sicheren Korridor im Schwarzen Meer zur Ausfuhr von landwirtschaftlichen Produkten aus der Ukraine gehen, kündigte Außenminister Mevlüt Cavusoglu an. Aus Moskau gab es dafür zunächst keine Bestätigung.

Der bereits mehr als drei Monate dauernde russische Angriffskrieg gegen den Getreide-Großexporteur Ukraine hat in vielen Ländern zu einer Verteuerung der Lebensmittel geführt. Moskau bekundete die Bereitschaft, verschiedene Möglichkeiten eines ungehinderten Getreideexports zu erörtern - auch den Transport ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer. Die Türkei unter ihrem Präsidenten Recep Tayyip Erdogan versucht, zwischen Russland und der Ukraine zu vermitteln.

Ukraine-Russland-Verhandlungen: Gas-Embargo bei EU-Gipfel kein Thema

Update vom 31. Mai, 12.38 Uhr: Für den Ukraine-Botschafter Andrij Melnyk ist der Öl-Kompromiss nur ein „Halbschritt“ (siehe Erstmeldung). Er forderte im Deutschlandfunk-Gespräch daher, ein Gas-Embargo schneller als geplant einzuführen. Einen Einfuhrstopp für russisches Gas fordern seit Beginn des Kriegs viele - es ist aber umstritten. „Ein Gas-Embargo ist für Österreich eine klare rote Linie“, hatte zum Beispiel die österreichische Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) Anfang Mai gesagt.

Auch beim EU-Gipfel wird ein Gas-Embargo wohl kein Thema sein. Das habe auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) noch einmal bekräftigt, sagte dessen österreichischer Kollege Karl Nehammer (ÖVP) zum Auftakt des zweiten Gipfeltages. Und auch beim nächsten Sanktionspaket gegen Russland werde dies nicht diskutiert werden. Beim Gas sei die Angelegenheit jedoch noch komplizierter, sagte Nehammer. „Man kann Öl viel leichter kompensieren.“

Allerdings hat der russische Gaskonzern Gazprom bereits von sich aus begonnen, die Gaslieferungen in einige EU-Staaten einzustellen, etwa in die Niederlande. „Das liegt daran, dass diese Länder nicht auf die Zahlungsbedingungen von Gazprom eingegangen sind“, sagte Nehammer.

Die russische Regierung unter Wladimir Putin hatte festgelegt, dass „unfreundliche“ Bezieherländer russischen Gases ihre Rechnungen in Rubel zahlen müssen, da die russische Zentralbank vom Westen sanktioniert ist und Zahlungen in Euro nicht umtauschen kann. Die Sanktionen der EU wiederum verbieten eigentlich Zahlungen in Rubel.

Karl Nehammer beim EU-Gipfel in Brüssel © KENZO TRIBOUILLARD/AFP

Ukraine-Russland-Verhandlungen: Ungarns Premier Viktor Orbán lobt Kompromiss

Erstmeldung vom 31. Mai: Kiew/Brüssel - „Familien können heute Nacht ruhig schlafen“, verkündete Viktor Orbán, denn: „Wir haben die haarsträubendste Idee abgewehrt.“ Ungarns Premier sagte das in seinem Facebook-Video mit Blick auf die EU-Einigung auf ein Öl-Embargo gegen Moskau.

„Wir haben eine Vereinbarung getroffen, die besagt, dass Länder, die Öl durch Pipelines erhalten, ihre Volkswirtschaften unter den bisherigen Bedingungen weiter betreiben können", fuhr Orbán fort. Der EU-Beschluss soll bis Ende des Jahres mehr als zwei Drittel der russischen Ölimporte abdecken.

Langer Widerstand kam bei den Verhandlungen aus der ungarischen Regierung. Ein vollständiges Importverbot für russisches Öl wäre für Ungarn „untragbar“ und „wie eine Atombombe“ gewesen, sagte Orbán in seiner Botschaft weiter. „Aber wir haben es geschafft, das zu verhindern.“ Kanzler Olaf Scholz (SPD) sprach dennoch von „einschneidenden“ Sanktionen gegen Russland. An seiner Politik im Ukraine-Konflikt gab es aber nun erneut prominente Kritik.

Spricht zu den Medien: Ungarns Premier Viktor Orbán vor dem EU-Sondergipfel © Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa

Ukraine-Russland-Verhandlungen: Öl-Entscheidung für Melnyk ein „Halbschritt“

Nach dem „lähmenden Streit“ dringt CSU-Europapolitiker Manfred Weber darauf, dass Prinzip der Einstimmigkeit in der EU abzuschaffen. Weber ist der bisherige EVP-Fraktionschef im EU-Parlament und sagte der Augsburger Allgemeinen weiter: „Die Leute sind es einfach satt, sich von Viktor Orbán und Anderen auf der Nase herumtanzen zu lassen.“

Weber kritisierte den Kurs Scholz‘ Sowie seines französischen Amtskollegen Emanuel Macron. Die SPD wisse nicht, wo sie mit ihrer Politik im Ukraine-Krieg hinwolle. Die Ampel-Koalition verzögere Waffenlieferungen für das angegriffene Land: „Hier ist ein großer Schaden für das Ansehen Deutschlands in Europa entstanden“, sagte Weber. „Das zeigt, dass Deutschland die Führung in Europa abgegeben hat, die sie unter Kanzlerin Angela Merkel eindeutig innehatte.“

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, sagte auf die Frage im Deutschlandfunk, ob der Beschluss dazu ein Zeichen der Geschlossenheit oder ein erstes Bröckeln der Einheit der EU sei: „Leider beides.“ Melnyk bezeichnete das sechste Sanktionspaket als sehr wichtig, die Öl-Entscheidung nannte er allerdings einen „Halbschritt“. (AFP/dpa/frs)