AKW Biblis: Einsturz des zweiten Kühlturms

Das Kernkraftwerk wurde nach dem Atomausstieg Deutschlands in Folge der Fukushima-Katastrophe in Japan 2011 stillgelegt.jpg © IMAGO/Thorsten Gutschalk

Am ehemaligen Atomkraftwerk Biblis wurde der zweite von insgesamt vier Türmen abgerissen.

Biblis - Das 80 Meter hohe Bauwerk in Südhessen stürzte am Donnerstag nach Angaben eines Sprechers des Energiekonzerns RWE um 14.25 Uhr in sich zusammen. Wie beim ersten Turm drei Wochen zuvor bearbeitete ein Pressluftbagger einer Spezialfirma die letzten Stützpfeiler, um den Turm zu destabilisieren und ihn schließlich zum Einsturz zu bringen.

Der erste Turm war am 2. Februar abgerissen worden. Das Kernkraftwerk wurde nach dem Atomausstieg Deutschlands in Folge der Fukushima-Katastrophe in Japan 2011 stillgelegt. Seit 2017 wird es abgerissen. Die beiden Druckwasserreaktoren in Block A und Block B mit ihren vier Kühltürmen gingen 1974 beziehungsweise 1976 in Betrieb. (dpa)