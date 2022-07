Atomkraft-Debatte: Wird jetzt auch Habeck weich? Wirtschaftsminister spricht von „Sonderszenario“

Bei der Atomkraft-Debatte in Deutschland kommen jetzt neue Töne auch von Habeck. Er schließt einen Weiterbetrieb der Atomkraftwerke nicht mehr aus.

München/Berlin - Die drohende Energie-Krise aufgrund des Ukraine-Krieges hat die Atomkraft-Debatte in Deutschland deutlich aufgeheizt. Russlands Machthaber Wladimir Putin könnte den Gashahn nach Europa jeden Moment abstellen und somit auch Deutschland in einen schweren Energieengpass stürzen. Während einige dennoch am Ende der Atomkraftwerke festhalten wollen, plädieren andere für einen Weiterbetrieb.

Nun könnte sich offenbar auch bei Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ein Umdenken anbahnen. Er schließt einen Weiterbetrieb der AKWs nicht mehr aus und verweist auf den sogenannten zweiten Stresstest. Damit soll festgestellt werden, ob der sichere Betrieb sowie die Versorgungssicherheit im Stromsektor gewährleistet werden kann.

Atomkraft-Debatte: Habeck stellt „Sonderszenario“ bei Stresstest in Aussicht

Hier könne sich ein „Sonderszenario“ ergeben, so Habeck bei der Sendung „RTL Aktuell“. Die Frage, die sich dabei laut Habeck stellt, ist folgende: „Ob die Stromnetzstabilität in diesem Jahr durch weitere Maßnahmen gesichert werden muss.“ Um ausreichende Rückspannung im Netz zu sichern, sei eine gewisse Kraftwerkskapazität nötig.

„Und jetzt schauen wir uns an, ob dieses Jahr so extrem ist, dass dafür noch mal neu ein Szenario aufgemacht werden soll“, erklärte der Minister. Er nannte als Beispiele die vielen derzeit abgeschalteten Atomkraftwerke in Frankreich und möglicherweise zur Stromerzeugung fehlendes Regenwasser in den Bergen.

Die Einsparmöglichkeiten beim Gas durch Atomkraftwerke seien dagegen „sehr, sehr gering“, betonte Habeck zugleich. Das Sparpotenzial, das er auf etwa 0,5 bis 0,7 Prozent bezifferte, stehe in keinem Verhältnis zu den Risiken der Atomkraft und der gesellschaftlichen Debatte, die durch einen Weiterbetrieb ausgelöst werde.

Atomkraft-Debatte: FDP will „Kernenergiegipfel“ - Lindner für Verlängerung bis 2024

Die FDP will die Debatte inzwischen mit einem „Kernenergiegipfel“ im Bundeskanzleramt näher besprechen, wie der Tagesspiegel unter Berufung auf den energiepolitischen Sprecher der FDP-Fraktion, Michael Kruse, berichtete. Dabei soll es um den drohenden Gas-Mangel, aber auch um die Forderung von einigen EU-Staaten nach Verlängerung der AKW-Laufzeiten gehen.

Kruse selbst ist für eine Verlängerung bis 2024. Seiner Vorstellung nach soll beim angestrebten Gipfel mit Betreibern der Kraftwerke und Branchenverbänden geklärt werden, „wie maximale Sicherheit gewährleistet werden kann und ob in Einzelfällen dafür auch kurzfristig neue Brennelemente benötigt werden.“

Sein Parteichef und Bundesfinanzminister Christian Lindner schließt sich Kruse an. Im Sender RTL/ntv sagte Lindner: „Es geht nicht um viele Jahre, aber möglicherweise müssen wir uns mit dem Gedanken anfreunden, auch im Jahr 2024 etwa noch Kernenergie zu brauchen.“

Atomkraft-Debatte: Merz-Appell an Habeck - „muss sich um neue Brennstäbe bemühen“

CDU-Chef Friedrich Merz schaltete sich ebenfalls in die Diskussionen ein. Er spricht sich klar für einen Weiterbetrieb der AKWs aus, bis die Gefahr eines Energieengpasses gebannt ist. Im Gespräch mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe rief der CDU-Chef die Ampel-Koalition daher dazu auf, umgehend neue Brennstäbe für die drei verbliebenen Atomkraftwerke zu besorgen: „Die Bundesregierung muss sich jetzt um neue Brennstäbe bemühen.“

Merz zufolge läuft die Zeit zur Bestellung von neuen Brennstäben davon. Der Unionschef sieht an dieser Stelle Habeck in der Verantwortung. Er müsse jetzt handeln, um eine Stromknappheit in Deutschland im Winter zu verhindern.

Aktuell ist es ungewiss, wie die Entscheidung für die letzten drei Meiler - Isar 2, Neckarwestheim 2 und Emsland - lauten wird. Bevor es zum endgültigen Beschluss kommt, will Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf das Ergebnis des Stresstests warten. Der erste Stresstest von März bis Mai dieses Jahres kam jedenfalls zum Ergebnis, dass die Versorgungssicherheit im kommenden Winter gewährleistet ist. (bb)