„Al-Kuds-Tag“: Anti-israelische Demonstrationen im Iran

Teilen

Am iranischen „Al-Kuds-Tag“ wird alljährlich gegen Israel demonstriert © Stefan Boness/Ipon/Imago

Der Iran hat am sogenannten Al-Kuds-Tag nach zweijähriger coronabedingter Pause erneut landesweit anti-israelische Demonstrationen veranstaltet.

Teheran – Laut Staatssender IRIB nahmen am Freitag in der Hauptstadt Teheran Hunderttausende an den Kundgebungen teil und riefen anti-israelische Slogans. Mit den Kuds-Demos - Kuds ist der arabische Name für Jerusalem – manifestiert die iranische Führung seit über vier Jahrzehnten ihre Unterstützung für den palästinensischen Widerstand gegen Israel sowie die Befreiung Jerusalems.



Die 1979 vom iranischen Revolutionsführer Ajatollah Ruhollah Chomeini eingeführten und staatlich organisierten Kuds-Kundgebungen finden immer am letzten Freitag des Fastenmonats Ramadan statt. Anlass ist die Besetzung Ost-Jerusalems durch Israel während des Sechs-Tage-Krieges 1967. Für Muslime gilt die Al-Aksa-Moschee dort als einer der heiligsten Orte. Außerdem erkennt der Iran Israel nicht an und betrachtet dessen Regierung als Erzfeind und Wurzel aller Probleme in der Region. (dpa)