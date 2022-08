Al-Shabaab: 6 Männer sterben durch Hinrichtung

Teilen

Die Terrororganisation Al-Shabaab hat Menschen hingerichtet. © Bettina Ruehl

Sechs Männer wurden von der Terrororganisation Al-Shabaab öffentlich hingerichtet.

Mogadischu - Die Terrororganisation Al-Shabaab hat im Süden Somalias sechs Männer öffentlich hingerichtet. Das bestätigte der zuständige Provinzgouverneur Ibrahim Aden Ali am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Demnach hatte ein von der islamistischen Terrorgruppe eingesetztes Gericht die Männer wegen Spionage für westliche Geheimdienste verurteilt. Die Männer sollen Al-Shabaab-Mitglieder gewesen sein, die als Informanten für Nachrichtendienste gearbeitet haben sollen.

Hintergrund dürften vermehrte Drohnenangriffe der US-amerikanischen Truppen in dem Land am Horn von Afrika mit seinen rund 16 Millionen Einwohnern sein. Darauf verwies der Al-Shabaab-Richter bei der Verlesung des Urteils, die über den Propaganda-Kanal der Gruppe übertragen wurde. Erst vor zwei Wochen wurden nach US-Angaben 13 Terroristen durch einen Drohnenschlag getötet. Al-Shabaab kämpft in Somalia seit Jahren um die Vorherrschaft und kontrolliert weite Teile des Südens und des Zentrums.

US-Präsident Joe Biden hatte im Mai entschieden, wieder US-Truppen in Somalia zu stationieren. Sein Amtsvorgänger Donald Trump hatte den Abzug der US-Truppen aus Somalia in seinen letzten Wochen im Amt angeordnet - nach seiner Wahlniederlage gegen Biden. Die US-Soldaten unterstützten dort die somalische Regierung und die lokalen Sicherheitskräfte im Kampf gegen Al-Shabaab. (dpa)