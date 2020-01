Ermittlung gegen AfD-Politiker: Bundestag hebt Immunität von Gauland auf

Die Immunität des AfD-Fraktionschefs Alexander Gauland wurde aufgehoben. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt gegen ihn.

Die Immunität des AfD-Politikers Alexander Gauland wurde aufgehoben.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main hatte diese beantragt.

Es wird wegen eines privaten Steuerdeliktes ermittelt.

Berlin - Der Bundestag hat die Immunität des AfD-Fraktionschefs Alexander Gauland aufgehoben. Grund sind die aktuellen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankfurt wegen eines privaten Steuerdeliktes.

Staatsanwaltschaft beantragt Aufhebung der Immunität

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Aufhebung beantragt, um ermitteln zu können. Der Antrag ging an einen speziellen Bundestagsausschuss. Im Anschluss musste der Bundestag abstimmen. Das Plenum stimmte am Donnerstag dem Antrag der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main „auf Genehmigung zum Vollzug gerichtlicher Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse“ zu. Ein Großteil der AfD-Fraktion enthielt sich laut Focus-online.

Abgeordnete dürfen wegen einer mutmaßlichen Straftat nur mit Zustimmung des Parlaments juristisch verfolgt werden. Sie genießen laut Grundgesetz Immunität. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft kann diese vom Parlament aufgehoben werden.

Staatsanwaltschaft ermittelt seit März 2019 wegen eines privaten Steuerdeliktes

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main hatte im März 2019 Ermittlungen gegen Gauland wegen eines „privaten Steuerfehlers“ aufgenommen. Ob die aktuelle Aufhebung der Immunität damit zu tun hat, war zunächst nicht bekannt.

Das Parlament stimmte auch für die Aufhebung der Immunität der CDU-Abgeordneten Karin Strenz aus Mecklenburg-Vorpommern. Die Hintergründe waren zunächst noch unklar. AfD-Fraktionssprecher Christian Lüth erklärte gegenüber der taz: „Wir können bestätigen, dass die Frankfurter Staatsanwaltschaft beantragt hat, Herrn Gaulands Immunität aufzuheben. Es handelt sich jedoch lediglich um einen Fehler in seiner Steuererklärung und ist privater Natur.“ Es gehe es um die gemeinsame Veranlagung mit seiner Ehefrau.

Gaulands AfD steht selbst im Visier der Staatsanwaltschaft. Es gibt Ermittlungen wegen der Spendenaffäre. Der Partei drohen hohe Strafzahlungen.

md/dpa