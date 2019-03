Nur mal zum Vergleich:

Die eine wird verteufelt und als Verbrecherin dargestellt, weil sie sich für Menschen in Not einsetzt und sie für die Dauer eines rechtsstaatlichen Asylverfahrens nicht in Lager zwängt.

Der andere schafft offenbar - so hat es den Anschein - Gelder an der Steuer vorbei auf die Seite, um sich die Sonne auf den Bauch scheinen zu lassen, nachdem er den Steuerzahler genügend abgezockt hat und sich zur Ruhe setzt.

Also: Ich weiß, von wem ich lieber regiert werde ;-)