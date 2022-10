Alexandria Ocasio-Cortez: Eine junge Demokratin auf Erfolgskurs

Von: Julia Schöneseiffen

Die Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez ist die jüngste Abgeordnete im US-Kongress. Bei den Midterms 2022 will sie erneut den Sprung in das Repräsentantenhaus schaffen.

Washington, D.C. – Alexandria Ocasio-Cortez vertritt den 14. Wahlbezirk von New York im Repräsentantenhaus der USA. Die Demokratin, häufig AOC genannt, arbeitete beim Präsidentschaftswahlkampf 2016 für Bernie Sanders und startete 2018 ihre erste eigene Kampagne. Bei den Midterms 2022 kandidiert Ocasio-Cortez erneut für einen Sitz im Abgeordnetenhaus. Alle Infos zu der US-Politikerin im Überblick:

Name Alexandria Ocasio-Cortez Geboren 13. Oktober 1989 in New York Partei Demokratische Partei Amt Abgeordnete im Repräsentantenhaus Wahlkreis 14. Wahlbezirk von New York

Alexandria Ocasio-Cortez: Familie und Ausbildung der Politikerin

Alexandria Ocasio-Cortez wurde am 13. Oktober 1989 in der Bronx, New York City geboren. Ihre Mutter stammt aus Puerto Rico, ihr Vater kam in zweiter Generation aus der Bronx und führte dort ein kleines Unternehmen. Jedoch verließ die Familie New York City und zog in die Nähe des Vorortes Yorktown.

Nach der Highschool besuchte Alexandria Ocasio-Cortez die Boston University, wo sie ihren Abschluss in Wirtschaft und Internationalen Beziehungen machte. Während dieser Zeit absolvierte Ocasio-Cortez ein Praktikum im Büro des Senators Edward Kennedy. Dabei befasste sie sich hauptsächlich mit Einwanderungsfragen. Nach ihrem Studium begann sie eine Arbeit als Bildungsdirektorin beim National Hispanic Institute.

Im Jahr 2008 verstarb ihr Vater plötzlich an Krebs. Im Zuge der Finanzkrise und der Arztrechnungen drohte Alexandria Ocasio-Cortez eine Zwangsversteigerung. Daher habe sie zusätzliche Schichten als Kellnerin und Barkeeperin gearbeitet, schreibt Ocasio-Cortez auf ihrer Webseite.

Der Beginn von AOCs politischer Karriere

Während der Präsidentschaftswahlen 2016 arbeitete Alexandria Ocasio-Cortez als freiwillige Organisatorin für Bernie Sanders in der South Bronx. 2018 war Alexandria Ocasio-Cortez schließlich selbst an der Reihe: Im Juni 2018 besiegte sie den Amtsinhaber Joe Crowley bei der parteiinternen Vorwahl.

Ihre Wahlkampfkampagne wurde eigenen Angaben zufolge ausschließlich von Freiwilligen und Spenden aus der Bevölkerung getragen. Dies behalte Ocasio-Cortez bis heute bei.

Am 6. November 2018 gewann AOC die Midterm Election für den Sitz im Repräsentantenhaus gegen den Republikaner Anthony Pappas.

Alexandria Ocasio-Cortez: Erste und zweite Amtszeit im Repräsentantenhaus

Im Januar 2019 wurde Alexandria Ocasio-Cortez als jüngste je im Kongress vertretene Frau vereidigt. Als Abgeordnete für den 14. Kongresswahlbezirk von New York brachte sie insgesamt 23 Gesetzesvorschläge ein.

Die Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez ist die jüngste Frau, die bislang in den US-Kongress gewählt wurde. © Michael Brochstein/dpa

Bei den Wahlen 2020 wurde Ocasio-Cortez erneut zur Kongressabgeordneten gewählt. Aktuell ist sie Mitglied in folgenden Ausschüssen des Repräsentantenhauses:

Committee on Financial Services

Committee on Oversight and Reform

Select Committee on Economic Disparity and Fairness in Growth

Midterms 2022: AOC kandidiert erneut

Bei den Midterms am 8. November 2022 kandidiert Alexandria Ocasio-Cortez erneut. Dabei wird sie entweder gegen Tina Forte oder Desi Cuellar von der Republikanischen Partei antreten. Die Wiederwahl von Ocasio-Cortez gilt im demokratisch dominierten New York als sicher.

Das sind die politischen Ziele von Ocasio-Cortez

Seit ihrer Wahl setzt sich „AOC“ vor allem für den Klimaschutz und den Ausbau von erneuerbaren Energien ein. „Wir müssen den Klimawandel wie eine ernsthafte existenzielle Bedrohung unseres Planeten behandeln“, erklärt sie auf ihrer Webseite. Sie brachte deshalb die Gesetzesvorlage des Green New Deal in den Kongress ein.

Weitere Forderungen und Ziele von Alexandria Ocasio-Cortez sind unter anderem:

Gesundheit : Gewährleistung der Gesundheitsversorgung für alle Menschen, Eindämmung der Kosten und Verbesserung der langfristigen Gesundheit

: Gewährleistung der Gesundheitsversorgung für alle Menschen, Eindämmung der Kosten und Verbesserung der langfristigen Gesundheit Wohnen : Instandsetzung von Sozialwohnungen, Bau neuer bezahlbarer Wohnungen, Schutz derzeitiger Bewohner

: Instandsetzung von Sozialwohnungen, Bau neuer bezahlbarer Wohnungen, Schutz derzeitiger Bewohner Öffentliche Sicherheit : Beendigung der Polizeigewalt

: Beendigung der Polizeigewalt Einwanderung : ICE (Einwanderungsbehörde) abschaffen

: ICE (Einwanderungsbehörde) abschaffen Bildung : Erschwingliches Bildungssystem für alle

: Erschwingliches Bildungssystem für alle Frauenrechte: Gleicher Zugang zu Sicherheit am Arbeitsplatz, gleiches Entgelt, bezahlter Elternurlaub, uneingeschränkter Zugang zur Gesundheitsversorgung

Millionen Menschen folgen ihr in den sozialen Medien

Obwohl die Demokratin erst seit relativ kurzer Zeit in der Bundespolitik der USA aktiv ist, hat sie in den sozialen Medien bereits eine große Reichweite: Auf Twitter folgen ihr 13,5 Millionen Menschen, bei Instagram hat sie 8,6 Millionen Follower.

Seit April 2022 ist Alexandria Ocasio-Cortez mit Riley Roberts verlobt. Beide kennen sich seit ihrer Zeit an der Boston University, waren zwischenzeitlich getrennt. Roberts hält sich meist im Hintergrund. Dennoch hat er laut der Dokumentarfilmerin Rachel Lears seine Verlobte bedeutend im Wahlkampf vor den Midterms 2018 unterstützt. „Vom Emotionalen über das Strategische bis zum Praktischen war er ein sehr wichtiger Partner für sie“, sagte Lears. (jsch)