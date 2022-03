Kreml-Gegner Nawalny in neuem Prozess der Veruntreuung schuldig gesprochen

Kreml-Kritiker Alexej Nawalny sitzt bereits eine zweijährige Haftstrafe ab. © Evgeny Feldman / Meduza / AP / dpa

Der Kreml-Gegner Alexej Nawalny muss erneut mit einer langjährigen Haftstrafe rechnen. Ein russisches Gericht hat ihn in einem umstrittenen Prozess der Veruntreuung schuldig gesprochen.

Moskau -Der inhaftierte Kreml-Gegner Alexej Nawalny wurde von einem Moskauer Gericht in einem weiteren umstrittenen Prozess schuldig gesprochen. In dem als politische Inszenierung kritisierten Verfahren sprach die Richterin den bekanntesten Gegner von Kreml-Chef Wladimir Putin unter anderem wegen Betrugs in besonders großem Umfang für schuldig. Das meldete die Agentur Interfax am Dienstag (22. März) aus der Verhandlung.

Nawalny habe sich auf dem „Weg der Täuschung und des Missbrauchs von Vertrauen das Vermögen von Fremden“ erschlichen, so die Richterin Margarita Kotowa. Das Strafmaß für den 45-Jährigen war zunächst unklar. Die Staatsanwaltschaft hatte wegen Veruntreuung und Missachtung von Gerichtsauflagen in der vergangenen Woche 13 Jahre Haft für den Oppositionellen gefordert. Nawalnys Anwälte fordern Freispruch.

Verantworten musste sich der zweifache Familienvater diesmal wegen angeblicher Veruntreuung von Geldern für seine inzwischen in Russland verbotene Anti-Korruptionsstiftung und wegen Beleidigung einer Richterin in einem früheren Verfahren. Nach Angaben seines Teams hatten ihm bis zu 15 Jahre Haft gedroht.

Erneuter Schuldspruch Nawalnys: Menschenrechtsorganisationen verurteilen den Prozess

Der Putin-Gegner Nawalny sitzt in der 100 Kilometer östlich von Moskau gelegenen Strafkolonie eine zweieinhalbjährige Haftstrafe wegen Betrugs ab, zu der er vor gut einem Jahr in einem anderen Prozess verurteilt worden war.

In dem neuen Verfahren wird Nawalny vorgeworfen, an seine politischen Organisationen gezahlte Spendengelder für persönliche Zwecke genutzt zu haben. Nawalny und seine Anwälte weisen die Vorwürfe zurück und sprechen von „politischer Verfolgung“. Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International verurteilten den Prozess als Farce. (dpa/Afp/jsch)