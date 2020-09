Alexej Nawalny: Frau, Kinder - Wer ist der Putin-Widersacher?

Der Streit um die Vergiftung von Alexej Nawalny ist eskaliert. Wer ist der Jurist, der dem Kreml Korruption und Machtmissbrauch vorwirft?

Moskau - Der russische Aktivist Alexej Nawalny ist der markanteste Kopf der russischen Opposition. Der Blogger hat sich dem Kampf gegen Russlands Schmiergeldkultur und Vetternwirtschaft verschrieben, und sich damit viele Feinde auf höchster Ebene gemacht.

Nawalnys Gegner sitzen beim gefürchteten Geheimdienst FSB, im Kreml, bei Polizei und Justiz und in der mitunter skrupellosen Geschäftswelt. Mit seinem Team vom Fonds zur Bekämpfung von Korruption veröffentlicht der 44 Jahre alte Jurist immer wieder aufwendige Recherchen, die ein Millionenpublikum im Internet finden.

Auf Nawalny hatte es in der Vergangenheit mehrfach Anschläge gegeben. 2019 musste er während seiner Haftstrafe in einem Krankenhaus angeblich wegen eines Allergieschocks behandelt werden. Nawalny betonte damals, dass er vergiftet worden sein könnte. Seit August 2020 wird Nawalny wegen einer möglichen Vergiftung in Deutschland behandelt.

+ Putin-Kritiker Alexei Nawalny (Archivbild) liegt im Krankenhaus. © Pavel Golovkin/AP/dpa

Alexej Nawalny: Nach Nemzow-Mord fordert er Putin-Partei als „Gauner und Diebe" heraus

Zur Galionsfigur der zersplitterten Opposition wurde der hochgewachsene Nawalny nach dem Mord an dem geachteten liberalen Politiker Boris Nemzow 2015. Seitdem organisierte er immer wieder Massenproteste im ganzen Land, besonders aber in Moskau. Seinem Ruf folgen vor allem Schüler und Studenten. Das Staatsfernsehen titulierte Nawalny, der mit Witz und Schlagfertigkeit seine Recherchen kommentiert, deshalb bereits als „Rattenfänger“, der die Jugend verführe.

Nawalny hat es sich zu seiner Mission gemacht, die Regierung um jeden Preis herauszufordern. Das Machtlager von Kremlchef Wladimir Putin prangert er offen als „Partei der Gauner und Diebe“ an. Zu Beginn seiner politischen Karriere hatte Nawalny mit nationalistischen und fremdenfeindlichen Äußerungen für Aufsehen gesorgt. Das ist aber heute kaum ein Thema mehr.

Kreml-Kritiker Nawalny: Der Ex-Bürgermeister-Kandidat für Moskau hat einen Bruder in Haft

Nawalny, geboren am 4. Juni 1976 in Butyn bei Moskau, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Sein Bruder Oleg wurde vor Jahren zu einer langen Haftstrafe verurteilt. Nawalny warf dem Staat vor, den Bruder als Geisel genommen zu haben, um ihn selbst unter Druck zu setzen.

Nawalny wollte 2018 sogar selbst Präsident werden - die Justiz schob ihm jedoch einen Riegel vor. Immer wieder landete Nawalny hinter Gittern. Sein größter politischer Coup war ein Achtungserfolg bei der Moskauer Bürgermeisterwahl 2013. Damals schaffte er aus dem Stand überraschend knapp 30 Prozent der Stimmen. (dpa/frs)

Rubriklistenbild: © Pavel Golovkin/AP/dpa