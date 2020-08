Alexej Nawalny: Charité-Ärzte gehen von Vergiftung aus - Russische Zeitung veröffentlicht Überwachungsprotokoll

Kann Putin Nawalny auch in Deutschland töten lassen? Seit Samstagabend liegt er schwer vergiftet in der Berliner Charité. Die Intensivstation gleicht einer Hochsicherheitsanstalt, denn eine Angst bleibt.

Der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny wurde ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er auf einem Flug das Bewusstsein verloren hatten. Vermutlich wurde der vergiftet .

wurde ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er auf einem Flug das Bewusstsein verloren hatten. Vermutlich wurde der . Mit einem Spezialflug wurde der Kreml-Kritiker am Samstag nach Deutschland gebracht, wo er nun in der Berliner Charité behandelt wird.

am Samstag nach gebracht, wo er nun in der behandelt wird. Jetzt findet EVP-Fraktionschef Manfred Weber klare Worte für den Fall Nawalny - und die Gefahr, die von Wladimir Putin ausgeht.

Update vom 24. August 2020, 16.10 Uhr: Neue Entwicklungen im Fall Nawalny: Ärzte der Berliner Charité gehen davon aus, dass der Kremlkritiker Alexej Nawalny vergiftet wurde. Darauf wiesen klinische Befunde hin, teilte die Klinik am Montag in Berlin mit. Der Gesundheitszustand Nawalnys sei ernst, es bestehe aber keine akute Lebensgefahr.

Den Vergiftungs-Vorwurf will derweil die staatsnahe Moskauer Boulevardzeitung Moskowski Komsomolez entkräften. Die Zeitung veröffentlichte ein Überwachungsprotokoll, mit dem gezeigt werden soll, dass Moskau Nawalny ständig unter Kontrolle hatte und somit keinerlei Grund gehabt hätte ihn zu vergiften.

Nawalny wurde dauerhaft von den Behörden überwacht. Mit dem Überwachungsprotokoll könne man genau seine Bewegungen der letzten Tage nachvollziehen. Moskau wusste zum Beispiel genau welches Sushi er gegessen und welche Hotelzimmer er gebucht hatte. Ebenso wisse man von seinen Spaziergängen an der Uferstrasse in Tomsk und von seinem Schwimmausflug ins Dorf Kaftantschikowo. Klar wird dadurch wie genau der Kreml die Opposition im eigenen Land überwachen lässt.

Die Zeitung kommt zu dem Schluss, wenn Nawalny tatsächlich vergiftet worden sei, dann hätte dies höchstens am Flughafen von Tomsk oder im Flugzeug selbst geschehen können. Denn dort hätte der Geheimdienst keinen Zugriff auf den Oppositionellen gehabt.

Alexej Nawalny: Kreml dementiert Putins Einfluss auf Transport nach Deutschland

Update vom 24. August 2020, 14.02 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach Angaben des Kreml keinen Einfluss auf den Transport des möglicherweise vergifteten Oppositionellen Alexej Nawalny nach Deutschland genommen. „Das ist absolut nicht das Vorrecht des Präsidenten“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag der Staatsagentur Tass zufolge. Es habe auch keine internationalen Verhandlungen dazu gegeben.

Putins Sprecher betonte, dass die zuständigen Behörden sehr schnell gehandelt hätten. „Alle Genehmigungen und Formalitäten wurden zügig geklärt.“ Der Spezialflug sei ohne Probleme freigegeben worden, als die Ärzte Nawalny für transportfähig erklärt hätten, sagte Peskow. Der Flug zur Behandlung nach Deutschland war eine private Aktion der Initiative Cinema for Peace um Jaka Bizilj.

Dennoch könnte auch Finnlands Präsident Sauli Niinistö eine Vermittlerrolle gespielt haben. Er sprach zunächst mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und dann mit Putin über Nawalnys Transport. Wie groß die Bedeutung des Gesprächs letztlich war, steht jedoch nicht eindeutig fest.

Bundesregierung hält Giftanschlag auf Nawalny für möglich

Die Bundesregierung sieht derweil „eine gewisse Wahrscheinlichkeit“ dafür, dass Nawalny vergiftet wurde. Es handele sich um einen Patienten, „auf den mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ein Giftanschlag verübt worden ist“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Seibert begründete damit, dass sich das Bundeskriminalamt (BKA) um die Sicherheit Nawalnys kümmert, der in der Berliner Charité behandelt wird.

Regierungssprecher Seibert äußerte sich nicht zum Gesundheitszustand des 44-jährigen Kreml-Kritikers. Darüber könnten nur seine Ärzte und die Familie Auskunft geben. Er verwies zudem darauf, dass Transport und Unterbringung Nawalnys von privater Seite organisiert worden seien.

CSU-Mann Weber zu Fall Nawalny: „Putin auch zum Töten von Menschen fähig“

Erstmeldung vom 24. August 2020:

Berlin - Immer mehr Experten sind sich sicher: Es war versuchter Mord. Mit Vergiftungssymptomen liegt Kreml-Kritiker Alexej Nawalny seit Samstagabend auf einer Intensivstation in der Berliner Charité. Sein Zimmer wird rund um die Uhr streng bewacht und nur die Ärzte, seine Ehefrau Julia und seine engsten Vertrauten haben Zutritt.

Der Gesundheitszustand des russischen Oppositionsführers - Nawalny wurde nicht zum ersten Mal Opfer eines Mordversuchs - ist nach wie vor kritisch. Offenbar liegt er noch immer im Koma und wird künstlich beatmet, wie die Berliner Morgenpost berichtet. Durch seine Überführung von Russland nach Deutschland wollten die Verantwortlichen gewährleisten, den beliebten Politiker Putins Machtbereich zu entziehen. Denn eine Angst steht noch immer im Raum: Ist Nawalny in Berlin sicher vor Wladimir Putin?

Darüber diskutierten gestern Abend auch EVP-Fraktionschef Manfred Weber, der im amerikanischen Exil lebende Ex-Schachweltmeister Garri Kasparow, Außenexperte der Grünen Jürgen Trittin und „Cinema for Peace“-Geschäftsführer Jaka Bizilj, der den Spezialflug für Nawalny mitorganisiert hatte, bei Bild.de. Dabei fand vor allem Weber deutliche Worte für die enorme Gefahr, die von Putin ausgehe.

Für den EVP-Fraktionschef sind die Zusammenhänge naheliegend: In wenigen Wochen fänden in Russland Wahlen statt, bei der 18 Regionen einen neuen Gouverneur wählen müssten. Putins Machtgefüge im Land komme schon seit geraumer Zeit immer mehr ins Wanken. Nicht nur er selbst als Präsident, sondern auch seine Partei sei auf Stimmen angewiesen, so Weber. Vor allem die wirtschaftliche Stagnation in Russland, setze das Sytem Putins unter „massiven Druck".

Putin unter Druck: Nawalny auch in Berliner Charité in Gefahr?

In dieser kritischen Situation also, wäre Putin zu vielem fähig, so die entschiedene Meinung des EVP-Fraktionschefs - und dazu gehöre eben auch „das Töten von Menschen“. Demnach befindet sich Nawalny noch immer in großer Gefahr - auch auf deutschem Boden. Denn auch hier haben es Agenten des russischen Geheimdienstes schon mehrfach geschafft, ihre Mordaufträge in die Tat umzusetzen.

+ Wladimir Putin 2006 an einem Schießstand im neuen Hauptsitz des russischen Geheimdienstes in Moskau. (Archivbild) © Picture Alliance/ Itar-Tass/ epa/ dpa

Bei Bild Live spricht auch Kasparow, der selbst im Exil lebt, Tacheles: „Während wir sprechen, tötet Putin weiter“, denn es hätte schon Fälle gegeben, in denen Menschen mehrfach vergiftet worden wären. So wurde vor rund einem Jahr ein georgischer Ex-Militär im Kleinen Tiergarten in Berlin - mutmaßlich ebenfalls im Auftrag des Kreml - ermordet. Trittin hingegen versichert in der Sendung, dass Nawalny in seinem Intensivbett gut durch die Berliner Landespolizei und das BKA geschützt ist.

Der Verdacht ist stark, dass der Fall #Nawalny ein weiterer staatlicher Mordanschlag ist. Er steht in einer Reihe von Anschlägen auf russische Oppositionelle & Überläufer. Es ist gut und richtig, Nawalny medizinische Hilfe aus #Deutschland anzubieten und ihn hier zu behandeln. — Norbert Röttgen (@n_roettgen) August 21, 2020

Ob Putin nun einen neuen Anschlag plane oder nicht - eines scheint er sicher erreicht zu haben: Nalwalny befindet sich erst einmal im politischen Aus. Sein Vertrauer Bizilj rechnet damit, dass er - sofern er die Vergiftung übersteht - noch wochenlang nicht am Wahlkampf teilnehmen könne. Auch ob er "unter Lebensgefahr" wieder nach Russland zurückkehren werde, wäre höchst zweifelhaft, so Bizilj.

Russland erhält Signal: Merkel ernennt Nawalny zu „Staatsgast“

Am Wochenende hatte Bundeskanzlerin sich Angela Merkel* für Nawalnys Ausfuhr aus Omsk in Sibirien sowie seinen Transport in die Berliner Charité eingesetzt und erklärte laut Medienberichten den Kreml-Gegner offiziell zum „Staatsgast“. Das dementierte Regierungssprechern Steffen Seibert jedoch. Es gebe „keine förmliche Einladung“. Merkel habe lediglich ihre Bereitschaft erklärt, dem möglicherweise vergifteten Nawalny auf Wunsch der Familie die Einreise aus humanitären Gründen zu ermöglichen. Der Transport und die Behandlung seien jedoch privat organisiert worden. Viele deutsche Politiker, wie etwa Norbert Röttgen, unterstützen via Twitter das Engagement der Kanzlerin. Ein Zeichen für die russische Regierung, dass sie mit einem Mordversuch an Nawalny auch einen Konflikt mit der Bundesrepublik riskieren würden. (cos) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

