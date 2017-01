„Nafri-Dabatte“: Schwarzer ätzt gegen Böhmermann

mir scheint Frau Schwarzer hat die berüchtigte Sendung, in dem das Schmähgedicht kam, garnicht gesehen.

sie schwimmt einfach mit so vielen anderen gegen Herrn Böhmermann mit.

man muss nicht alles von ihm mögen, nein, er provoziert und das manchmal sehr extrem, aber das macht das Ganze ja auch aus.

Wer am 3.11. die Sendung zur US Wahl angeschaut hat, das war ganz ganz großes Kino!