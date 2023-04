Als erster US-Präsident seit hundert Jahren: Biden besucht Papua-Neuguinea

Joe Biden © Lenin Nolly/IMAGO

Als erster US-Präsident seit hundert Jahren besucht US-Präsident Joe Biden Papua-Neuguinea.

Port Moresby in Papua-Neuguinea - Wie der Außenminister des Pazifikstaats, Justin Tkatchenko, am Donnerstag mitteilte, will Biden am 22. Mai auf dem Weg vom G7-Gipfel in Japan zu einem weiteren Gipfeltreffen in Australien einen Zwischenstopp in Papua-Neuguineas Hauptstadt Port Moresby einlegen. Im Mittelpunkt des dreistündigen Kurzbesuchs stehen demnach die Themen Wirtschaft, Sicherheit und Klimawandel.

Die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten - Großbritannien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan und die USA - treffen sich vom 19. bis 21. Mai im japanischen Hiroshima. Am 24. Mai nimmt Biden an einem sogenannten Quad-Gipfel im australischen Sydney teil, um die Regierungschefs von Australien, Japan und Indien zu treffen.



Der Asien-Pazifik-Raum wird zunehmend zum Schauplatz des Wettbewerbs zwischen China und den USA. Peking versucht seit einiger Zeit, eine größere militärische, politische und wirtschaftliche Präsenz im Pazifik aufzubauen. Auch die strategische Bedeutung Papua-Neuguineas ist in diesem Zusammenhang gewachsen. Chinas Staatschef Xi Jinping hatte Port Moresby im Jahr 2018 besucht. mid