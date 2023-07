Prigoschin hält „Harem“ von Jungfrauen in Hotel – um nicht zu altern

Von: Max Schäfer

Im Ukraine-Krieg fällt Jewgeni Prigoschin durch seine Brutalität auf. Ein Medienbericht legt nun einen Aberglauben und seine Frauenverachtung offen.

St. Petersburg – Jewgeni Prigoschin zeichnete sich im Ukraine-Krieg durch seine Brutalität und Rücksichtslosigkeit aus. Nicht einmal vor der russischen Militärführung und Wladimir Putin zeigt er Respekt, wie er beim Aufstand der Wagner-Gruppe im Juni unterstrichen hat. Prigoschin zeichnet sich offenbar auch durch eine frauenverachtende Haltung und eine esoterische Neigung aus. Darauf deutet eine Recherche des unabhängigen russischen Nachrichtenportals The Insider hin.

Prigoschin soll sich demnach sein eigenes Prostitutionsnetzwerk in einem Hotel in St. Petersburg aufgebaut haben. Dort soll er Zimmer für sich und Frauen dauerhaft reserviert und Personal beschäftigt haben, dass sich um die Frauen kümmerte. Besonders habe er es jedoch auf junge Frauen abgesehen, die nur etwas älter als 18 Jahre und vermeintlich Jungfrau waren, berichtet The Insider.

Das investigative Nachrichtenportal hat mit einer Frau gesprochen, die 2019 ihre Jungfräulichkeit an den Wagner-Chef verkauft hatte. Eine weitere Quelle soll eine Vertreterin der russischen Sexarbeiterinnengewerkschaft sein.

Prigoschin glaubte daran, dass sich Energie von jungen Frauen auf ihn überträgt

„Er hatte Sex ohne Kondom“, sagte die Gewerkschaftsvertreterin The Insider. „Er glaubte, dass er auf diese Weise Energie austauscht. Es ist, als ob er von ihnen eine Ladung Vitalität erhält.“ Prigoschin glaubte offenbar, wenn er Geschlechtsverkehr mit jungen Frauen hat, werde er nicht älter.

Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin soll laut Medienberichten glauben, er könne Energie von jungen Frauen auf sich übertragen. (Archivfoto) © dpa

Der Wagner-Chef und eine für ihn arbeitende Zuhälterin hätten demnach einen Ablauf entwickelt, um die Frauen zu überprüfen. Demnach hätten sie sich im St. Petersburger SOGAZ International Medical Center darauf untersuchen lassen müssen, ob ihr Jungfernhäutchen noch intakt sei.

Wagner-Chef unterliegt unwissenschaftlichem Mythos des Jungfernhäutchens

Prigoschin unterliegt damit einem Mythos. Dabei handelt es sich um einen Schleimhautkranz, der nach dem ersten Sex nicht verschwindet, wie Deutschlandfunk Nova mit Bezug auf eine Gynäkologin erklärt. „Es gibt keine Untersuchung, die nachweisen kann, dass ein Mädchen oder eine Frau Sex hatte – und das Aussehen des Jungfernhäutchens von Mädchen oder Frauen kann nicht beweisen, ob sie Geschlechtsverkehr hatten oder sexuell aktiv sind oder nicht“, sagte ein Sprecher der Weltgesundheitsorganisation der Deutschen Presse-Agentur. Der Schleimhautkranz kann beim ersten Sex verletzt werden – muss es aber nicht. Genauso ist es möglich, dass es beim Sport zu einer „Verletzung“ kommt.

Prigoschin scheint dennoch an den Mythos zu glauben. Für den Sex hat der den jungen Frauen laut The Insider 100.000 Rubel, etwa 1000 Euro, bezahlt. Davon habe sie 40.000 Rubel behalten dürfen. Ältere Frauen, die nicht als Jungfrauen galten, hätten die Hälfte erhalten.

Medienbericht legt Frauenverachtung von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin offen

Der tatsächliche Akt ist laut der Frau, die sich The Insider anvertraut hat, sehr schnell gegangen. Prigoschin hatte nicht nur die Vorliebe für jüngere Frauen, sondern auch ein besonderes eigenes Merkmal. Der Chef der Wagner-Gruppe habe sich Metallkugeln in die Vorhaut seines – Zitat, „sehr kleinen“ – Geschlechtsorgans implantieren lassen. Er glaubte offenbar, dass er dadurch seine eigenen sexuellen Fähigkeiten und das Vergnügen seiner Partnerinnen steigern könnte. Die Frauen hätten es jedoch als schmerzhaft empfunden, berichtet das Medium mit Berufung auf die Vertreterin der russischen Sexarbeiterinnengewerkschaft.

Nach dem Akt hatte Prigoschin wenig für die Frauen übrig. Er habe sie „Shampoo“ genannt, wie die Einwegfläschchen, die man in Hotels bekomme, soll die Frau The Insider gesagt haben. „Man öffnet sie und wirft sie weg.“

Es ist bereits die zweite Veröffentlichung zum Privatleben des Wagner-Chefs. Kürzlich wurden Fotos zu Prigoschins Haus in St. Petersburg veröffentlicht. (ms)