Altkanzler Schröder und Soyeon Kim heiraten - Serbiens Präsident Vucic eingeladen

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic hat eine Einladung von Altkanzler Gerhard Schröder zu dessen Hochzeitsfeier am 5. Oktober in Berlin erhalten.

Berlin - Das habe das Kabinett des in Serbien alles beherrschenden Politikers bestätigt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Tanjug am Mittwoch in Belgrad.

Schröder und Vucic sind befreundet. Der frühere Bundeskanzler hatte Vucic wiederholt in dessen Wahlkämpfen in Belgrad unterstützt. Nach unbestätigten Berichten könnte auch der russischen Präsident Wladimir Putin an Schröders Feier teilnehmen. Putin war jüngst Ehrengast bei der Hochzeit der österreichischen Außenministerin Karin Kneissl in der Steiermark gewesen.

dpa