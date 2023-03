Wahlrechtsplan schockt die CSU: Die Ampel spart – nur nicht bei sich selbst

Von: Georg Anastasiadis

Der CSU-Vorsitzende Markus Söder kritisiert die geplante Wahlrechtsrefom scharf. Ein Kommentar von Merkur-Chefredakteur Georg Anastasiadis. © Peter Kneffel/dpa/Klaus Haag

Die geplante Wahlrechtsreform der Ampelregierung bedroht nicht nur die CSU in ihrer Existenz auf Bundesebene. Die Reform würde auch das föderale Prinzip nachhaltig schwächen. Ein Kommentar von Georg Anastasiadis.

Die CSU ist Deutschlands laute Dramaqueen, mal übermütig, mal hysterisch. Doch so am Boden zerstört wie nach dem Wahlrechtsplan der Ampelregierung erlebt man sie selten. Nicht nur dass einige ihrer verbissen verteidigten Direktmandate gefährlich wackeln – der ganzen Partei droht künftig der Sturz aus dem Bundestag, wenn SPD, Grüne und FDP wie angekündigt die „Grundmandatsklausel“ streichen. Dann reichen drei gewonnene Direktmandate nicht mehr zum Einzug der gesamten Fraktion ins Parlament, wenn gleichzeitig die Fünf-Prozent-Hürde gerissen wird.

Wer das Volk zum Maßhalten mahnt, sollte selbst mit gutem Beispiel vorangehen

Selber schuld, könnte man sagen: Als sie in Berlin noch mitregierte, hat sich die CSU unter ihrem Strippenzieher Alexander Dobrindt listig einer überfälligen Reform verweigert. Jetzt wollen CSU und Linkspartei nach Karlsruhe vors Verfassungsgericht ziehen, um das Gesetz zu stoppen. Doch ganz unabhängig von der verfassungsrechtlichen Beurteilung bleibt festzuhalten: Politisch clever ist der jetzt präsentierte Ampel-Vorschlag nicht, aus mehreren Gründen. Erstens schwächt er Regionalparteien und damit das föderale Prinzip. Zweitens bringt er die Regierungsparteien unter Verdacht, mit CSU und Linker gezielt zwei unliebsame Konkurrenten durch Herumschrauben am Wahlrecht loswerden zu wollen. Drittens birgt er das Risiko, dass schon die nächste Bundesregierung mit Unionsbeteiligung das Gesetz wieder kippt. Und viertens bringt er die Ampel unter Rechtfertigungsdruck: Wie kann es sein, dass SPD, Grüne und FDP zwar am Parlament sparen, aber gleichzeitig den Regierungsapparat massiv aufblähen?

168 ihrer Leute haben die drei Parteien in zusätzlich geschaffenen höchstbezahlten Beamtenstellen versorgt, in der neuen Regierung wimmelt es nur so von Staatssekretären, Sonderbeauftragten und in lukrative Ämter bugsierten Lobbyisten. Wer das Volk zum Maßhalten mahnt und sich im Beifall für die Streichung von 100 Abgeordnetensitzen sonnt, sollte selbst mit gutem Beispiel vorangehen. Stattdessen prasst die Regierung bei sich selbst und beschneidet nur das Parlament.

