Ampel-Klausur in Meseberg: Kämpfen statt kuscheln

Von: Christian Deutschländer

Die Ampel-Koalition trifft sich zu einer Klausur in Meseberg. Ein guter Zeitpunkt zum Streiten, kommentiert Christian Deutschländer. © Christian Spicker/imago-images/Michael Kappeler

In der Ampel-Koalition zeigen sich fundamentale Konflikte. Umso wichtiger ist es, bei der Klausur in Meseberg Streitthema auf den Tisch zu bringen.

München – Gemessen an der Inbrunst, mit der sich einst CSU und FDP in der gemeinsamen Bundesregierung beschimpften („Wildsau“, Gurkentruppe“), wird noch recht friedlich gestritten in der Ampel. Dabei sind die Konflikte, die hier aufbrechen, fundamentaler. Die FDP kündigt mehrere Pläne auf. Das hat strategische Gründe nach einem Seuchenwahljahr der Liberalen, die in Berlin und Niedersachsen aus den Landesparlamenten flogen sowie in NRW und Schleswig-Holstein aus der Regierung. Kuschelkoalition lohnt sich nicht in Berlin. Die FDP will klarmachen, dass sie nicht als Wurmfortsatz, sondern als Korrektiv rot-grüner Politik in die Ampel eintrat.

Ampel-Koalition streitet in Meseberg: Ringt! Kämpft! Ändert!

Es gibt auch gute inhaltliche Argumente für Lindner und Kollegen. Ja zu mehr Haushaltsdisziplin, Nein zum Technologieblocker Verbrenner-Aus, ein klares „So nicht“ zum ersten Entwurf des Gasheizungsverbots – der Vorwurf an die Liberalen mag sein, mit manchen ihrer zu schwachen Minister zu spät aufzuwachen. In der Sache haben sie die Argumente auf ihrer Seite, wenn sie ausgleichen, dass die Habeck-Grünen, erst recht der Lemke-Flügel, viele Fragen mit zu großer Radikalität angehen.

Es mag sich vielleicht nicht so anfühlen für die gerupfte FDP und die in Umfragen schon weit Richtung 40 Prozent abgesackte Ampel – aber solche Querschüsse sichern dem Bündnis den Fortbestand. Dass sich das Kabinett nun zu einer Klausur einfindet und streitet, ist gut. Ringt! Kämpft! Ändert! Die Konflikte müssen nicht kleingeredet und durch Winke-Termine mit externen Klausurgästen übertüncht, sondern durch klare Korrekturen an der Ampel-Politik gelöst werden.

