In der Ampel knirscht es: „Quertreiber“ FDP weicht gleich mehrfach von Scholz‘ Corona-Kurs ab

Von: Andreas Schmid

Teilen

Kanzler Olaf Scholz (SPD) im Gespräch mit Justizminister Marco Buschmann und Finanzminister Christian Lindner (beide FDP). © Emmanuele Contini/Imago

Ist die Ampel-Koalition uneins in ihrer Corona-Politik? Zumindest schert die FDP gleich in mehreren Punkten von der Scholz-Linie aus.

Berlin - Meist treten neue Regierung mit großer Aufbruchsstimmung an. Die beteiligten Parteien verkünden, an einem Strang ziehen und gemeinsam alles besser machen zu wollen. Auch nach der Bundestagswahl war dieses Phänomen zu beobachten. SPD, Grüne und FDP verkündeten stolz die erste Ampel-Koalition auf Bundesebene. Nun ist das Dreierbündnis noch nicht einmal 100 Tage alt, da knirscht es schon. Die FDP schert aus - und weicht in mehreren Punkten von der Regierungslinie ab.

Ampel-Streitpunkt Corona-Regeln: Wann enden wie viele Maßnahmen?

Größter Streitpunkt ist die Pandemiepolitik. Bundeskanzler Olaf Scholz und die Ministerpräsidenten verkündeten jüngst einen Drei-Stufen-Plan der Lockerungen. Am 20. März, dem Tag, an dem das Infektionsschutzgesetz ausläuft, sollen viele Corona-Maßnahmen fallen. Sogenannte „Basisschutzmaßnahmen“ sollen aber laut dem Willen der Länderchefs bestehen bleiben.

Der Kanzler sicherte zu, sich dafür einzusetzen, dass Regelungen zu Masken, Abstand und anderen Schutzmaßnahmen auch nach dem „Freedom Day“ noch möglich bleiben. Die FDP zeigte sich dazu lediglich bei der Maskenpflicht bereit. „Das Wort Basisschutzmaßnahmen verwende ich nicht“, sagte Parteichef Christian Lindner am Sonntag im „Bericht aus Berlin“ der ARD. Die Grünen wollen zumindest einen „Instrumentenkasten“ beibehalten.

Streitpunkt scheint die Art und Weise, wie auf eine (aktuell zumindest mittelfristig nicht absehbare) Verschlechterung des Pandemiegeschehens reagiert wird. Der designierte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, man dürfe nicht „dauerhaft, sozusagen auf Vorrat, so freiheitseinschränkende Maßnahmen immer wieder verlängern“. Sollte sich das Infektionsgeschehen erneut substanziell ändern, sei der Bundestag ohnehin „jederzeit handlungsfähig“.

Ampel-Streitpunkt „Freedom Day“: FDP brachte den Begriff erst ins Spiel

Zudem gibt es unter den Freien Demokraten einige Abgeordnete, die offen von einem „Freedom Day“ (Freiheitstag) sprechen, etwa der bayerische Landtagsfraktionschef Martin Hagen, Mitglied im Bundesvorstand. Damit ist eine Art Feiertag zu Ehren des Maßnahmen-Ende gemeint. In einigen Ländern wie Schweden oder Großbritannien gab es bereits einen „Freedom Day“.

Scholz wollte sich diesen Begriff auf der letzten Ministerpräsidentenkonferenz nicht zu eigen machen: Solche Schlagworte seien „dem Ernst der Lage nicht angemessen“. Das sehen auch FDP-Politiker wie Stephan Thomae so. Der parlamentarische Geschäftsführer sagte Merkur.de: „Der Begriff könnte die falsche Vorstellung erwecken, dass die Pandemie vorüber sei.“ Dennoch war es auch die FDP, die den Begriff salonfähig machte.

Schon Ende Oktober gab es erste Forderungen nach einem solchen Tag. Justizminister Marco Buschmann sprach damals übrigens auch schon vom 20. März. Zu diesem Zeitpunkt fiel die FDP allerdings auch mit mehreren Corona-Fehleinschätzungen auf.

Die FDP-Spitzen im Gespräch mit Olaf Scholz. © Frederic Kern/Imago

Ampel-Streitpunkt Impfpflicht: FDP sieht Scholz-Pläne kritisch

Uneinigkeit gibt es auch bei der allgemeinen Impfpflicht. Scholz war in diesem Punkt schon vorgeprescht, da war er noch nicht einmal offiziell als Kanzler vereidigt. Er und die Ministerpräsidenten haben zuletzt noch einmal betont, dass die allgemeine Impfpflicht kommen müsse. Unter den 16 Länderchefs ist kein FDP-Politiker. Die Liberalen sind deutlich skeptischer, was die verpflichtende Corona-Impfung betrifft. Das zeigte jüngst eine Umfrage unter den Bundestagsabgeordneten, in der sich die Mehrheit der FDP gegen die Impfpflicht positionierte.

Allgemeine Corona-Impfpflicht: Diese Modelle werden diskutiert

Bund und Länder wollen weiterhin an der allgemeinen Impfpflicht festhalten. Entschieden wird das im Bundestag, wo für Mitte März eine fraktionsfreie Abstimmung geplant ist. Zur Debatte stehen mehrere Anträge, wie: keine Impfpflicht, Impfpflicht auf Abruf, Impfpflicht ab 18, Impfpflicht ab 50.

Am kritischsten sieht die FDP die Impfpflicht ab 18. Scholz, Gesundheitsminister Lauterbach und große Teile der SPD gelten als Freund dieses Gesetzesvorschlags, den übrigens auch die FDP-Politikerinnen Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Katrin Helling-Plahr mit entworfen haben. Die FDP wiederum war federführend für das 50er-Modell verantwortlich. In dem Gesetzesentwurf, der Merkur.de vorliegt, heißt es klar: Die Impfpflicht für alle ist „keine Alternative“.

Darüber hinaus gibt es auch einige FDP-Politiker, die gänzlich gegen die Impfpflicht sind, wie etwa Parteivize Wolfgang Kubicki. Er sagte zuletzt: „Die Impfpflicht ab 18 Jahren ist tot.“ Auch Justizminister Buschmann erteilte Scholz Präferenzen eine Absage. Er sagte dem Spiegel: „In meinen Augen können nur gewichtige Rechtsgüter der Allgemeinheit wie die Abwehr einer Überlastung des öffentlichen Gesundheitssystems einen solchen Eingriff rechtfertigen. Ob das derzeit tatsächlich noch eine drohende Gefahr ist, daran kann man zweifeln.“

Ampel-Streitpunkt RKI: FDP zählt Wieler öffentlich an

Ampel-Streit gab es auch bei der Personalie Lothar Wieler. Der Chef des Robert Koch-Instituts geriet zuletzt ins Kreuzfeuer der FDP. Mitte Januar sorgte die Anpassung des Genesenenstatus für Verwirrung und Kritik. Das RKI hatte sie quasi über Nacht verkündet, nachdem es dafür vom Bundesrat (unter Weisung von Gesundheitsminister Karl Lauterbach) die Entscheidungsgewalt delegiert bekommen hatte. Die FDP sprach daraufhin von einer „neuerlichen Verfehlung“ Wielers und stellte den RKI-Boss öffentlich infrage. Durchaus pikant, wenn man bedenkt, dass das RKI dem SPD-geführten Gesundheitsministerium untergestellt ist. Wieler wiederum konnte sich auf der Unterstützung von SPD und Grünen sicher sein.

Unter FDP-Politikern geriet allerdings auch Gesundheitsminister Lauterbach in die Kritik. Führende Liberale wie Fraktionschef Christian Dürr kritisierten die Anpassung des Genesenenstatus deutlich - und nahmen damit Lauterbach in die Mangel. FDP-Vize Kubicki stellte jüngst zudem eine offizielle Anfrage ans SPD-geführte Gesundheitsministerium. Auch, wenn es darin auch um die Zeit der Vorgängerregierung geht, werden solche Anfragen an die Bundesregierung in der Regel vor allem von der Opposition gestellt. Nicht aus der eigenen Koalition.

Mussten sich zuletzt Kritik gefallen lassen - auch aus der FDP: RKI-Präsident Lothar Wieler und Gesundheitsminister Karl Lauterbach. © Wolfgang Kumm/dpa

Ampel-Zwist um „Quertreiber“ FDP? Linder-Partei zeigt: „Wir sind anders“

Die FDP weicht also in gleich mehreren Punkten von der Regierungslinie ab. Während SPD und Grüne zumindest was die Corona-Politik betrifft auf einer politischen Linie zu agieren scheinen, scheren die Freien Demokraten aus. Den Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke wundert das nicht, wie er der ARD schilderte. Die Geschäftsgrundlage der FDP unterscheide sich fundamental von der von SPD und Grünen. „Damit wird sie auch so etwas wie ein Quertreiber auf eigene Rechnung, weil sie kenntlich macht: ‚Wir sind anders.‘“

Diese Politik mag bei der eigenen Wählerschaft ankommen, könnte der Bundesregierung als Ganzes aber auch schaden. In einer aktuellen Umfrage wünschen sich mehr Menschen eine Jamaika-Koalition ohne SPD - ein Bündnis, in dem auch die FDP beteiligt wäre. (as)