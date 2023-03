Politikwissenschaftler über Ampel-Streit: „Der einzige Ausweg besteht im Durchwursteln“

Von: Felix Durach

Die Ampel-Koalition erlebt eine weitere Zerreißprobe. Robert Habeck (l, Grüne), Olaf Scholz (m, SPD) und Christian Lindner (FDP) auf der Suche nach einer Lösung. © Michael Kappeler/dpa

Die Ampel-Parteien streiten seit Wochen über Grundsatzfragen in der Regierungsarbeit. Jürgen W. Falter sprach im Interview mit Merkur.de über den Koalitionsvertrag und seine Folgen.

Berlin – Die Ampel-Koalition erlebt aktuell ihre vielleicht größte Zerreißprobe seit der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags im Dezember 2021. „Mehr Fortschritt wagen“ lautete die Überschrift des Papiers. Knapp anderthalb Jahre später stehen SPD, Grüne und FDP vor einem Scherbenhaufen. Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) sprach am Dienstag, bevor sich die Regierung nach 30 Stunden endlich einigen konnte, von einer Regierungskrise. Der Politikwissenschaftler Jürgen W. Falter spricht im Interview mit Merkur.de von IPPEN.MEDIA über die Ampel-Koalition, den Koalitionsvertrag und die daraus resultierenden Probleme.

Politikwissenschaftler Falter im Interview: Vagheit im Koalitionsvertrag „ist ein notwendiges Problem“

Herr Falter, der SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch sprach am Dienstag von „ganz großen Themen“, die in der Großen Koalition liegen geblieben sind. Sind die Ampel-Parteien in ihrem Koalitionsvertrag zu vage geblieben?

Koalitionsverträge stellen über lange Strecken nur Formelkompromisse dar. Man versucht sich entgegenzukommen, in dem man Formulierungen weich gestaltete, sodass sich alle drei Seiten mit ihren Positionen wieder finden. Wenn es dann aber konkret werden soll, bedarf es der Ausgestaltung.

Es ist also ein Problem, aber kein neues Problem?

Es ist eine notwendige Folge dieser Formelkompromisse. Man verschiebt die konkreten Fragen über die Lösung von Problemen in die Zukunft. Einigkeit besteht dabei nur im Grundsatz. Und was noch hinzukommt: Die politische Situation ändert sich ständig. Wenn der Vertrag eingelöst werden soll, stehen die Handelnden häufig vor einer völlig anderen Situation als bei der Formulierung des Koalitionsvertrags. Da bedarf es permanenter Anpassung.

Regierungskoalition im Clinch: „Streng genommen profitiert in der Ampel aktuell niemand“

Ist das Scheitern der Koalition also nur eine Frage der Zeit oder besteht noch Hoffnung?

Die Hoffnung besteht darin, dass die Ampel-Parteien derzeit noch auf Teufel komm raus zusammen bleiben wollen. Vor allem die Grünen und die FDP sehen aktuell keine Alternative. Sie haben sich an die Ampel gebunden. Die SPD könnte noch eine Große Koalition mit der Union einzugehen versuchen, aber Grüne und FDP stehen in dieser Hinsicht alternativlos da.

Könnte die SPD als einzige Regierungspartei also zumindest teilweise von der aktuellen Situation profitieren?

Streng genommen profitiert in der Ampel aktuell niemand. Die SPD hat immerhin noch den Kanzlerbonus. Die Grünen profitieren nur bei ihren Anhängern und die FDP profitiert bei ihren eigenen Anhängern augenblicklich weniger als gar nicht. Ihre Umfragewerte haben sich seit der letzten Bundestagswahl fast halbiert und sie muss Angst haben, bei kommenden Wahlen an der Fünf-Prozent-Hürde zu scheitern.

Über den Experten Jürgen W. Falter ist Politikwissenschaftler und bekleidete Professuren an der Hochschule der Bundeswehr in München, der Freien Universität Berlin und der Johannes Gutenberg Universität Mainz. Zwischen 2000 und 2003 war er Vorsitzender der Deutschen Vereinigung für politische Wissenschaft (DVPW). 2005 erhielt er das Bundesverdienstkreuz am Bande.

Politikwissenschaftler Falter zum Ampel-Streit: „Olaf Scholz führt ähnlich wie Angela Merkel“

Die SPD hat den Kanzlerbonus. Aber ist Olaf Scholz als Bundeskanzler nicht der Hauptverantwortliche?

Olaf Scholz führt ähnlich wie Angela Merkel – und teilweise auch Helmut Kohl – durch Abwarten und Aussitzen. Er wartet ab, bis die Situation so weit gereift ist, dass eine Lösung sich wie von selbst ergibt. Wenn es gar nicht anders geht, macht er von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch. Dieses Mittel darf er aber nicht überstrapazieren. Das führt sonst zum Platzen der Koalition.

Was muss die Koalition jetzt tun, um aus der Krise herauszufinden?

Der einzige Ausweg besteht im Weiterdurchwursteln. Die Ampel wird sich von kleiner Krise zu kleiner Krisen über die Runden retten. Das politische Grundverständnis von FDP und Grünen liegt sehr weit auseinander. Es war von Anfang an klar, dass dies ein in die Koalition eingebauter Spaltpilz ist.

Interview: Felix Durach