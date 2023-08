Scholz hat ein Problem: Er ist wie Merkel

Von: Georg Anastasiadis

Kanzler Olaf Scholz lässt es an Führung mangeln, kommentiert Merkur-Chefredakteur Georg Anastasiadis. © Christian Ditsch/Imago/Collage

Es ist etwas zerbrochen zwischen Regierten und Regierung in dieser Woche. Bei den Bürgern wachsen die Zweifel, ob Scholz das Land aus der Krise führen kann. Von Merkur-Chefredakteur Georg Anastasiadis.

München – So hatte sich Olaf Scholz die Rückkehr aus der Sommerpause nicht vorgestellt: Mittags tanzte ausgerechnet eine grüne No-name-Familienministerin dem Kanzler im Kabinett auf der Nase herum, und am Abend hagelte es Buhrufe auf dem nordrhein-westfälischen Unternehmertag für den als Stargast angekündigten Regierungschef. Der Blamage folgt die Demütigung auf dem Fuß. Nicht nur SPD-Chef Klingbeil ist „fassungslos“. Auch dem dickfelligen Kanzler, der sich so gern seiner Nervenstärke rühmt, kann es nicht entgangen sein: Etwas ist in dieser Woche zerbrochen zwischen Regierenden und Regierten. Es ist der Glaube an die Gestaltungskraft der Politik und die Zuversicht, dass man gemeinsam die Krise schon meistern werde.

Erneuter Streit in der Ampel: Linder und Paus liefern sich Eklat um Wachstumschancengesetz

Vorerst abgesagt wurde in jener denkwürdigen Kabinettssitzung übrigens nicht nur das „Wachstumschancengesetz“, mit dem FDP-Chef Lindner und der Kanzler das leck geschlagene Wirtschaftsschiff wieder flott kriegen wollten. Als verbindliche Gesetzesvorgabe gestrichen wurde auf Druck der Grünen auch die Zusage an die NATO, jedes Jahr mindestens zwei Prozent des Haushalts in die Verteidigung zu investieren. Das aber war der Kern des Zeitenwende-Versprechens des Kanzlers.

Die Deutschen haben Scholz zum Kanzler gewählt, weil sie in ihm die männliche Kopie der scheidenden Angela Merkel sahen. Jetzt stellen sie entsetzt fest, dass er es tatsächlich ist: Er führt nicht von vorn, er wartet ab, lässt die Dinge treiben, verwaltet und redet das auch noch schön, indem er erklärt, dass er sich die Entscheidung eben nicht leicht mache. Doch die Zeiten haben sich gewendet. Es reicht nicht mehr, das Land zu verwalten, wie Merkel es 16 Jahre lang tat. Die im Krisensumpf versinkende Republik braucht einen Macher, einen Anpacker und Impulsgeber wie einst Schröder, als er sich entschlossen hatte, die „ruhige Hand“ endlich sein zu lassen. Doch so einer ist Scholz nicht und kann es von seinem Gepräge her wohl auch nie sein. Kein Wunder, dass sich in der SPD (und nicht nur dort) plötzlich viele Augen auf den Verteidigungsminister Boris Pistorius richten.