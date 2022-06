Ampel-Koalition: Unterschiedliche Vorstellungen erfordern laut Esken regelmäßigen Austausch

SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken © IMAGO/F.Boillot

Esken sieht in der Ampel-Koalition Grenzen der Harmonie und Bedarf nach regelmäßigem Austausch.

Berlin in Deutschland - Dieser Austausch könne durchaus "auch mal öffentlich" geschehen. "Aber am Ende kommen wir zusammen."

Esken betonte, dass die SPD ihre im Koalitionsvertrag festgeschriebenen Kernanliegen auch umsetzen wolle - trotz der starken Belastung des Haushalts. "Für die SPD ist klar: Keines der sozialen Projekte, keines der Zukunftsprojekte, die wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben, darf wackeln."

Esken selbst hatte am Wochenende den Koalitionspartner FDP verärgert, indem sie die Rückkehr zur Schuldenbremse im kommenden Jahr in Zweifel zog. Unterschiedliche Positionen in den Ampel-Parteien gibt es etwa auch in der Corona-Bekämpfung und der Frage einer Übergewinnsteuer. pw/jp

Die "Ampel" tut sich schwer mit einer gemeinsamen Antwort auf die Krisen



Angesichts der steigenden Preise, des Krieges in der Ukraine und anhaltender Corona-Pandemie fällt es der Ampel-Koalition immer schwerer, bei den drängenden Fragen eine gemeinsame Linie zu finden. Worüber sich SPD, Grüne und FDP derzeit streiten:



Übergewinnsteuer

Zwar unterstützt Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) das Vorhaben von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), auf die trotz des Tankrabatts hohen Spritpreise mit einem schärferen Kartellrecht zu reagieren. Doch bei SPD und Grünen gibt es weiterhin Überlegungen, befristet besonders hohe Profite der Mineralölkonzerne mithilfe einer Übergewinnsteuer abzuschöpfen. Das lehnt die FDP kategorisch ab.



Weitere Entlastungen wegen steigender Preise

Bei SPD und Grünen gibt es Forderungen nach weiteren Entlastungspaketen. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich plädiert für Erleichterungen wegen der gestiegenen Nahrungsmittelpreise. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir hat eine Streichung der Mehrwertsteuer auf Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte ins Gespräch gebracht.



Die FDP tritt beim Thema Entlastungen allerdings auf die Bremse. Es gebe finanziell und rechtlich wenig Spielraum für weitere Entlastungen, wenn nicht woanders gespart werde, moniert FDP-Chef Lindner. Er baut eher auf steuerliche Entlastungen im kommenden Jahr.



Schuldenbremse

Vor dem Hintergrund der Entlastungsforderungen gibt es unter den Ampel-Parteien auch Differenzen über die Finanzierung möglicher weiterer Maßnahmen. SPD-Chefin Saskia Esken kann sich eine neuerliche Schuldenaufnahme vorstellen und hat am Wochenende das Vorhaben in Zweifel gezogen, im kommenden Jahr wieder zur Einhaltung der Schuldenbremse zurückzukehren. Auch die grüne Bundesfamilienministerin Lisa Paus hatte im Mai die Einhaltung der Schuldenbremse als "gewagte Prognose" bezeichnet.



Waffenlieferungen an die Ukraine

Über Wochen forderten Vertreter von FDP und Grünen vehement, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auch der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine zustimmt. Inzwischen sind zwar etwa Gepard-Luftabwehrpanzer und die Panzerhaubitze 2000 zugesagt - doch bis zur Lieferung dauert es noch Wochen oder Monate. FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann verlangte am Montag im Fernsehsender Welt mit Blick auf eine mögliche Reise von Scholz nach Kiew, der Kanzler müsse dabei auch Marder-Schützenpanzer aus dem Bestand der Bundeswehr zusagen.



Infektionsschutzgesetz

Mit Blick auf eine für den Herbst zu erwartende neue Corona-Welle hält Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) eine künftige Regelung nach dem Auslaufen des bisherigen Infektionsschutzgesetzes im September für unerlässlich. Die Politik müsse sich auf mögliche neue, gefährlichere Virusvarianten einstellen. Er will aber erst ein für Ende Juni geplantes Expertengutachten abwarten.



Auch die Grünen dringen auf rechtliche Vorkehrungen, etwa um auch künftig weiterhin Maskenpflichten erlassen zu können. Sie drängen dabei zur Eile. "Wir brauchen eine Einigung, so schnell es geht, meint Parteichef Omid Nouripour. Demgegenüber tritt die FDP auch hier einmal mehr auf die Bremse: Das am 23. September auslaufende Gesetz erlaube es, erst nach der Sommerpause über eine Neuregelung zu entscheiden.



Klimageld

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat zur Ausgestaltung des im Koalitionsvertrag grundsätzlich vereinbarten Klimageldes eine Einmalzahlung für Menschen mit einem Bruttoeinkommen von unter 4000 Euro (8000 bei Verheirateten) vorgeschlagen, stößt dabei aber auf Bedenken. FDP-Chef Lindner sieht dieses Vorhaben nicht im Einklang mit dem Koalitionsvertrag. Der Grünen-Vorsitzende Nouripour vermisst in Heils Konzept einen Steuerungseffekt für den Klimaschutz.



Bürgergeld

Zwar sind sich die Ampel-Parteien einig darin, dass das neue Bürgergeld das bisherige Hartz-IV-System ablösen soll. Doch bei der Ausgestaltung gibt es durchaus Differenzen - etwa was die Höhe der künftigen Leistungen anbetrifft. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil plädiert für eine Anhebung der Regelsätze um 40 bis 50 Euro - was einem Plus von etwa zehn Prozent gleichkäme. Dabei hat er grundsätzlich die Grünen auf seiner Seite - aber die FDP gegen sich. jp/mt/pw