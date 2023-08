Wirtschaft rutscht weiter in der Krise: Durchhalteparolen sind keine Politik, Kanzler

Von: Georg Anastasiadis

Kritisiert Kanzler Scholz für seine fehlende Wachstumspolitik: Merkur-Chefredakteur Georg Anastasiadis. © Kay Nietfeld/dpa/Montage

Und wieder ein Quartal ohne Wachstum in Deutschland. Die Besorgnis in den Unternehmen wächst. Doch Kanzler Olaf Scholz verbreitet bloß leeren Optimismus. Ein Kommentar.

München – Das vom Kanzler versprochene grüne Wirtschaftswunder lässt weiter auf sich warten: Auch im zweiten Quartal 2023 von Wachstum keine Spur – Deutschland trägt in Europa weiter die rote Laterne. Der jetzt veröffentlichte Ifo-Geschäftsklimaindex, der die Erwartungen der Unternehmer widerspiegelt, lässt eine Fortsetzung der Talfahrt dringend befürchten. Der von Olaf Scholz (SPD) fast penetrant zur Schau getragene Optimismus hilft auch nicht weiter, weil es der Regierungschef auch noch nach drei schwachen Quartalen hintereinander an jedem Ehrgeiz mangeln lässt, die Dinge durch eine Änderung seiner Politik zum Besseren zu wenden.

Wirtschaftswachstum: Mit Gesundbeterei wird Scholz die Wende nicht gelingen – ein Kommentar

Mit Gesundbeterei und Durchhalteparolen wird Deutschland seine strukturellen Probleme beim Wirtschaftswachstum aber nicht überwinden. Die Unternehmen, besonders die mittleren und kleineren, ächzen unter einem Berg von Vorschriften, die Generationen von Bürokraten mit deutscher Gründlichkeit ersonnen haben, als die deutsche Wirtschaft noch der unkaputtbare Lastesel Europas war. Bis der Krieg kam und das billige Gas versiegte. Und nun kriselt auch noch der wichtige chinesische Exportmarkt.

Fluch und Segen zugleich ist, dass Scholz – anders als Schröder 2002 – wegen des demografischen Wandels nicht Millionen Arbeitslose im Nacken sitzen, der Leidensdruck also erträglicher scheint. Der Arbeitsmarkt fällt als klassischer Alarmgeber aus. Doch darf die an der Beschäftigungsfront (noch) herrschende relative Ruhe die Regierung nicht zum Nichtstun verleiten, während sich unser Wohlstand schleichend in andere Weltregionen verlagert.

Industriestrom: Das mästet manche Industrien auf Kosten anderer

Deutschland braucht eine Entbürokratisierungsoffensive, weniger Abgaben und eine Vergrößerung des Energieangebots, nicht aber den von Grünen und jetzt auch der SPD verlangten Industriestrompreis. Der mästet manche Industrien aus Kosten anderer (vor allem auch der privaten Verbraucher) und verhindert den unvermeidlichen Strukturwandel. Vor allem ruiniert er als Dauersubvention die Staatsfinanzen, weil das von SPD und Grünen für die Zukunft verheißene Zeitalter billigen Stroms nicht zurückkehren wird.