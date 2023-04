Regelbuch für deutsche Minister: Internes Papier erklärt Kabinett, was es darf und was nicht

Von: Linus Prien

Das Bundeskabinett bei ihrer Klausurtagung auf Schloss Meseberg (Symbolbild). © IMAGO/Chris Emil Janssen

Seit Beginn der Ampel-Regierung gab es bereits mehrere Minister, die sich in Skandalen wiederfanden. Jetzt soll ein Regelbuch für Bundesminister veröffentlicht werden.

Berlin - Was dürfen Bundesminister eigentlich - und was nicht? Genau diese Frage sollte ein Papier beantworten, welches im Dezember 2021 vom Bundesinnenministerium an die Büros aller Minister des damals neuen Bundeskabinetts von Olaf Scholz geschickt wurde. Der Spiegel berichtet nun über das bisher unveröffentlichte Schreiben.

Es handle sich dabei um eine sogenannte „Orientierungshilfe“, welche sich über 24 Seiten erstreckt. Dabei werden die unterschiedlichsten Themen, von Lobbyismus, über Schenkungen, bis hin zu Mutterschutz thematisiert.

„Orientierungshilfe“ für Minister: So gelingt das Dokument an die Öffentlichkeit

Eigentlich sollte die Orientierungshilfe auch nicht veröffentlicht werden. Erst auf Druck der Staatengruppe gegen Korruption (Greco) des Europarates wurde entschieden, dass das Dokument im Internet veröffentlicht wird. Noch ist dies jedoch nicht geschehen. Greco warnte die Bundesregierung davor, zu intransparent zu sein und riet der Ampel-Regierung dazu, das Papier zu veröffentlichen, „um die Öffentlichkeit darüber zu informieren, welches Verhalten von hochrangigen Entscheidungsträgern erwartet werden kann“, wie der Spiegel berichtet.

Weiter heißt es, dass Minister nicht ganz nach den gleichen Regeln arbeiten, wie der Großteil der restlichen Bevölkerung. Es gebe „keine gesetzlichen Vorgaben“, was Arbeitszeiten betrifft. Auch in den Urlaub dürfe man nicht länger als drei Tage am Stück, solange man keine Erlaubnis des Bundeskanzlers erhalten hat. Mit Hinblick auf Elternzeit, beziehungsweise Mutterschutz, „finden gesetzliche Vorschriften keine Anwendung“. Nebentätigkeiten seien grundsätzlich unzulässig, es gäbe jedoch einige wenige Ausnahmen.

Korruptionsprävention: Diese Regeln gelten für die Bundesminister

Das Papier widmet sich laut dem Spiegel auch explizit der Korruptionsprävention. Dies sei notwendig, da Mitglieder des Bundeskabinetts „besonders hohen Integritätsstandards“ unterlägen. Bundesminister dürften dem Dokument nach keinem weiteren Gewerbe oder Beruf nachgehen. Darüber hinaus ist es den Kabinettsmitgliedern untersagt, Mitglied eines Vorstands von einem auf Gewinnerzielung ausgerichteten Unternehmens angehören. Zudem dürfen Minister nicht als außergerichtliche Gutachter gegen Entgelt beschäftigt sein, wie der Spiegel die Dokumente zitiert.

Es gebe jedoch andere Einkommensströme, die weiterhin zulässig sind. Aus Kapitalvermögen dürfen Einkünfte erzielt werden. Zudem ist es erlaubt, Gesellschaftsanteile zu besitzen. Letztlich dürfen auch schriftstellerischen Tätigkeiten nachgegangen werden.

Geschenke für Minister: Diese Ausnahme gibt es

Chef des Kanzleramts, Wolfgang Schmidt, erinnerte seine Kollegen ebenfalls an die Reglungen bezüglich Schenkungen an Minister: „Als Mitglied der Bundesregierung sind Sie verpflichtet, mich über Geschenke schriftlich zu informieren, die Ihnen in Bezug auf Ihr Amt gewährt werden“, schrieb Schmidt einem veröffentlichten Dokument. Es gibt jedoch einen Sonderfall: Eintrittskarten. „Es handle sich dabei nicht um einen Fall einer möglichen Vorteilsannahme“, solange mit dem Besuch einer Veranstaltung seine Dienstpflichten wahrnimmt. Allerdings dürften die Tickets „nicht von einem privaten Sponsor“ finanziert sein. Darüber hinaus berichtet der Spiegel, dass Minister auf „entsprechende Kleidung“ achten müssten.

Auch Lobbyismus wird in der Orientierungshilfe erwähnt. Zwar gibt es seit über einem Jahr ein Lobbyregister, jedoch gibt es Ausnahmen, was das Eintragen von Lobbyisten betrifft. Wenn Minister und Parlamentarische Staatssekretäre selbst Lobbyisten kontaktieren, heißt es dem Dokument zufolge, dass diese Aktivitäten nicht durch das Lobbyregister „eingeschränkt“ seien.

Umgang mit Geschenken: So steht es im Ministergesetz Wie mit Geschenken für Minister umzugehen ist, regelt laut ZDF das sogenannte Ministergesetz Paragraf 5 Absatz 3: „Ein Mitglied oder ehemaliges Mitglied der Bundesregierung, das ein Geschenk in Bezug auf sein Amt erhalten hat, teilt dies schriftlich dem Bundeskanzleramt mit.“ Dies gilt für Präsente teurer als 153 Euro.

Regelbuch für Bundeskabinett: Diese Minister gerieten öffentlich in die Kritik

Aus dem Kabinett von Olaf Scholz traten bereits zwei Ministerinnen zurück. Als erste musste die damalige Familienministerin Anne Spiegel zurücktreten. Vor wenigen Wochen gab dann Christine Lambrecht das Amt der Verteidigungsministerin auf. Lambrecht stand über Monate heftig in der Kritik. Nicht zuletzt, da sie ihren Sohn mit einem Bundeswehrhelikopterflug in den Urlaub nach Sylt brachte. Dies kann im Übrigen durchaus erlaubt sein, jedoch nur, wenn das Ziel der Reise nicht auf andere Weise erreichbar ist.

Auch vorangegangene Regierungen hatten Minister, die stark in die öffentliche Kritik geraten waren. In etwa Ursula von der Leyen. Der CDU-Politikerin wurde nach ihrer Amtszeit als Verteidigungsministerin „faktisches Komplettversagen des im Umgang mit Beratung und Unterstützung“ unterstellt. Der ehemalige CSU-Minister Andreas Scheuer stand ebenfalls stark in der Kritik, da er seine umstrittene Pkw-Maut durchsetzten wollte. In der Folge wurden 560 Millionen Euro Schadensersatz vom Ministerium gefordert. (lp)