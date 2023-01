Unbeliebter als AfD-Chefs: Lambrecht kassiert Umfrage-Klatsche nach Silvester-Video

Von: Stephanie Munk

Teilen

Verteidigungsministerin Lambrecht kommt in einer Umfrage auf den allerletzten Platz. Auch die Ampel-Koalition erhält schlechte News – im Gegensatz zu Söder.

Berlin – Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs und mit der notwendigen Aufrüstung der kaputt gesparten Bundeswehr wohl den anspruchsvollsten Job eines deutschen Verteidigungsministers seit langem. Und doch muss sich die SPD-Frau seit Monaten auf Nebenschauplätzen herumschlagen – teils selbst verursacht. Jüngstes Beispiel: Ein Video zu Silvester, das die Ministerin auf Twitter veröffentlichte und das von vielen Seiten als völlig unpassend kritisiert wurde. Zuvor gab es Wirbel über einen Helikopterflug mit ihrem Sohn nach Sylt.

Die Quittung kommt postwendend: In einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa in Auftrag der Bild landet Lambrecht auf dem allerletzten Platz unter 20 Politikern. Sie ist sogar unbeliebter als die AfD-Chefs Alice Weidel und Tino Chrupalla, die den letzten Platz in der Beliebtheitsumfrage bisher für sich gepachtet hatten.

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat derzeit miserable Umfragewerte. © Imago

Christine Lambrecht im Umfrage-Debakel: Als erste SPD-Politikerin auf dem letzten Platz

Damit ist die Verteidigungsministerin die erste SPD-Politikerin, die auf dem letzten Platz landet, seit das Ranking erstellt wird, wie Insa-Chef Hermann Binkert gegenüber Bild erklärte. „Bislang hatten darauf AfD-Politiker ein Abonnement. Ihr Ruf scheint irreparabel“, lautet sein Fazit.

Gegenüber der Vorwoche hat Lambrecht vier Punkte verloren und kommt jetzt auf einen Zustimmungswert von 28,8 Prozent. Sie verlor bei Wählern aller Parteien an Beliebtheit. Auf dem vorletzten Platz landet AfD-Chef Tino Chrupalla (32,3 Punkte), Linken-Chefin Janine Wissler kommt auf Platz 18, AfD-Chefin Alice Weidel auf Platz 17.

Aktuelle Umfrage von Insa: Ampel-Koalition erreicht keine Mehrheit mehr

Schlechte Nachrichten gibt es laut der Insa-Umfrage auch für die Ampel-Koalition insgesamt: Wäre am nächsten Sonntag Bundestagswahl, würde sie keine Mehrheit mehr erreichen. Die SPD, Grünen und FDP kämen gemeinsam auf nur 45 Prozent. Eine parlamentarische Mehrheit hätte dagegen derzeit eine Jamaika-Koalition aus Union, Grünen und FDP (52,2 Prozent).

Gut lachen kann CSU-Chef Markus Söder: Laut dem Insa-Ranking ist er jetzt der beliebteste Politiker der Deutschen, gefolgt von Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht und Grünen-Außenministerin Annalena Baerbock. Kanzler Olaf Scholz (SPD) kommt auf dem neunten Platz, gefolgt von Oppositionschef Friedrich Merz (CDU) auf Platz 10.

Ampel-Koalition: Das Kabinett Scholz im Überblick Fotostrecke ansehen

Lambrecht: Union fordert nach Silvester-Video den Rücktritt – Scholz hält zu ihr

Für Lambrecht als die Letztplatzierte bröckelt der politische Rückhalt: Die Union forderte die Verteidigungsministerin nach der Pannenserie und dem Fauxpas mit dem Silvester-Video schon mehrmals zum Rücktritt auf. Sie sei dem Amt „nicht gewachsen“, kritisierte jüngst CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Kanzler Scholz steht bisher noch zu seiner Ministerin – zumindest nach außen. Vielleicht auch, weil Lambrecht nicht seine einzige Problem-Ministerin ist und allein mit ihrem Austausch der Ärger wohl nicht vorbei wäre. (smu)