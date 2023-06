Habeck „ärgert sich selbst“: Grünen-Urgestein Künast gibt Einblick in Heiz-Eklat und schießt gegen Scholz

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Renate Künast diskutieren (Archivbild).

Eigentlich soll das Gebäudeenergiegesetz noch vor der Sommerpause durch den Bundestag kommen. Renate Künast fordert nun Kompromissbereitschaft.

Berlin – Die Debatte um das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG) tobt nicht nur zwischen der Regierung und der Opposition, sondern auch innerhalb der Ampel-Koalition. Gerade die FDP und die Grünen scheinen nicht auf einen Nenner zu kommen. Eine der profiliertesten Grünen-Politikerinnen, Renate Künast, mahnt ihre Partei jetzt zur Kompromissfähigkeit.

Im Streit um den umgangssprachlich „Heizungsgesetz“ genannten Entwurf forderte Künast im Gespräch mit Zeit Online: „Wir müssen das GEG mit den Koalitionspartnern abgestimmt bekommen, selbst wenn wir am Ende Teile davon unzureichend finden.“ Weiter sagte sie: „Für mich ist es ethisch nicht vertretbar, keine Vision zu haben. Genauso ist es aber nicht vertretbar, keine Kompromisse einzugehen und so zu verhindern, dass es wenigstens endlich ein bisschen vorangeht.“

Künast über Heizungsgesetz: Entwurf wurde „nicht ausreichend gut vorbereitet“

Künast räumte kommunikative Fehler der Grünen ein. „Wir haben die Notwendigkeit und das soziale Motiv für dieses Gesetz nicht ausreichend erklärt und damit das Gesetz nicht ausreichend gut vorbereitet“, sagte sie. Es sei versäumt worden zu betonen, dass der Sinn des Gesetzes sei, Menschen vor steigenden Energiekosten zu schützen. Zur Rolle von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sagte sie: „Ich glaube, Robert ärgert sich selbst, dass er das nicht andersherum angefangen hat.“

Im Vergleich zur ersten rot-grünen Koalition auf Bundesebene sei das Verhältnis zur SPD in der Ampel-Koalition schwieriger, sagte Künast. „Der Umgang miteinander ist heute anders, zu wenig kooperativ.“ Sie übte Kritik an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). „Heute ist es eher so, dass Olaf Scholz versucht, aus der Dreierkonstellation für sich das Beste herauszuholen.“ Mitunter sorge er dafür, dass sich nichts bewege. „Das ist auch eine Art des Eingriffs, allerdings kein konstruktiver.“

Geplantes Heizungsgesetz: Bundesregierung möchte Energiesouveränität schaffen

Die Ampel-Koalition streitet seit Wochen über die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes. Die Verhandlungen wurden am Wochenende fortsetzt. Angesichts der anhaltenden Differenzen ist unklar, ob das Gesetz wie ursprünglich geplant vor der Sommerpause verabschiedet werden kann. Habeck bemängelte unlängst, wie in der Öffentlichkeit mit seinem Gesetzesvorschlag umgegangen wird: „Es war so laut. So aggressiv. Alle haben nur gebrüllt“, sagte er auf der Digitalkonferenz re:publica. Gegenüber der „Kampagne“ sei die faktenorientierte Politik oftmals im Nachteil gewesen.

Ziel des viel diskutierten Gesetz lautet, dass ab 2024 „möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit Erneuerbaren Energien betrieben werden soll. Gerade vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs wolle die Bundesregierung aus Fehlern der Vergangenheit lernen und einen Schritt in Richtung Energiesouveränität machen. Die Detailfragen des Gesetz sorgen jedoch für große Konflikte zwischen den Parteien. (AFP/lp)