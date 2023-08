Der Süden soll mehr zahlen: Warum der neue Strom-Plan der Ampel ein Eigentor ist

Von: Georg Anastasiadis

Teilen

Klaus Müller (re.) und Robert Habeck gehen den nächsten energiepolitischen Irrweg, kommentiert Georg Anastasiadis. © Montage: Imago/Chris Emil Jansen/Schlaf/fn

Klaus Müller will den windreichen Norden bei den Strompreisen ent- und den Süden belasten. Ein weiterer energiepolitischer Irrweg der Ampel, meint Georg Anastasiadis.

Markus Söder sagt ein herzliches Vergelt’s Gott: Wenige Tage vor dem Versenden der Briefwahlunterlagen für die Bayern-Wahl zettelt die glücklose Ampel jetzt auch noch einen Nord-Süd-Konflikt um den Strom an. Verbraucher in windkraftarmen Regionen sollen mehr, jene im Norden weniger zahlen, verlangt der Chef der Bundesnetzagentur. Der ist nicht zufällig Mitglied der Grünen und enger Vertrauter von Robert Habeck, dem zuständigen Minister.

Strompreise: Ein Stich mitten ins Wespennest - und eine Folge der törichten Ampel-Politik

Netz-Chef Klaus Müller sticht damit mitten hinein ins Wespennest. Natürlich hat er einen Punkt, wenn er beklagt, dass die Verbraucher im Norden für den Anschluss der vielen Windräder mitblechen müssten, was nicht sehr fair sei. Dennoch riecht sein Vorstoß stark nach einer Strafaktion für den wind(rad)armen Süden, und das mit dem Segen des Kanzlers. Der wäre besser beraten gewesen, den Ball flach zu halten.

Denn dass Strom überall in Deutschland heute teuer ist wie kaum wo auf der Welt, ist auch die Folge der törichten Energiepolitik der Ampel-Koalition. Die beugte sich nach Russlands Überfall auf die Ukraine lieber dem Atomausstiegs-Fetisch der Grünen als der ökonomischen Vernunft und verbot Bayern auch den Weiterbetrieb des Meilers Isar II in Eigenregie.

Söder warnt vor dem Absturz der Süd-Industrie - von der lebt auch Berlin gut und gerne

Seither verheddert sich die Regierung immer mehr in den selbst gelegten Fallstricken ihrer Energiepolitik. Statt den die Wirtschaft strangulierenden Strompreis von einem Teil der staatlichen Abgaben zu entlasten und Strom für alle billiger zu machen, schiebt Habeck den Schwarzen Peter nur hin und her. Einige wenige Industriekonzerne will er auf Kosten aller anderen massiv subventionieren. Und nun auch noch die Bayern und andere Länder zur Kasse bitten, um anderen zu helfen.

Es stimmt, der Freistaat hat den Trassenbau verbummelt. Dennoch ist der neue Berliner Strom-Plan ein Eigentor, bei dem sich sogar die Bayern-SPD die Haare rauft. Zu Recht warnt Söder vor dem Absturz der süddeutschen Industrie. Von deren Erträgen lebte man bisher auch im ausgabenfreudigen Berlin gut und gerne.

Georg Anastasiadis

Ampel-Koalition: Das Kabinett Scholz im Überblick Fotostrecke ansehen