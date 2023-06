Letzte Station vor dem Höllenreich: Ampel ringt um Heizungs-Kompromiss

Von: Georg Anastasiadis

Das Ringen um einen Kompromiss für das Heizungsgesetz von Wirtschaftsminister Robert Habeck läuft auf Hochtouren. Ein Kommentar von Georg Anastasiadis, Chefredakteur des Münchner Merkur. © Tobias Schwarz/AFP/Klaus Haag

Für den gefallenen grünen Superstar Robert Habeck ist das Ringen um einen Kompromiss zu seinem Heizungsgesetz die letzte Chance vor dem Absturz. Ein Kommentar von Georg Anastasiadis.

Populisten entzaubert man nicht, indem man ihre Sprache imitiert – sondern indem man Probleme löst und Bürgern ihre sehr berechtigten Sorgen nimmt. Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger und die Grünen haben, jeder für sich, die grundfalschen Schlüsse aus dem Hilfeschrei von 13 000 Bürgern auf der Erdinger Heizungs-Demo gezogen. Aiwangers Versuch, die AfD verbal zu überholen, ist ebenso wenig hilfreich wie der rot-grüne Eifer, die Demonstranten (mitsamt den Rednern) schon vorab pauschal unter Rechts-Verdacht zu stellen. So schaukeln sich die Ideologen von links und rechts gegenseitig hoch – zum beiderseitigen Nutzen. Vollends absurd wird es, wenn von den Grünen dann ausgerechnet der eher harmlosen Union die Schuld am Erstarken der AfD zugeschoben wird. Eher dürfte Manfred Güllner, Chef des Meinungsforschungsinstituts Forsa, richtig liegen, wenn er den Eindruck einer „grünen Diktatur“ beschreibt, der viele Wähler in die Arme der Rechtspopulisten treibt.

Meinungsforscher: Eindruck einer „grünen Diktatur“ treibt AfD Wähler zu

Wie man es besser machen kann, hat die Ampelregierung gerade mit dem Asyl-Kompromiss gezeigt. Die Einigung kommt spät, und sie ist noch nicht ausreichend – und doch verlässt Deutschland ausgerechnet unter einem SPD-Regierungschef den verhängnisvollen historischen Irrweg, auf den sich 2015 ausgerechnet eine CDU-Kanzlerin begab und damit den AfD-Spuk erst heraufbeschwor. Der weinerliche Protest von Teilen der Grünen gegen den härteren Asyl-Kurs ist so erwartbar wie demokratievergessen. Es gibt eben nicht nur Rechte von Migranten. Es gibt auch das Recht der einheimischen Bevölkerung, ihr Gemeinwesen vor dem Erstarken extremer Kräfte zu schützen.

Zu Recht erwartet die Bevölkerung, dass SPD, Grüne und FDP jetzt auch das Heizungsgesetz endlich vom Kopf auf die Füße stellen – mit längeren Übergangsfristen, dem Ermöglichen pragmatischer, technologieoffener Lösungen (wie Fernwärme) und einer sozialen Abfederung. Mit Hochdruck wird hinter den Kulissen um einem Kompromiss gerungen. Für den gefallenen Superstar Robert Habeck ist das die letzte Chance, nicht als grüner Guttenberg im politischen Höllenreich zu landen.

