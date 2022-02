Ampel als „Hauptretter der Ukraine“? Botschafter: „Schönes Märchen“

Von: Sven Hauberg

Bundeskanzler Olaf Scholz versprach der Ukraine bei seinem Besuch in Kiew finanzielle Unterstützung. © Kay Nietfeld/picture alliance/dpa

Berlin will Kiew 150 Millionen Euro an Hilfen zukommen lassen. Für den ukrainischen Botschafter in Deutschland ist das zu wenig - er fordert Unterstützung in Milliardenhöhe.

Berlin - Der Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andrij Melnyk, fordert von der Bundesregierung ein Hilfspaket in Milliardenhöhe. Gleichzeitig übt er scharfe Kritik an der Ampel-Koalition. „Dass die Ampel-Regierung sich gerne zum Hauptretter der Ukraine hochstilisiert, ist nichts anderes als ein schönes Märchen“, sagte Melnyk gegenüber dem ARD-Magazin „Kontraste“.

Bundeskanzler Olaf Scholz hatte der Ukraine Anfang der Woche bei seinem Antrittsbesuch in Kiew Hilfen in dreistelliger Millionenhöhe zugesichert. Deutschland wolle der Ukraine in absehbarer Zeit 150 Millionen Euro auszahlen, die Teil eines 500 Millionen Euro schweren Kreditrahmens sind, der nach dem russischen Einmarsch im Osten des Landes zugesagt worden war, so Scholz. Die Lieferung tödlicher Waffen an Kiew lehnt Berlin allerdings weiterhin ab.

Ukraine-Krise: Deutschlands finanzielle Zusagen laut Botschafter „eher überschaubar“

Die Ukraine sei zwar dankbar für die finanziellen Zusagen der Bundesregierung, so Melnyk, kritisierte diese aber auch als zu niedrig: „Wenn man aber vor Augen führt, wie riesig schon jetzt unsere Verluste wegen des seit acht Jahren andauernden russischen Kriegs sind“, sei die Zusage von Olaf Scholz „zwar nicht ganz symbolisch - aber eher überschaubar“.

Unter Berufung auf eine Studie des in London ansässigen Centre for Economics and Business Research im Auftrag der ukrainischen Regierung berichtet „Kontraste“, Kiew sei im Zeitraum zwischen 2014 und 2020 eine Wirtschaftsleistung in Höhe von 280 Milliarden Dollar entgangen. 2014 hatte Russland die Krim-Halbinsel im Süden der Ukraine annektiert.

Ukraine-Krise: EU-Abgeordneter McAllister fordert „entschlossene Reaktion“ des Westens

Derzeit sind westlichen Angaben zufolge mehr als 100.000 russische Soldaten in der Nähe zur ukrainischen Grenze stationiert. US-Präsident Joe Biden erwartet, dass der Kreml schon in wenigen Tagen den Befehl zum Einmarsch geben könnte. Angesichts dieser bedrohlichen Lage sei es für die Ukraine immer schwieriger, sich Zugang zu den internationalen Finanzmärkten zu verschaffen, so Botschafter Melnyk. Außerdem würden die Zinsen für sein Land steigen. Melnyk fordert deshalb von der deutschen Bundesregierung ein Hilfspaket, „um die ukrainische Wirtschaft zu stabilisieren, einschließlich politischer Garantien für Investitionen“.

Unterdessen forderte der Europaabgeordnete David McAllister im Interview mit IPPEN.MEDIA „eine geschlossene und entschlossene Reaktion“ des Westens gegenüber Russland. „Geschlossenheit ist die eigentliche Stärke des Westens. Diese wird auch im Kreml zur Kenntnis genommen“, so der ehemalige niedersächsische Ministerpräsident. „Auf Einschüchterungen und Bedrohungen wird die EU nicht reagieren. In Europa gilt die Stärke des Rechts. Das ist das Gegenteil vom Recht des Stärkeren.“ (sh)